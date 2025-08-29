Para muchos, la meta de inmigrar a Estados Unidos es obtener la Green Card . Si bien es un proceso que toma su debido tiempo, esta tarjeta les otorga estatus de residente legal. Sin embargo, los operativos recientes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han ocasionado que estos extranjeros legales sean detenidos. Un claro ejemplo es el caso de Dale Heath, quien terminó arrestado y desconoce si se mantendrá como ciudadano estadounidense.

Este hombre de nacionalidad inglesa llegó a Estados Unidos en 1991, cuando tenía tan solo 8 años. Es decir, pasó más de 30 años residiendo en distintos estados de este país hasta que se estableció en Colorado. En este tiempo, conoció a Kelli, con la que se casó y tuvo dos hijos.

Dale ya contaba con la Green Card, pero fue suspendida en 2022. Desde ese año, ha asistido al Aeropuerto Internacional de Denver para renovar su ciudadanía. Sin embargo, su más reciente renovación sería en un centro de detención de ICE en Aurora, donde finalmente fue arrestado.

A mitades del 2022, los agentes de inmigración suspendieron la Green Card de Dale Heath. (Foto: Kurgenc / iStock / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos) / Kurgenc

El motivo de la detención se debe a los dos cargos en contra que posee el ciudadano inglés: posesión de marihuana en Texas. Si bien se declaró inocente en ambos casos, cumplió su libertad condicional y una condena breve.

Hasta el momento, el extranjero está recluido desde hace más de tres semanas y afronta una dura realidad. Es más, su esposa afirmó que Dale convive con “delincuentes violentos” y vive en condiciones deficientes.

“Yo también lloré”

Kelli aún no puede creer lo que está atravesando su esposo. Ambos se sentían felices y no tomaban la seriedad del caso ante las redadas de ICE, pero esta detención cambió completamente su estado de ánimo.

“Cuando (Dale) me llamó, por supuesto, estaba llorando. Yo también lloré. Lloré muchísimos porque era algo con lo que siempre bromeábamos, pero nunca pensamos que pasaría en serio”, declaró a Newsweek.

Dale sabrá si se mantendrá como ciudadano estadounidense o será deportado el próximo 3 de septiembre. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Para ella, ha iniciado una nueva rutina en su vida. Trata de mantener la calma, pero se siente mental y físicamente agotada por esta situación. Ser madre soltera no ha sido un camino fácil.

El próximo 3 de septiembre se sabrá si Dale será liberado y se mantendrá junto a su familia, o, desafortunadamente, tendrá que aceptar la orden de deportación en su contra. Esta situación genera una profunda angustia en Kelli.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!