Los operativos de ICE han originado que cientos de inmigrantes latinos opten por “autodeportarse” , pues no imaginan terminar arrestados y vivir una experiencia traumática. Además, les parece una opción ideal ante los beneficios que ofrece el gobierno de Estados Unidos, ya que, de aceptar esta propuesta, se otorga un pasaje gratuito y una bonificación de US$1,000. Parece una solución adecuada, pero un ciudadano venezolano ha denunciado que no ha logrado percibir de ese dinero.

Se trata de Jesús Mejía, quien decidió retornar a su país por voluntad propia junto a su esposa. No deseaba sentir esa tristeza que distintas familias han pasado desde las redadas de ICE ; además el monto de dinero ofrecido le pareció atractivo. Fue así que mandó su solicitud por el reciente aplicativo CBP Home.

Si bien ahora se encuentran en su país natal, el hombre asegura que no se le han reembolsado el costo de sus pasajes ni la bonificación que se prometió.

“Nosotros compramos nuestros boletos. Ellos me dicen que ya habían ingresado la información al sistema para que nosotros, al llegar a nuestro país, teníamos que ingresar nuevamente a la aplicación y enviar un correo para que se nos pagara”, dijo a Noticias Telemundo.

Jesús cuenta que cumplió con todos los pasos que le indicaron con el propósito de recibir el dinero, pero, hasta la fecha, considera que tomó una decisión equivocada.

Jesús Mejía aceptó la salid voluntaria por temer a ser arrestado por ICE. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

“Hicimos el proceso que era aplicar y salir voluntariamente de los Estados Unidos. Ya llevamos dos meses aquí en nuestro país y que ese dinero no se ha pagado”, expresó.

Ante esta denuncia, Jesús Mejía y su esposa esperan que las autoridades competentes cumplan con lo prometido, pues abandonaron todo lo que habían conseguido en territorio estadounidense para vivir en tranquilidad y aprovechar sabiamente el monto de dinero ofrecido.

Miles de inmigrantes indocumentados están tomando la decisión de autodeportarse de Estados Unidos. (Crédito: Freepik / Imagen para fines referenciales)

Millones de inmigrantes abandonaron EE.UU.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), “decenas de miles” de inmigrantes indocumentados usaron la aplicación de CBP Home y, desde el 20 de enero hasta el día de hoy, 1.6 millones de extranjeros abandonaron Estados Unidos por voluntad propia.

