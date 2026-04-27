En caso estés tramitando tu residencia permanente en Estados Unidos, debes tener en cuenta la reciente actualización del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) que se aplicará desde el mes de mayo de 2026. Este cambio consiste en la implementación de una ‘Tabla de Presentación’ de la Green Card , la cual sería una herramienta clave para que sepas en qué fecha debes enviar tu solicitud. En esta nota, te revelaré cómo funciona para que no tengas inconvenientes en tu futuro proceso migratorio.

Los lineamientos pertenecientes al Boletín de Visas del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) establecen quiénes cumplen con los requisitos para que avancen en su solicitud, así como los criterios para tramitar un permiso de trabajo.

Entonces, en aquellos procesos de patrocinio familiar se aplicará la tabla de ‘Fechas de Presentación’, la cual permitirá a los solicitantes iniciar sus respectivos trámites previo a la aprobación final, según los señalado en el sitio web oficial de USCIS.

Por su parte, las visas por empleo se regirán en la tabla de ‘Acción Final’; esta determina la fecha precisa en la que se puede conceder la autorización migratoria de manera efectiva.

Eso sí, el sistema define los plazos para dar inicio al ajuste de estatus o el proceso de trámite consular, tomando como factores la disponibilidad de la categoría migratoria, el país de origen del solicitante y la demanda existente.

La Green Card te brinda la oportunidad de residir y trabajar legamente en Estados Unidos. (Foto: Bill Oxford / iStock) / Bill Oxford

Tabla de Fechas de Presentación para solicitar la Green Card este 2026

Patrocinadas por Familiar Todas las áreas aplicables excepto aquellas listadas China India México Filipinas F1 (hijos solteros mayores de 21 años de ciudadanos estadounidenses) 1 de octubre de 2018 1 de octubre de 2018 1 de octubre de 2018 1 de octubre de 2008 22 de abril de 2015 F2A (cónyuges e hijos menores de residentes permanentes) C C C C C F2B (hijos solteros mayores de 21 años de residentes permanentes) 1 enero de 2018 1 enero de 2018 1 enero de 2018 15 de mayo de 2010 1 octubre de 2013 F3 (hijos casados de ciudadanos estadounidenses) 8 de diciembre de 2012 8 de diciembre de 2012 8 de diciembre de 2012 15 de julio de 2001 8 de agosto de 2006 F4 (hermanos de ciudadanos estadounidenses) 1 de septiembre de 2009 1 de septiembre de 2009 15 de diciembre de 2006 30 de abril de 2001 22 de marzo de 2008

En caso de la categoría F2A, está marcada con la letra C; esto significa que hay disponibilidad inmediata de visas para los solicitantes de los países aplicables, incluyendo China, India, México y Filipinas. En las otras categorías sí están señaladas con “fechas de prioridad”.

Es necesario que revises tu 'fecha de prioridad' para que verifiques si estás apta para iniciar tu trámite de Green Card en el mes de mayo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Cómo identificar mi “fecha de prioridad”

Esta fecha representa el día en que USCIS recibió la petición del formulario I-130 que presentó un familiar tuyo; en pocas palabras, es tu “turno” en la lista de espera para que obtengas este beneficio migratorio. Entonces, para que la identifiques correctamente, es necesario que sigas estos pasos:

En el aviso de aprobación I-797 de la I-130.

En la esquina superior derecha se muestra un campo con las siguientes palabras ‘Priority Day’.

Verificar en tu cuenta en línea de USCIS o en los documentos del Centro Nacional de Visas.

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