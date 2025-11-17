Tras levantarse el cierre del gobierno e intensificarse las redadas contra inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), una buena noticia llegó para los solicitantes de la residencia permanente o Green Card. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue la encargada de explicar las mejoras implementadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) en medio de un número récord de peticiones pendientes. Además, recalcó que más personas se están naturalizando como ciudadanos estadounidenses que en años anteriores. Aquí los detalles de sus declaraciones así como los criterios que deben cumplir los aspirantes para no ser rechazados.

Buenas noticias para quienes tramitan la Green Card

USCIS mejoró la eficiencia del procesamiento de trámites migratorios durante la gestión de Donald Trump. Así lo detalló Kristi Noem en una entrevista para Fox News donde fue consultada sobre diversos temas, entre ellos las visas H-1B afirmando que este programa va a seguir.

“Bajo la administración Trump, hemos acelerado nuestros procesos y añadido integridad a los programas de visas, a las tarjetas de residencia permanente y a todo lo demás”, aseguró para dejar en claro que se centran en que los solicitantes “tengan integridad” y “verificar que las personas que quieren entrar al país lo hagan por los motivos correctos”. Además, recalcó que “más personas se están naturalizando bajo esta administración que nunca antes. Más personas se están convirtiendo en ciudadanos”.

Estas declaraciones llegan tras la defensa del presidente Donald Trump sobre el programa de visas H-1B que permite a las empresas del país contratar trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas.

Kristi Noem aseguró que bajo la administración Trump se redujo el tiempo de procesamiento de la Green Card para todos los que hicieron el trámite. (Foto: Alex Brandon / AFP) / ALEX BRANDON

Criterios que deben cumplir aspirantes a visas H-1B o Green Card

Kristi Noem dijo que estos son innegociables. En su explicación detalló que el gobierno aplicará controles rigurosos:

Los solicitantes no deben apoyar a grupos terroristas. Deben venir por motivos legítimos, para trabajar y vivir legalmente. No deben respaldar a grupos que odian a Estados Unidos.

“Vamos a seguir utilizando nuestros programas de visas. Solo queremos asegurarnos de que sean íntegros: que las personas que vienen aquí lo hagan por motivos legítimos, que no estén vinculadas a grupos terroristas ni a organizaciones que odian a Estados Unidos”, dijo a Fox News.

Acumulación de trámites migratorios en EE.UU.

Según Newsweek, USCIS se enfrenta a un número récord de 11,3 millones de solicitudes pendientes, lo que corresponde a la mayor acumulación de trámites migratorios de la historia de Estados Unidos. Estos datos equivalen al período de enero a marzo y evidencian que el tiempo de espera para el procesamiento de formularios de inmigración incrementó.

Aproximadamente 1,73 millones de los trámites presentados en el segundo trimestre correspondieron a pedidos vinculados al empleo, como las de visas H-1B; a solicitudes de autorización de trabajo y también de Green Card para empleados calificados.

Aunque desde el Gobierno Trump indican que los tiempos se redujeron, muchos de los que hicieron el trámite aún esperan recibir su Green Card. (Foto: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

¿Cuál es el tiempo de espera para la Green Card en EE.UU.?

USCIS explica en su sitio oficial que cada caso es diferente y los tiempos dependerán del tipo de trámite:

Si el solicitante entró al país con su visa de inmigrante y pagó la tarifa antes, puede tardar hasta 90 días desde la fecha de su solicitud hasta que reciba su tarjeta de residente permanente.

Si ingresó con su documento y pagó la tarifa después, puede tardar hasta 90 días desde la fecha en que realizó su pago para recibir la Green Card.

¿Qué hacer si el trámite de Green Card está tardando?

Si iniciaste tu trámite y consideras que está tardando mucho o pasó los tiempos explicados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, una solución es ingresar a su sitio oficial y dirigirte a Tiempos de Procesamiento de Casos de USCIS. Allí aparecerá una herramienta que le ayudará a determinar si puede solicitar una actualización sobre su caso.

Es necesario ingresar la fecha de recepción en el cuadro de texto. Esta fecha se encuentra en su notificación de recepción. Luego, se le proporcionará una fecha estimada para consultar sobre su caso o un enlace para enviar una pregunta.

