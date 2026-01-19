Tras un inicio de año marcado por fuertes lluvias, un período seco invernal debido a un bloqueo en el patrón atmosférico acompaña los días de los ciudadanos de California. Si bien apenas hay una posibilidad remota de lloviznas aisladas en la costa central y sur, los residentes y turistas afrontan otra preocupación. Y es que las autoridades han activado las alertas y pedido a todos que permanezcan en casa y limiten las actividades al aire libre, ¿por qué? Pues se han detectado niveles elevados de PM2.5 (partículas finas) en distintos puntos del ‘Estado Dorado’, al igual que en Oregon. Este contaminante puede penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo. Aquí te comparto la información que necesitas conocer si vives en el área o tienes planeado un viaje pronto de vacaciones o trabajo, así podrás tomar todas las medidas de seguridad ya que se está frente a una de las formas más dañinas de contaminación atmosférica.

Qué está pasando con el aire en California

En días recientes, mapas oficiales de calidad del aire como AirNow de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) han mostrado niveles de PM2.5 clasificados como “no saludables” (Unhealthy) en partes de California, lo que ha motivado llamados a quedarse en casa. En áreas específicas del estado, como zonas de montaña y valles, se han registrado índices de calidad del aire (AQI) por encima de los rangos seguros, asociados principalmente a humo, acumulación de contaminantes finos, centrales eléctricas, procesos industriales, emisiones de vehículos, cocinas a leña y la quema de biomasa durante incendios forestales.

¿Qué es el contaminante PM2.5 detectado por la EPA?

Según explica EPA, estamos frente a una categoría que identifica a las partículas microscópicas suspendidas en el aire, con un diámetro de hasta 2,5 micrómetros. Esto quiere decir que son suficientemente pequeñas como para penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo y es ahí donde radica su peligrosidad.

La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y la EPA señalan que la exposición, incluso de corto plazo, se asocia con aumento de hospitalizaciones por problemas cardiacos y respiratorios, bronquitis y crisis de asma. Estos riesgos afectan con mayor intensidad a adultos mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades del corazón o de los pulmones.

Mapas oficiales de calidad del aire como AirNow de la EPA han mostrado niveles de PM2.5 clasificados como “no saludables” (Unhealthy) en partes de California. (Foto: ETIENNE LAURENT / AFP) / ETIENNE LAURENT

Por qué piden no salir de casa en California

Las autoridades de California indican que, cuando el aire llega a niveles “no saludables” por PM2.5, la medida más efectiva para reducir la exposición es quedarse en interiores con puertas y ventanas cerradas. Es así que miles de residentes fueron exhortados a permanecer dentro de sus casas debido a que la EPA advirtió que el aire exterior era dañino, especialmente para grupos sensibles y para comunidades como Portola.

La recomendación es para limitar al máximo las actividades físicas al aire libre, suspender ejercicios intensos y evitar que niños jueguen afuera mientras dure la alerta. También señalan que la contaminación por humo y PM2.5 puede ser peligrosa incluso cuando el cielo no se ve extremadamente oscuro, porque las partículas son invisibles a simple vista.

¿Quiénes integran la población de riesgo?

De acuerdo con la guía sanitaria del AQI, se considera población sensible o de riesgo a:

Personas con enfermedades respiratorias, como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Personas con afecciones cardiovasculares, que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos.

Adultos mayores, debido a una mayor vulnerabilidad del sistema respiratorio.

Niños y adolescentes, cuyos pulmones aún se encuentran en desarrollo.

Las zonas de California con mayor nivel de contaminación ambiental

Varias áreas de California quedaron en la categoría Insalubre para Grupos Sensibles (USG, por sus siglas en inglés) luego que EPA hiciera su registro el pasado 15 de enero para el mapa interactivo de AirNow. Aquí las localidades que superaron ese umbral:

Arden Arcade–Del Paso Manor (área de Sacramento): AQI 113

Bakersfield (Valle de San Joaquín): AQI 102

Fresno (Valle de San Joaquín): AQI 148

Modesto (Valle de San Joaquín): AQI 103

Reducir la duración de las actividades al aire libre es vital para reducir la exposición a todo tipo de partículas. (Foto: Chris DELMAS / AFP) / CHRIS DELMAS

Recomendaciones para residentes y turistas en California

Entre las principales recomendaciones cuando el AQI por PM2.5 es alto destacan estas medidas prácticas:

Permanecer en interiores con puertas y ventanas cerradas durante las horas de peor calidad de aire, usando, si es posible, aire acondicionado en modo de recirculación para filtrar el aire.​ Reducir al mínimo el esfuerzo físico, especialmente correr, hacer senderismo o deportes al aire libre; cambiar actividades recreativas al interior cuando la calidad del aire sea “insalubre” o peor.​ Evitar otras fuentes de contaminación dentro de casa, como fumar, usar velas, chimeneas de leña, freír alimentos en exceso o aspirar, ya que estas actividades aumentan las partículas en interiores.​ Usar purificadores de aire portátiles certificados por CARB o filtros de alta eficiencia (HEPA) cuando sea posible, lo cual ayuda a reducir las concentraciones de PM2.5 en espacios cerrados.​ Para personas con asma, EPOC, enfermedades cardiacas, niños y embarazadas, seguir estrictamente el plan médico, tener los medicamentos a la mano y contactar a un profesional de salud si aparecen síntomas como dificultad para respirar, dolor en el pecho o tos intensa. Consultar en tiempo real el índice de calidad del aire (AQI) por ciudad o código postal mediante plataformas oficiales como AirNow de la EPA y mapas de calidad del aire de California. Además, muchos distritos de control de aire del estado publican pronósticos diarios de PM2.5 donde se indica cuándo se esperan episodios moderados, insalubres o muy insalubres, útil para planear actividades turísticas y al aire libre.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!