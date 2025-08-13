Pese a estar cuatro días, Jorge pudo vivir la experiencia que pasaron los diversos inmigrantes recluidos. (Crédito: Imagen generada por IA / ChatGPT)
Marcelo López Chavez
Están siendo recurrentes los casos de mientras asisten a sus citas migratorias. Recientemente, un ciudadano peruano residente en Estados Unidos vivió esta situación, siendo recluido por cuatro días. No dudó en compartir la que vivió en ese corto lapso de tiempo.

Este caso lo protagoniza Jorge Willy Rivera Chuquillanqui. De acuerdo al portal , él acudía a una audiencia migratoria en San Francisco con el propósito de que se le aceptara su solicitud de asilo. Sin embargo, se convirtió en uno más de la larga lista de detenidos.

Lo trasladaron a una oficina de ICE en la ciudad mencionada, donde permaneció bajo custodia. Si bien estuvo recluido por un par de días, esa vivencia jamás podrá borrarla de su memoria, ya que lo calificó como el propio “infierno”.

Jorge Rivera fue detenido por agentes del ICE tras acudir a una cita migratoria. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)
Debo informarte que estas oficinas no tienen el espacio suficiente para recluir a inmigrantes por varios días, ya que esa función corresponde a los . En realidad, están destinadas para trámites breves y, en caso excepcionales, para retenciones de hasta 72 horas.

Según Jorge, este lugar carecía de camas, duchas, alimentos decentes y atención médica adecuada. Lo último mencionado fue crucial para que el peruano termine hospitalizado, ya que contaba con síntomas de crisis debido a la situación que atravesaba.

Si bien Jorge Rivera fue liberado, su caso legal aún sigue en curso. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)
¿Qué la espera a Jorge Rivera?

Después de recibir la atención médica, el ciudadano peruano presentó una solicitud exigiendo su liberación inmediata y que se evitara su traslado a otro distrito. Su petición fue aceptada bajo una orden judicial temporal, pero su caso migratorio sigue en curso.

Jorge no sabe qué futuro le espera en su proceso migratorio. No cuenta con antecedentes penales y ha cumplido con asistir a sus citaciones ante la corte, pero estos factores no son relevantes frente a las políticas migratorias de la actual Administración Trump.

