Las condiciones climáticas que se están registrando en gran parte del sureste y noreste de Estados Unidos originan ciertos peligros a los habitantes. Un claro ejemplo que se está dejando pasar desapercibido, pero es importante prestarle atención es la acumulación de hielo en los techos de los hogares, lo que compromete la seguridad de las familias. Por esa razón, es importante que comprendas cómo estos bloques sólidos afectarían la integridad de tu vivienda y cuáles son las señales de alerta. Para complementar esta información, te brindaré una serie de métodos seguros que eliminarán dicha amenaza.

Estas presas de hielo en las zonas altas de las viviendas se han presenciado en distintas comunidades del país, especialmente en el estado de Massachusetts. Ante dicha situación, los equipos especializados han comenzando con la limpieza que les está tomando más tiempo de lo proyectado.

En Massachusetts, equipos especializados han iniciado trabajos para retirar las presas de hielo en ciertos hogares. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo se forma una presa de hielo y por qué es peligroso

Según información de CBS News , la formación de placas de hielo se debe a los cambios de temperatura de la nieve acumulada. El proceso comienza cuando la nieve sólida se transforma en líquido debido al calor; posteriormente, el agua se congela nuevamente y solidifica sobre la infraestructura.

Posiblemente imagines que una presa de hielo no representa algún riesgo para tu vivienda, pero causa severos daños tanto en el techo como en el interior de tu hogar debido al peso que posee.

Por consecuente, las tejas o las canaletas que se ubican en tu techo pueden deformarse o, peor aún, se quebrarían. Por lo tanto, colapsarían y provocarían lesiones a cualquier integrante de tu familia que está movilizándose por dicha zona.

Los cambios de temperaturas de la nieve influyen en la forma de presas de hielo en los techos de los hogares. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo eliminar las presas de hielo en tu hogar

Lo importante es mantener la calma en todo momento, ya que sí existe una solución. Para ello, necesitarás un rastrillo de techo que te ayudará a bajar los primeros 1-2 metros de nieve junto a los aleros y así reducir la acumulación de la presa de hielo.

No es recomendable que uses productos corrosivos ni herramientas para picar el hielo, ya que podrías dañar el tejado de tu hogar y empeorar las filtraciones. Además, evita posicionarte en el techo helado de tu vivienda; estás expuesto a sufrir una caída de elevada altura.

Si consideras que el proceso está resultando más complicado de lo previsto, es necesario que te contactes con algún techador profesional. Éstos cuentan con las herramientas ideales para derretir el hielo sin provocar daño alguno a tu vivienda.

