La Long Island Rail Road (LIRR) inauguró este sábado la nueva estación Yaphank-BNL, una infraestructura que busca facilitar el acceso al Brookhaven National Laboratory y mejorar la movilidad de residentes, estudiantes y trabajadores de la zona. La apertura también marca el cierre definitivo de la histórica estación de Yaphank, que estuvo en servicio durante 142 años.

La nueva estación se ubica muy cerca del Brookhaven National Laboratory y cuenta con accesibilidad total para los pasajeros, además de un estacionamiento con capacidad para 50 vehículos.

Según ABC7 NY, la ceremonia inaugural se realizó el viernes con la llegada del primer tren simbólico, mientras que el servicio regular comenzará el sábado.

La directora de operaciones del laboratorio, Ann Emrick, destacó el impacto que tendrá esta nueva conexión para la comunidad científica y académica.

“Esta estación cambia las reglas del juego para la comunidad del Laboratorio Brookhaven. Recibimos a más de 30.000 estudiantes al año, tuvimos más de 800 pasantes y muchos de ellos viven en el campus”, afirmó.

Emrick agregó que la nueva estación permitirá un acceso mucho más sencillo a las instalaciones.

La inauguración supone el cierre definitivo de la antigua estación de Yaphank, que funcionó durante 142 años. (Foto: Referencial / Pixabay)

La histórica estación de Yaphank deja de operar

La inauguración también significó la retirada oficial de la antigua estación de Yaphank, que permaneció en su ubicación original durante 142 años.

Según las autoridades, era la estación con menor uso de toda la red de la LIRR, con apenas 15 pasajeros habituales, en parte debido a que muchos consideraban que estaba ubicada en un lugar poco conveniente.

Cabe agregar que no todos recibieron con entusiasmo el nuevo proyecto.

“Se puede escuchar la autopista, pero no se puede entrar ni salir de ella. Creo que perdieron una oportunidad. Deberían haber construido una salida justo aquí, en la estación”, comentó Larry Kiss, residente de East Moriches.

Vecinos apoyan la mejora del servicio ferroviario

Otros habitantes de Long Island consideran que la nueva estación representa un avance para la región.

“Este es un buen proyecto; ayudará a Long Island. Solo espero que aumenten los trenes diésel hasta que llegue la electrificación de la línea de la que estaban hablando”, señaló Ken Kellaher, vecino de Farmingville.

Durante la inauguración, el presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, anunció el inicio de un estudio para analizar futuras inversiones en la infraestructura ferroviaria al este de Ronkonkoma.

La MTA también estudia nuevas mejoras para aumentar la frecuencia y velocidad del servicio ferroviario. (Foto referencial: Pexels)

“Lo que vamos a analizar es la posibilidad de realizar mejoras, como agregar una segunda vía al este de Ronkonkoma hacia Riverhead, lo que nos permitiría operar más trenes en ambas direcciones”, explicó Lieber.

“Eso es similar a lo que hicimos entre Farmingdale y Ronkonkoma, y se puede ver el enorme crecimiento del servicio que ha experimentado esa parte del ferrocarril. Electrificar parte de la línea también estará sobre la mesa, lo que significaría, de otra manera, trenes más rápidos, un servicio más frecuente y un nivel adicional de comodidad”, agregó.

Los primeros trenes salieron el sábado

El servicio oficial desde la estación Yaphank-BNL comenzó este sábado con un tren hacia Greenport a las 5:36 a. m., mientras que el primer recorrido con destino a Ronkonkoma partió a las 8:02 a. m..

La nueva infraestructura se convierte en la segunda estación construida por la LIRR en los últimos 50 años, un proyecto que las autoridades consideran clave para impulsar el desarrollo de esta zona de Long Island.

