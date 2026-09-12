Si este sábado por la noche tienes turno de trabajo, planeas volver a casa en el subway, tomar un autobús, cruzar hacia Nueva Jersey por el Lincoln Tunnel o el George Washington Bridge, o tienes una reunión familiar y una salida con amigos, conviene seguir de cerca el clima. El National Weather Service (NWS) activó una Flood Watch, o vigilancia por posibles inundaciones, para Nueva York, el noreste de Nueva Jersey y sectores del sur de Westchester. El sistema traerá precipitaciones intensas, aguaceros persistentes y algunas tormentas eléctricas durante la madrugada y la mañana del domingo 13 de septiembre. En áreas urbanas donde el agua suele acumularse rápido, como partes de Brooklyn, Queens, el Bronx, Manhattan, Hudson County o sectores cercanos a vías rápidas, podrían presentarse anegamientos, problemas de circulación y demoras para llegar a destino.

La vigilancia se concentra entre la madrugada y las primeras horas del domingo. Los meteorólogos esperan que las precipitaciones avancen de oeste a este después de la medianoche, con el periodo más delicado a partir de las 2 a. m. en los cinco boroughs, el noreste de Nueva Jersey y el sur de Westchester. Para quienes trabajan de noche en restaurantes, hospitales, bodegas, almacenes, servicios de entrega o comercios, será importante revisar las condiciones antes de salir.

El NWS advierte que algunas células de tormenta podrían descargar grandes cantidades de agua en pocos minutos. Esa combinación suele generar problemas en sectores bajos, avenidas con drenaje lento, accesos a autopistas, estaciones de tren y puntos del subway expuestos a filtraciones.

Nueva York volverá a experimentar un episodio de intensas lluvias que provocarán inundaciones (Foto: AFP)

¿CUÁNDO ESTARÁ VIGENTE LA ALERTA POR INUNDACIONES?

Para la ciudad de Nueva York, el noreste de Nueva Jersey y sectores del sur de Westchester, la vigilancia por inundaciones estará activa desde las 2 a. m. hasta las 10 a. m. del domingo 13 de septiembre, como informan diversos medios locales como Pix11 y Gothamist.

La medida incluye Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island, además de comunidades del sur de Westchester. En el Garden State, cubre partes de Bergen, Essex, Passaic, Hudson, Union y otros condados ubicados en el extremo noreste.

Zona Periodo principal de la alerta Riesgo principal Ciudad de Nueva York Domingo, de 2 a. m. a 10 a. m. Inundaciones repentinas y acumulación de agua Sur de Westchester Madrugrada y mañana del domingo Aguaceros intensos y anegamientos localizados Noreste de Nueva Jersey Domingo, de 2 a. m. a 10 a. m. Calles inundadas y drenaje insuficiente Long Island Domingo, de 5 a. m. a 2 p. m. Lluvias fuertes e inundaciones aisladas

En Long Island, la vigilancia comenzará más tarde, aproximadamente a las 5 a. m., y se extenderá hasta las 2 p. m. La ubicación de los chaparrones más fuertes dependerá de cómo se desplace un frente cálido durante la mañana, por lo que las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones meteorológicas.

¿CUÁNTA LLUVIA CAERÁ EN NUEVA YORK?

El pronóstico oficial prevé acumulados promedio de entre 1 y 2 pulgadas, equivalentes a unos 25 a 51 milímetros, en gran parte de la región. Aun así, la distribución no será uniforme y algunos vecindarios podrían registrar cifras mayores.

Los modelos analizados por el NWS señalan la posibilidad de superar las 3 pulgadas en tres horas en puntos aislados del noreste de Nueva Jersey, la ciudad de Nueva York y el oeste de Long Island. El riesgo aumenta donde coincidan las bandas de aguaceros más persistentes.

Área Lluvia estimada Escenario de mayor riesgo Nueva York 1 a 2 pulgadas en promedio Descargas fuertes concentradas en poco tiempo Brooklyn y Queens 1 a 2 pulgadas, con montos mayores en puntos aislados Drenajes lentos y vías urbanas Noreste de Nueva Jersey 1 a 2 pulgadas en promedio Precipitaciones cercanas a 2 pulgadas por hora Long Island 1 a 2 pulgadas en promedio, con sectores por encima de ese rango Chaparrones fuertes durante la mañana

Durante los episodios más intensos, las tasas podrían acercarse a 2 pulgadas por hora. Ese volumen puede superar rápidamente la capacidad de alcantarillas y sistemas de desagüe, sobre todo en barrios con muchas superficies de concreto, estacionamientos y vías pavimentadas.

