Rosmery Alvarado, una inmigrante guatemalteca residente en Pittsburg, Kansas, fue detenida por el ICE el miércoles 23 de abril cuando acudió a una oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para lo que pensaba era su primera cita en el proceso para obtener la Green Card. Acompañada por su esposo, Nixon, ciudadano estadounidense recientemente naturalizado, y su hija, Carina Moran, esperaba que la entrevista fuera un paso más para regularizar su situación. Sin embargo, lo que debería haber sido una cita rutinaria terminó en una detención sin previo aviso.

Rosmery Alvarado, inmigrante guatemalteca, fue arrestada por el ICE mientras esperaba regularizar su situación migratoria en una oficina del USCIS. (Foto: GoFundMe) ×

Carina Moran, su hija, explicó que su madre tenía la documentación necesaria y había seguido todos los pasos legales. Tras la naturalización de su esposo, Nixon, ambos iniciaron el proceso para que Rosmery pudiera obtener la Green Card. Después de recibir la citación oficial del USCIS, acudieron a la oficina de Kansas City, donde fue arrestada mientras su esposo fue apartado y sentó en una sala separada. Fue trasladada en un vehículo blanco, sin que su familia pudiera comprender lo que estaba ocurriendo.

¿Cómo ocurrió la detención de Rosmery Alvarado?

Este caso se enmarca en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias durante el gobierno de Donald Trump, donde muchos inmigrantes, incluso aquellos con documentación legal, han sido detenidos y enfrentan la posibilidad de ser deportados. Las autoridades han justificado estos procedimientos en la necesidad de hacer cumplir las leyes migratorias, pero situaciones como la de Alvarado generan controversia y preocupación entre quienes están en proceso legal.

Rosmery Alvarado llegó a Estados Unidos siendo menor de edad y ha vivido en el país por años junto a su esposo e hijos, quienes son ciudadanos estadounidenses. Su hija denunció en redes sociales que, a pesar de los esfuerzos legales, su madre está detenida en el Centro de Detención del Condado de Chase, a varias horas de su hogar, y enfrenta una orden de deportación a Guatemala.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) es la agencia encargada de realizar operativos migratorios en todo el país. (Foto: EFE) ×

¿Qué implicaciones tiene esta detención en su proceso migratorio?

El caso de Rosmery no es el único: otros inmigrantes también han sido detenidos durante entrevistas migratorias o tras presentar documentos solicitados. La familia de Alvarado ha presentado una solicitud legal para frenar su deportación, pero aún no hay claridad sobre qué ocurrirá con su situación. Mientras tanto, Carina Moran ha lanzado una campaña de recaudación para cubrir los gastos legales y médicos, ya que su madre padece de diabetes y está recibiendo tratamiento por tumores.

En palabras de Carina, “siento que me la arrancaron. He estado con mi mamá toda la vida, no sé lo que es vivir sin ella”. La incertidumbre sobre el futuro de Rosmery y su familia persiste, mientras esperan respuestas de las autoridades y una posible resolución en su caso migratorio.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, viene impulsando un endurecimiento en las políticas migratorias del país. (Foto: AFP) ×