Guía de estaciones de la LIRR: todas las paradas y sus localidades

La Long Island Rail Road (LIRR) opera 126 estaciones distribuidas en 11 líneas que conectan la ciudad de Nueva York con Long Island. Estas son las principales estaciones y las ciudades o pueblos donde se ubican:

Línea Main Line

Penn Station — Manhattan, Nueva York

Grand Central Madison — Manhattan, Nueva York

Woodside — Queens

Jamaica — Queens

Kew Gardens — Queens

Forest Hills — Queens

Hollis — Queens

Queens Village — Queens

Bellerose — Queens

Floral Park — Floral Park

New Hyde Park — New Hyde Park

Merillon Avenue — Garden City

Mineola — Mineola

Carle Place — Carle Place

Westbury — Westbury

Hicksville — Hicksville

Bethpage — Bethpage

Farmingdale — Farmingdale

Pinelawn — Pinelawn

Wyandanch — Wyandanch

Deer Park — Deer Park

Brentwood — Brentwood

Central Islip — Central Islip

Ronkonkoma — Ronkonkoma

Medford — Medford

Yaphank-BNL — Yaphank

Riverhead — Riverhead

Mattituck — Mattituck

Southold — Southold

Greenport — Greenport

Línea Port Washington

Woodside — Queens

Mets–Willets Point — Queens

Flushing–Main Street — Flushing

Murray Hill — Flushing

Broadway — Flushing

Auburndale — Bayside

Bayside — Bayside

Douglaston — Douglaston

Little Neck — Little Neck

Great Neck — Great Neck

Manhasset — Manhasset

Plandome — Plandome

Port Washington — Port Washington

Línea Babylon

Jamaica — Queens

Rockville Centre — Rockville Centre

Baldwin — Baldwin

Freeport — Freeport

Merrick — Merrick

Bellmore — Bellmore

Wantagh — Wantagh

Seaford — Seaford

Massapequa — Massapequa

Massapequa Park — Massapequa Park

Amityville — Amityville

Copiague — Copiague

Lindenhurst — Lindenhurst

Babylon — Babylon

Línea Hempstead

Jamaica — Queens

Hollis — Queens

Queens Village — Queens

Bellerose — Queens

Floral Park — Floral Park

Stewart Manor — Stewart Manor

Nassau Boulevard — Garden City South

Garden City — Garden City

Country Life Press — Garden City

Hempstead — Hempstead

Línea Long Beach

Jamaica — Queens

Valley Stream — Valley Stream

Lynbrook — Lynbrook

Centre Avenue — East Rockaway

East Rockaway — East Rockaway

Oceanside — Oceanside

Island Park — Island Park

Long Beach — Long Beach

Línea Far Rockaway

Jamaica — Queens

Locust Manor — Queens

Laurelton — Queens

Rosedale — Queens

Valley Stream — Valley Stream

Gibson — Valley Stream

Hewlett — Hewlett

Woodmere — Woodmere

Cedarhurst — Cedarhurst

Lawrence — Lawrence

Inwood — Inwood

Far Rockaway — Far Rockaway

Línea Port Jefferson

Hicksville — Hicksville

Syosset — Syosset

Cold Spring Harbor — Cold Spring Harbor

Huntington — Huntington

Greenlawn — Greenlawn

Northport — East Northport

Kings Park — Kings Park

Smithtown — Smithtown

St. James — St. James

Stony Brook — Stony Brook

Port Jefferson — Port Jefferson

Línea Oyster Bay

Mineola — Mineola

East Williston — East Williston

Albertson — Albertson

Roslyn — Roslyn

Greenvale — Greenvale

Glen Head — Glen Head

Glen Street — Glen Cove

Sea Cliff — Sea Cliff

Oyster Bay — Oyster Bay

Línea Montauk

Babylon — Babylon

Bay Shore — Bay Shore

Islip — Islip

Great River — Great River

Oakdale — Oakdale

Sayville — Sayville

Patchogue — Patchogue

Bellport — Bellport

Mastic–Shirley — Shirley

Speonk — Speonk

Westhampton — Westhampton

Hampton Bays — Hampton Bays

Southampton — Southampton

Bridgehampton — Bridgehampton

East Hampton — East Hampton

Amagansett — Amagansett

Montauk — Montauk

Línea West Hempstead

Valley Stream — Valley Stream

Westwood — Malverne

Malverne — Malverne

Lakeview — Lakeview

Hempstead Gardens — West Hempstead

West Hempstead — West Hempstead

Línea Atlantic Terminal