El problema no depende únicamente del acumulado al final del día. Una tormenta breve, pero concentrada, puede dejar una intersección bajo agua, complicar el acceso a una autopista o afectar una estación subterránea antes de que el drenaje tenga tiempo de responder.

La ciudad de Nueva York está registrando intensas lluvias en las últimas horas. (Crédito: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

ZONAS BAJO VIGILANCIA EN NYC Y NJ

En Nueva York, el aviso incluye los cinco distritos:

Bronx

Brooklyn, identificado oficialmente como Kings County

Manhattan, o New York County

Queens

Staten Island, o Richmond County

Sectores del sur de Westchester

En Nueva Jersey, la medida alcanza partes de los siguientes condados:

Bergen

Essex

Passaic

Hudson

Union

Otros sectores del noreste estatal incluidos en la vigilancia

Para residentes de Washington Heights, Corona, Jackson Heights, Sunset Park, Bushwick, el Bronx, Union City, West New York, Paterson, Newark, Elizabeth o Jersey City, la recomendación es no asumir que las condiciones serán iguales en toda la zona metropolitana. Mientras un vecindario puede registrar lluvia moderada, otro podría enfrentar un chaparrón capaz de anegar calles en cuestión de minutos.

También existe riesgo en áreas cercanas a arroyos, ríos, pasos inferiores, cruces viales y lugares donde suele acumularse agua durante eventos de este tipo.

PRONÓSTICO PARA EL DOMINGO

El domingo comenzará con un ambiente inestable en el área metropolitana. Se esperan precipitaciones, episodios de intensidad alta y posibilidad de actividad eléctrica entre la madrugada y las primeras horas del día.

La parte más activa del sistema debería alejarse gradualmente después de la mañana, aunque el tiempo adverso podría mantenerse por más horas hacia Long Island y sectores costeros de Connecticut. En aeropuertos como JFK, LaGuardia, Newark y Teterboro podrían registrarse visibilidad reducida y posibles afectaciones operativas mientras se presenten los aguaceros más fuertes.

Periodo Condiciones esperadas Posibles efectos Noche del sábado Aumento de nubes y llegada de precipitación después de medianoche Cambios rápidos al regresar a casa Madrugada del domingo Chaparrones intensos y tormentas aisladas Calles anegadas y visibilidad limitada Mañana del domingo Mayor amenaza de inundaciones en NYC, NE de NJ y Long Island Demoras en viajes y circulación vehicular Tarde y noche del domingo Mejoría gradual, con posibilidad de lluvia aislada Menor impacto hacia el final de la jornada Lunes Tiempo seco y mayormente soleado Condiciones más favorables para actividades al aire libre

Tras el paso del frente, el panorama debería estabilizarse. Para el lunes se esperan condiciones más secas, mayor presencia de sol y temperaturas cercanas a los valores habituales de septiembre.

RECOMENDACIONES ANTE POSIBLES INUNDACIONES

La ciudad de Nueva York recomienda prepararse con anticipación, especialmente a quienes viven en basement apartments, sótanos o viviendas que han tenido filtraciones en temporales anteriores.

Estas son algunas medidas que pueden ayudar a reducir riesgos:

Revisa las alertas oficiales antes de salir.

Activa las notificaciones de Notify NYC.

Identifica una salida rápida hacia un piso superior si resides en un sótano.

No camines ni manejes por una vía cubierta de agua, aunque parezca poco profunda.

Evita ingresar a estaciones de subway con acumulación visible.

No intentes cruzar pasos subterráneos inundados.

Si conduces, evita calles anegadas: el nivel puede ocultar huecos, cables caídos o vehículos detenidos.

Carga tu celular y ten una linterna disponible.

Consulta las actualizaciones de MTA, NJ Transit, Port Authority y los aeropuertos antes de viajar.

Mantente lejos de cables eléctricos caídos y repórtalos de inmediato.

Las autoridades recuerdan que una inundación puede evolucionar con rapidez. Seis pulgadas de agua en movimiento pueden derribar a una persona, mientras que entre uno y dos pies pueden arrastrar un vehículo.

En caso de una emergencia inmediata, llama al 911. Quienes necesiten información de la ciudad también pueden consultar Notify NYC y comunicarse con el 311.