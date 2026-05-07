Florida vuelve a encender las alarmas este 7 de mayo por un riesgo extremo de incendios forestales que pone en jaque a 13 condados del estado, donde la combinación de calor, sequía y viento mantiene el fuego muy activo y a las autoridades en máxima vigilancia para proteger comunidades, carreteras y reservas naturales. En varias de estas zonas ya se reportan focos activos y condiciones propicias para que las llamas se propaguen con rapidez, por lo que se han reforzado los operativos de emergencia y las restricciones a las quemas al aire libre. ¿Cuáles son las jurisdicciones que emitieron avisos de “peligro crítico” o “alta amenaza de incendio”? En esta nota te lo contamos.

LOS 13 CONDADOS DE FLORIDA EN ALERTA POR RIESGO EXTREMO DE INCENDIOS FORESTALES

La sequía que atraviesa Florida es de las más graves de los últimos años, pues ha impactado a casi 18 millones de personas, ha generado cerca de 2,000 incendios forestales y ha arrasado con más de 120,000 acres desde el 1 de enero de 2026. Ante estas condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido avisos de bandera roja para varias zonas del estado, advirtiendo sobre el alto peligro de fuego.

National Weather Service emitió alertas por riesgo extremo de incendios forestales en 13 condados de Florida, el 7 de mayo, publica el sitio web News Journal. Estos son:

Brevard

Clay

Duval

Flagler

Lake

Marion

Nassau

Orange

Osceola

Putnam

St. Johns

Seminole

Volusia

Mapa de los 13 condados de Florida en alerta por incendios forestales (Foto: News Journal)

¿Qué es una señal de alerta roja de incendio?

Una “señal de alerta roja de incendio” (o advertencia de bandera roja) es un aviso oficial que indica que las condiciones del tiempo son muy peligrosas para que se inicien y se propaguen incendios forestales, publica Time.now.

Significa que hay una combinación de aire muy seco, altas temperaturas, vientos fuertes y vegetación reseca, por lo que una chispa pequeña —de una parrilla, un vehículo o una quema al aire libre— puede convertirse rápidamente en un incendio difícil de controlar.

Estas alertas las suele emitir el Servicio Meteorológico Nacional para áreas específicas y por un periodo limitado (varias horas o un día), y sirven para pedir a la población y a los bomberos que extremen precauciones y eviten cualquier actividad que pueda generar fuego o chispas.

¿En qué lugares se encuentran los incendios forestales en Florida, hoy 7 de mayo?

Hoy, 7 de mayo, los incendios forestales en Florida se concentran en distintas zonas del estado y mantienen a las autoridades en alerta por el daño acumulado que han dejado en lo que va del año.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, entre el 1 de enero y el 7 de mayo se han quemado 120,515 acres, se han registrado 1,980 incendios forestales y hay prohibición de quemas vigente en 49 condados.

A su vez, el Servicio Forestal de Florida indica que, al 6 de mayo, esas restricciones aplican en 49 de los 67 condados del estado, lo que refleja la gravedad de la situación y la necesidad de limitar cualquier tipo de fuego al aire libre.

¿Qué es una prohibición de quemas?

Una prohibición de quemas es una medida oficial que impide hacer cualquier tipo de fuego al aire libre en una zona y por un tiempo determinado, incluso las llamadas “quemas controladas”. En la práctica, significa que no se permite quemar pastos, residuos agrícolas, basura, ramas u otro material vegetal porque las condiciones (sequía, calor, viento) hacen muy fácil que el fuego se salga de control y provoque un incendio forestal.

Cuando hay una prohibición de quemas, quien enciende fuego de todos modos puede enfrentarse a multas, sanciones e incluso cargos penales. Estas medidas se utilizan como herramienta preventiva para reducir al máximo el riesgo de nuevos incendios cuando el peligro es muy alto.

¿El tránsito en las carreteras resultó afectado por los incendios o el humo?

Hasta las 7:30 de la mañana del 7 de mayo, la Patrulla de Carreteras de Florida informó que no se había cerrado ninguna vía por los incendios forestales, aunque el humo sí estaba afectando la visibilidad en ciertos puntos, publicó Florida Today.

En el condado de Lafayette, se registró humo espeso en la intersección de North Fletcher Avenue y East Main Street, en la zona de Mayo.

En el condado de Alachua, la visibilidad se redujo a unos 30 metros en la intersección de la carretera estatal 25 y la avenida 104 Suroeste, cerca de Micanopy.

También se reportó humo ligero en la intersección de la US 301 y la calle Southeast 1122nd, cerca de Hawthorne.

En el condado de Hernando, se detectó presencia de humo en la I‑75 sentido sureste, a la altura del kilómetro 295, en las cercanías de Brooksville, por lo que se recomendó manejar con extrema precaución.

Desde el 1 de enero, casi 2,000 incendios forestales han quemado más de 120,000 acres en Florida. En la imagen, un helicóptero de bomberos del Servicio Forestal de Florida arroja un balde de agua sobre un incendio forestal el 14 de abril de 2026 en Naples, Florida (Foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP)

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