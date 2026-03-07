Las autoridades migratorias de Estados Unidos han aplicado nuevas tarifas para quienes solicitan el servicio de procesamiento acelerado en trámites de visas de trabajo y residencia permanente. El ajuste, anunciado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), entró en vigor el 1 de marzo y afecta a quienes buscan una respuesta más rápida para sus solicitudes migratorias. Este cambio llega en medio de una fuerte demanda por decisiones más ágiles, debido a los retrasos acumulados en muchos casos. El servicio conocido como “premium processing” permite que la agencia revise ciertas peticiones dentro de un plazo específico, generalmente entre 15 y 45 días, aunque es importante aclarar que pagar esta tarifa adicional no garantiza la aprobación, solo acelera la revisión del caso.

Según explicó el USCIS, el aumento responde a una norma federal que permite ajustar las tarifas periódicamente con base en la inflación. Además, los ingresos adicionales se utilizarán para fortalecer los servicios de procesamiento acelerado y ayudar a reducir los retrasos en los expedientes.

Nuevas tarifas para visas de trabajo y Green Card

Uno de los cambios principales afecta a las solicitudes relacionadas con empleo, tanto para visas temporales como para residencia permanente basada en trabajo. En muchos de estos casos, el costo del procesamiento acelerado ahora alcanza los $2,965.

Entre los ajustes más importantes se encuentran:

Formulario I-140 (Green Card basada en empleo)

Antes: $2,805

Ahora: $2,965

Formulario I-129 para visas de trabajo (incluye H-1B, L-1, O-1, P, Q, E y TN)

Antes: $2,805

Ahora: $2,965

Este cambio impacta especialmente a empresas y profesionales extranjeros que buscan obtener la residencia permanente o trabajar en Estados Unidos mediante patrocinio laboral.

El ajuste de costos para visas y Green Card en EE.UU. aplica especialmente a solicitudes laborales con procesamiento “premium”. | Crédito: Evgenia Parajanian / iStock / Evgenia Parajanian

Aumentos para trabajadores temporales y religiosos

Algunas categorías de visas de trabajo también experimentaron incrementos más moderados en el servicio premium.

Visas H-2B para trabajadores temporales

Visas R-1 para trabajadores religiosos

En estos casos, el procesamiento acelerado pasó de:

$1,685 a $1,780

Estas visas suelen utilizarse para trabajos temporales o funciones religiosas dentro del país.

Cambios para estudiantes y dependientes

El aumento de tarifas también afecta ciertas solicitudes relacionadas con estudiantes internacionales y sus familiares.

Formulario I-539 (cambios o extensiones de estatus para categorías F, J y M y algunos dependientes)

Antes: $1,965

Ahora: $2,075

Este formulario se utiliza cuando un extranjero necesita modificar o extender su estatus migratorio dentro de Estados Unidos.

Nuevos costos para permisos de trabajo

Otra modificación importante se aplica a solicitudes de autorización laboral tramitadas mediante el Formulario I-765, que incluye casos como el OPT o el STEM-OPT para estudiantes internacionales.

Permiso de trabajo con procesamiento acelerado

Antes: $1,685

Ahora: $1,780

Estos permisos son clave para estudiantes que desean trabajar temporalmente en Estados Unidos después de graduarse.

Autoridades migratorias anunciaron cambios en las tarifas de visas y Green Card en EE.UU. para solicitudes enviadas desde marzo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Qué deben tener en cuenta los solicitantes

El USCIS advirtió que las solicitudes enviadas con tarifas antiguas serán rechazadas, lo que podría generar retrasos adicionales para quienes dependen de una decisión rápida para empezar o continuar un empleo.

Las peticiones de procesamiento acelerado se realizan mediante el Formulario I-907, que permite solicitar oficialmente el servicio premium.

Posibles cambios en el futuro

La ley exige que el USCIS revise las tarifas de procesamiento acelerado cada dos años, por lo que no se descartan nuevos ajustes en el futuro. Mientras tanto, abogados de inmigración y empresas siguen atentos para comprobar si estos aumentos realmente se traducen en procesos más rápidos y previsibles, algo especialmente importante en un contexto donde la demanda de visas y Green Card sigue creciendo.

