Cada vez falta menos para el Día de Acción de Gracias y millones de estadounidenses ya planifican el menú para reunirse con sus seres queridos y agradecer las bendiciones recibidas durante el año. Si aún no has decidido qué preparar para este 26 de noviembre, Walmart ofrece una canasta de ingredientes para elaborar una cena por US$3.50 por persona. ¿En qué consiste esta propuesta y qué productos incluye? A continuación, te contamos los detalles de la oferta para Thanksgiving.

No se trata de una cena lista para servir, sino de ingredientes para cocinar en casa (Foto: Magnific)

ACCIÓN DE GRACIAS POR US$3.50 POR PERSONA EN WALMART

El menú de Acción de Gracias de Walmart consiste en una canasta de ingredientes para preparar una cena para 10 personas por un precio anunciado de US$35, equivalente a $3.50 por comensal. No es una cena cocinada ni un plato individual a ese precio: incluye 26 artículos correspondientes a 17 productos distintos, con pavo, acompañamientos e ingredientes para el postre, precisa el sitio web de la corporación.

“La cesta de este año va aún más allá, ofreciendo la mejor relación calidad-precio en la historia del programa con 17 productos únicos y un total de 26 artículos. La ampliación de la cesta refleja las preferencias cambiantes de los clientes e incluye más guarniciones, como batatas, mini malvaviscos, mezcla para panecillos de maíz y mucho más”, se lee.

¿Qué platos incluye el menú?

La propuesta permite preparar los siguientes platos tradicionales de Thanksgiving:

Pavo Butterball: es el plato principal y se ofrece a 97 centavos por libra.

es el plato principal y se ofrece a 97 centavos por libra. Relleno de pan Stove Top: dos cajas con sabor a pavo.

dos cajas con sabor a pavo. Puré de papas con gravy: papas frescas y mezcla para preparar salsa.

papas frescas y mezcla para preparar salsa. Salsa de arándanos rojos: se elabora con los arándanos frescos incluidos.

se elabora con los arándanos frescos incluidos. Cazuela de judías verdes o ejotes: con crema de champiñones y cebolla frita crujiente.

con crema de champiñones y cebolla frita crujiente. Cazuela de camote o batata: con mini malvaviscos.

con mini malvaviscos. Cazuela de maíz: con maíz enlatado y mezcla para pan de maíz.

con maíz enlatado y mezcla para pan de maíz. Panecillos para la cena.

Pastel de calabaza con cobertura batida.

¿Qué productos trae exactamente este menú?

Estos son los productos y las cantidades que Walmart detalla para su canasta:

Producto Cantidad incluida Pavo entero congelado Butterball Una unidad, de la presentación de 10 a 16 libras Mezcla para pan de maíz JIFFY 2 cajas de 8.5 onzas Maíz dulce en grano Great Value 3 latas de 15 onzas Judías verdes cortadas Great Value 3 latas de 14.5 onzas Crema de champiñones condensada Campbell’s 1 lata de 10.5 onzas Cebolla frita crujiente Great Value 1 bolsa de 6 onzas Papas russet frescas 1 bolsa de 5 libras Mezcla para gravy Great Value 2 sobres de 0.87 onzas Bases congeladas para pastel Great Value 1 paquete con 2 bases de 9 pulgadas Cobertura batida congelada Great Value 1 envase de 8 onzas Puré de calabaza Great Value 1 lata de 15 onzas Leche evaporada Great Value 1 lata de 12 onzas líquidas Panecillos Great Value 1 paquete de 12 unidades Mezcla para relleno Stove Top 2 cajas de 6 onzas Arándanos rojos frescos 1 bolsa de 12 onzas Mini malvaviscos Jet-Puffed 1 bolsa de 10 onzas Camotes o batatas frescos 3 unidades

La cifra de 26 artículos cuenta por separado las unidades repetidas, como las tres latas de maíz, las dos cajas de relleno y los tres camotes; no significa que haya 26 variedades de productos.

¿Qué debes tener en cuenta sobre los US$3.50 por persona?

Los US$35 son un precio estimado para el conjunto: el total puede cambiar según el peso final del pavo y los camotes, así como por las sustituciones que hagas. Además, para cocinar las recetas podrías necesitar ingredientes básicos de despensa que no aparecen en la canasta, como mantequilla, huevos, azúcar o especias, según la preparación elegida.

La oferta está disponible en tiendas y en línea hasta el 24 de diciembre de 2026 y no requiere membresía.

“La canasta navideña se ha convertido en una de nuestras tradiciones favoritas en Walmart. Da vida a nuestro propósito de una manera muy significativa, ayudando a las familias a que las fiestas sean especiales sin que esto afecte su presupuesto. Este año, nuestra canasta navideña trae aún más comida a la mesa por solo $35, facilitando a los clientes la planificación, las compras y la celebración de la manera que mejor les convenga”, dijo David Guggina, presidente y director ejecutivo de Walmart EE.UU.

¿DÓNDE CONSEGUIR EL MENÚ DE THANKSGIVING DE WALMART?

La canasta de comida navideña está disponible en tiendas o también puedes comprar el surtido completo en línea ingresando a Walmart.com/HolidaySavingsBasket.

Los clientes también podrán pedirle a Sparky, el agente de compras con IA de Walmart, que agregue la cesta a su carrito en línea. Walmart ofrece opciones convenientes que incluyen la recogida en la acera, la nueva Recogida Exprés y una variedad de velocidades de entrega, desde una hora o menos hasta la entrega programada, para satisfacer las necesidades navideñas de cada familia.

Walmart también ofrece envío exprés gratuito para la canasta de comida hasta el 30 de noviembre de 2026.