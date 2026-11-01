La cadena presenta una opción para quienes buscan organizar su cena de Thanksgiving con un presupuesto definido (Foto: Magnific)
La cadena presenta una opción para quienes buscan organizar su cena de Thanksgiving con un presupuesto definido (Foto: Magnific)
Judith Vicente
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Cada vez falta menos y millones de estadounidenses ya planifican el menú para reunirse con sus seres queridos y agradecer las bendiciones recibidas durante el año. Si aún no has decidido qué preparar para este 26 de noviembre, Walmart ofrece una canasta de ingredientes para elaborar una cena por US$3.50 por persona. ¿En qué consiste esta propuesta y qué productos incluye? A continuación, te contamos los detalles de la oferta para .

No se trata de una cena lista para servir, sino de ingredientes para cocinar en casa (Foto: Magnific)
No se trata de una cena lista para servir, sino de ingredientes para cocinar en casa (Foto: Magnific)

ACCIÓN DE GRACIAS POR US$3.50 POR PERSONA EN WALMART

El menú de Acción de Gracias de Walmart consiste en una canasta de ingredientes para preparar una cena para 10 personas por un precio anunciado de US$35, equivalente a $3.50 por comensal. No es una cena cocinada ni un plato individual a ese precio: incluye 26 artículos correspondientes a 17 productos distintos, con pavo, acompañamientos e ingredientes para el postre, .

“La cesta de este año va aún más allá, ofreciendo la mejor relación calidad-precio en la historia del programa con 17 productos únicos y un total de 26 artículos. La ampliación de la cesta refleja las preferencias cambiantes de los clientes e incluye más guarniciones, como batatas, mini malvaviscos, mezcla para panecillos de maíz y mucho más”, se lee.

¿Qué platos incluye el menú?

La propuesta permite preparar los siguientes platos tradicionales de Thanksgiving:

  • Pavo Butterball: es el plato principal y se ofrece a 97 centavos por libra.
  • Relleno de pan Stove Top: dos cajas con sabor a pavo.
  • Puré de papas con gravy: papas frescas y mezcla para preparar salsa.
  • Salsa de arándanos rojos: se elabora con los arándanos frescos incluidos.
  • Cazuela de judías verdes o ejotes: con crema de champiñones y cebolla frita crujiente.
  • Cazuela de camote o batata: con mini malvaviscos.
  • Cazuela de maíz: con maíz enlatado y mezcla para pan de maíz.
  • Panecillos para la cena.
  • Pastel de calabaza con cobertura batida.

¿Qué productos trae exactamente este menú?

Estos son los productos y las cantidades que Walmart detalla para su canasta:

ProductoCantidad incluida
Pavo entero congelado ButterballUna unidad, de la presentación de 10 a 16 libras
Mezcla para pan de maíz JIFFY2 cajas de 8.5 onzas
Maíz dulce en grano Great Value3 latas de 15 onzas
Judías verdes cortadas Great Value3 latas de 14.5 onzas
Crema de champiñones condensada Campbell’s1 lata de 10.5 onzas
Cebolla frita crujiente Great Value1 bolsa de 6 onzas
Papas russet frescas1 bolsa de 5 libras
Mezcla para gravy Great Value2 sobres de 0.87 onzas
Bases congeladas para pastel Great Value1 paquete con 2 bases de 9 pulgadas
Cobertura batida congelada Great Value1 envase de 8 onzas
Puré de calabaza Great Value1 lata de 15 onzas
Leche evaporada Great Value1 lata de 12 onzas líquidas
Panecillos Great Value1 paquete de 12 unidades
Mezcla para relleno Stove Top2 cajas de 6 onzas
Arándanos rojos frescos1 bolsa de 12 onzas
Mini malvaviscos Jet-Puffed1 bolsa de 10 onzas
Camotes o batatas frescos3 unidades

La cifra de 26 artículos cuenta por separado las unidades repetidas, como las tres latas de maíz, las dos cajas de relleno y los tres camotes; no significa que haya 26 variedades de productos.

¿Qué debes tener en cuenta sobre los US$3.50 por persona?

Los US$35 son un precio estimado para el conjunto: el total puede cambiar según el peso final del pavo y los camotes, así como por las sustituciones que hagas. Además, para cocinar las recetas podrías necesitar ingredientes básicos de despensa que no aparecen en la canasta, como mantequilla, huevos, azúcar o especias, según la preparación elegida.

La oferta está disponible en tiendas y en línea hasta el 24 de diciembre de 2026 y no requiere membresía.

“La canasta navideña se ha convertido en una de nuestras tradiciones favoritas en Walmart. Da vida a nuestro propósito de una manera muy significativa, ayudando a las familias a que las fiestas sean especiales sin que esto afecte su presupuesto. Este año, nuestra canasta navideña trae aún más comida a la mesa por solo $35, facilitando a los clientes la planificación, las compras y la celebración de la manera que mejor les convenga”, dijo David Guggina, presidente y director ejecutivo de Walmart EE.UU.

¿DÓNDE CONSEGUIR EL MENÚ DE THANKSGIVING DE WALMART?

La canasta de comida navideña está disponible en tiendas o también puedes comprar el surtido completo en línea ingresando a .

Los clientes también podrán , el agente de compras con IA de Walmart, que agregue la cesta a su carrito en línea. Walmart ofrece opciones convenientes que incluyen la recogida en la acera, la nueva y una variedad de velocidades de entrega, desde una hora o menos hasta la entrega programada, para satisfacer las necesidades navideñas de cada familia.

Walmart también ofrece envío exprés gratuito para la canasta de comida hasta el 30 de noviembre de 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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