Desde que se dio inicio a los operativos migratorios de ICE , se tenía un objetivo: detener a aquellos inmigrantes que contaban con historial criminal. Sin embargo, se han expuesto casos de extranjeros con Green Card que están recluidos en distintos centros de detención, tal como el caso de Muhammad Zahid Chaudhry.

Este extranjero nacido en Pakistán no imaginó que, durante su asistencia a su cita de naturalización en Tacoma, Washington, formaría parte de la extensa lista de detenidos. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), su arresto se debe a presuntas omisiones de información en sus solicitudes de inmigración.

Por suponer, Chaudry cometió los delitos de fraude financiero, posesión de bienes robados y falsificación de documentos durante su estancia en Australia. De acuerdo a la agencia, esta información no fue revelada en su solicitud de residencia en Estados Unidos.

Muhammad Zahid fue interceptado por ICE mientras asistía a cita de naturalización. (Crédito: CAIR - Council on American Islamic Relations / YouTube)

Posee Green Card

Muhammad Zahid posee la tarjeta de residencia permanente desde el 2001, tras contraer matrimonio con una ciudadana estadounidense. Desde aquel año, no tuvo inconveniente alguno con su situación migratoria.

Es más, formó parte de la Guardia Nacional del Ejército de Washington por decisión propia hasta el 2005, año en que fue dado de baja con honores debido a una grave lesión que lo obligó a permanecer en silla de ruedas hasta ahora.

A pesar de nacer en Pakistán, Muhammad Zahid es un veterano de la Guardia Nacional del Ejército de Washington. (Crédito: CAIR - Council on American Islamic Relations / YouTube)

Está enfrentando condiciones difíciles

Actualmente, está recluido en el Centro de Detención del Noroeste, Tacoma, a la espera de una resolución migratoria. Sin embargo, su estancia está siendo una total pesadilla, ya que debe lidiar con sus enfermedades y de la discapacidad que posee.

Según su propia familia, Chaudhry no cuenta con cargos criminales vigentes, poniendo realmente si este inmigrante está detenido legalmente. A pesar de esta situación, su esposa sigue en pie de lucha con el propósito de que él no sea deportado en su país natal.