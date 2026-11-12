Pavo, acompañamientos y otros ingredientes forman parte de las propuestas de varias cadenas para Acción de Gracias (Foto: Shujonmoral Pixabay)
Pavo, acompañamientos y otros ingredientes forman parte de las propuestas de varias cadenas para Acción de Gracias (Foto: Shujonmoral Pixabay)
Judith Vicente
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Como falta poco para el , que se celebrará el próximo 26 de noviembre, . Para quienes buscan festejar sin gastar demasiado, varios minoristas ofrecen paquetes de ingredientes que permiten preparar el menú desde US$3.50 por persona. El costo se calcula al dividir el precio total de cada paquete entre la cantidad de comensales que puede alimentar. A continuación, te contamos cuáles son las cadenas y qué incluye cada oferta.

Preparar la cena de Acción de Gracias sin gastar demasiado es el objetivo de quienes comparan estas ofertas (Foto: Photowoods / Pixabay)
Preparar la cena de Acción de Gracias sin gastar demasiado es el objetivo de quienes comparan estas ofertas (Foto: Photowoods / Pixabay)

LAS OFERTAS DE LOS MINORISTAS POR ACCIÓN DE GRACIAS

Los minoristas que ofrecen ingredientes para preparar la cena de Acción de Gracias de 2026 por entre US$3.50 y US$5 por persona son: , Target, Aldi, Lidl y Wegmans.

En la siguiente tabla te mostramos qué ofrece cada minorista: el precio del paquete, para cuántas personas está incluida la oferta, el precio por persona y qué incluye:

MinoristaPrecio de la compraPersonas que puede alimentarCosto por persona¿Qué incluye?
WalmartUS$3510US$3.50Canasta de 26 artículos con pavo Butterball, acompañamientos e ingredientes para preparar pastel de calabaza.
TargetUS$30, antes de impuestos6US$5Pavo Butterball de hasta 10 libras, papas, relleno, salsa de arándanos, gravy, pan e ingredientes para una cazuela de ejotes.
AldiMenos de US$3910Menos de US$3.90Pavo de 16 libras, acompañamientos tradicionales e ingredientes para pastel de calabaza. No exige cupones, tarjeta de lealtad ni membresía.
LidlUS$35.86Hasta 10Aproximadamente US$3.59Ingredientes para una cena de Acción de Gracias; el precio anunciado requiere pertenecer a su programa de lealtad.
WegmansMenos de US$408Menos de US$5Pavo congelado de 13 libras, camotes, gravy, pastel de calabaza congelado y otros acompañamientos.

¿Hasta cuándo estarán vigentes estas ofertas?

  • Walmart: la canasta se ofrece en tiendas y en línea hasta el 24 de diciembre. El cálculo de US$35 utiliza un pavo de 13.5 libras, por lo que el total puede cambiar según el peso del ave, .
  • Target: la promoción está disponible del 8 al 29 de noviembre; el precio anunciado es antes de impuestos, .
  • Aldi: los ingredientes de la promoción se ofrecen hasta el 25 de noviembre, .
  • Lidl: la oferta está anunciada del 11 al 25 de noviembre y el precio corresponde a miembros del programa de lealtad, .

RECUERDA: son compras de ingredientes para cocinar, no cenas completas listas para servir.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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