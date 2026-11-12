Como falta poco para el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que se celebrará el próximo 26 de noviembre, muchas familias comienzan a planificar su cena. Para quienes buscan festejar sin gastar demasiado, varios minoristas ofrecen paquetes de ingredientes que permiten preparar el menú desde US$3.50 por persona. El costo se calcula al dividir el precio total de cada paquete entre la cantidad de comensales que puede alimentar. A continuación, te contamos cuáles son las cadenas y qué incluye cada oferta.

Preparar la cena de Acción de Gracias sin gastar demasiado es el objetivo de quienes comparan estas ofertas (Foto: Photowoods / Pixabay)

LAS OFERTAS DE LOS MINORISTAS POR ACCIÓN DE GRACIAS

Los minoristas que ofrecen ingredientes para preparar la cena de Acción de Gracias de 2026 por entre US$3.50 y US$5 por persona son: Walmart, Target, Aldi, Lidl y Wegmans.

En la siguiente tabla te mostramos qué ofrece cada minorista: el precio del paquete, para cuántas personas está incluida la oferta, el precio por persona y qué incluye:

Minorista Precio de la compra Personas que puede alimentar Costo por persona ¿Qué incluye? Walmart US$35 10 US$3.50 Canasta de 26 artículos con pavo Butterball, acompañamientos e ingredientes para preparar pastel de calabaza. Target US$30, antes de impuestos 6 US$5 Pavo Butterball de hasta 10 libras, papas, relleno, salsa de arándanos, gravy, pan e ingredientes para una cazuela de ejotes. Aldi Menos de US$39 10 Menos de US$3.90 Pavo de 16 libras, acompañamientos tradicionales e ingredientes para pastel de calabaza. No exige cupones, tarjeta de lealtad ni membresía. Lidl US$35.86 Hasta 10 Aproximadamente US$3.59 Ingredientes para una cena de Acción de Gracias; el precio anunciado requiere pertenecer a su programa de lealtad. Wegmans Menos de US$40 8 Menos de US$5 Pavo congelado de 13 libras, camotes, gravy, pastel de calabaza congelado y otros acompañamientos.

¿Hasta cuándo estarán vigentes estas ofertas?

Walmart: la canasta se ofrece en tiendas y en línea hasta el 24 de diciembre. El cálculo de US$35 utiliza un pavo de 13.5 libras, por lo que el total puede cambiar según el peso del ave, publica Knox News.

la canasta se ofrece en tiendas y en línea hasta el 24 de diciembre. El cálculo de US$35 utiliza un pavo de 13.5 libras, por lo que el total puede cambiar según el peso del ave, publica Knox News. Target: la promoción está disponible del 8 al 29 de noviembre; el precio anunciado es antes de impuestos, señala Cape Cod Times.

la promoción está disponible del 8 al 29 de noviembre; el precio anunciado es antes de impuestos, señala Cape Cod Times. Aldi: los ingredientes de la promoción se ofrecen hasta el 25 de noviembre, precisa Yahoo! Shopping.

los ingredientes de la promoción se ofrecen hasta el 25 de noviembre, precisa Yahoo! Shopping. Lidl: la oferta está anunciada del 11 al 25 de noviembre y el precio corresponde a miembros del programa de lealtad, publicó Grocery Dive.

RECUERDA: son compras de ingredientes para cocinar, no cenas completas listas para servir.