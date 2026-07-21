La Long Island Rail Road (LIRR) inauguró este sábado la nueva estación Yaphank-BNL, una infraestructura que busca facilitar el acceso al Brookhaven National Laboratory y mejorar la movilidad de residentes, estudiantes y trabajadores de la zona. La apertura también marca el cierre definitivo de la histórica estación de Yaphank, que estuvo en servicio durante 142 años.
La nueva estación se ubica muy cerca del Brookhaven National Laboratory y cuenta con accesibilidad total para los pasajeros, además de un estacionamiento con capacidad para 50 vehículos.
Según ABC7 NY, la ceremonia inaugural se realizó el viernes con la llegada del primer tren simbólico, mientras que el servicio regular comenzará el sábado.
La directora de operaciones del laboratorio, Ann Emrick, destacó el impacto que tendrá esta nueva conexión para la comunidad científica y académica.
“Esta estación cambia las reglas del juego para la comunidad del Laboratorio Brookhaven. Recibimos a más de 30.000 estudiantes al año, tuvimos más de 800 pasantes y muchos de ellos viven en el campus”, afirmó.
Emrick agregó que la nueva estación permitirá un acceso mucho más sencillo a las instalaciones.
La histórica estación de Yaphank deja de operar
La inauguración también significó la retirada oficial de la antigua estación de Yaphank, que permaneció en su ubicación original durante 142 años.
Según las autoridades, era la estación con menor uso de toda la red de la LIRR, con apenas 15 pasajeros habituales, en parte debido a que muchos consideraban que estaba ubicada en un lugar poco conveniente.
Cabe agregar que no todos recibieron con entusiasmo el nuevo proyecto.
“Se puede escuchar la autopista, pero no se puede entrar ni salir de ella. Creo que perdieron una oportunidad. Deberían haber construido una salida justo aquí, en la estación”, comentó Larry Kiss, residente de East Moriches.
Vecinos apoyan la mejora del servicio ferroviario
Otros habitantes de Long Island consideran que la nueva estación representa un avance para la región.
“Este es un buen proyecto; ayudará a Long Island. Solo espero que aumenten los trenes diésel hasta que llegue la electrificación de la línea de la que estaban hablando”, señaló Ken Kellaher, vecino de Farmingville.
Durante la inauguración, el presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, anunció el inicio de un estudio para analizar futuras inversiones en la infraestructura ferroviaria al este de Ronkonkoma.
“Lo que vamos a analizar es la posibilidad de realizar mejoras, como agregar una segunda vía al este de Ronkonkoma hacia Riverhead, lo que nos permitiría operar más trenes en ambas direcciones”, explicó Lieber.
“Eso es similar a lo que hicimos entre Farmingdale y Ronkonkoma, y se puede ver el enorme crecimiento del servicio que ha experimentado esa parte del ferrocarril. Electrificar parte de la línea también estará sobre la mesa, lo que significaría, de otra manera, trenes más rápidos, un servicio más frecuente y un nivel adicional de comodidad”, agregó.
Los primeros trenes salieron el sábado
El servicio oficial desde la estación Yaphank-BNL comenzó este sábado con un tren hacia Greenport a las 5:36 a. m., mientras que el primer recorrido con destino a Ronkonkoma partió a las 8:02 a. m..
La nueva infraestructura se convierte en la segunda estación construida por la LIRR en los últimos 50 años, un proyecto que las autoridades consideran clave para impulsar el desarrollo de esta zona de Long Island.
Guía de estaciones de la LIRR: todas las paradas y sus localidades
La Long Island Rail Road (LIRR) opera 126 estaciones distribuidas en 11 líneas que conectan la ciudad de Nueva York con Long Island. Estas son las principales estaciones y las ciudades o pueblos donde se ubican:
Línea Main Line
- Penn Station — Manhattan, Nueva York
- Grand Central Madison — Manhattan, Nueva York
- Woodside — Queens
- Jamaica — Queens
- Kew Gardens — Queens
- Forest Hills — Queens
- Hollis — Queens
- Queens Village — Queens
- Bellerose — Queens
- Floral Park — Floral Park
- New Hyde Park — New Hyde Park
- Merillon Avenue — Garden City
- Mineola — Mineola
- Carle Place — Carle Place
- Westbury — Westbury
- Hicksville — Hicksville
- Bethpage — Bethpage
- Farmingdale — Farmingdale
- Pinelawn — Pinelawn
- Wyandanch — Wyandanch
- Deer Park — Deer Park
- Brentwood — Brentwood
- Central Islip — Central Islip
- Ronkonkoma — Ronkonkoma
- Medford — Medford
- Yaphank-BNL — Yaphank
- Riverhead — Riverhead
- Mattituck — Mattituck
- Southold — Southold
- Greenport — Greenport
Línea Port Washington
- Woodside — Queens
- Mets–Willets Point — Queens
- Flushing–Main Street — Flushing
- Murray Hill — Flushing
- Broadway — Flushing
- Auburndale — Bayside
- Bayside — Bayside
- Douglaston — Douglaston
- Little Neck — Little Neck
- Great Neck — Great Neck
- Manhasset — Manhasset
- Plandome — Plandome
- Port Washington — Port Washington
Línea Babylon
- Jamaica — Queens
- Rockville Centre — Rockville Centre
- Baldwin — Baldwin
- Freeport — Freeport
- Merrick — Merrick
- Bellmore — Bellmore
- Wantagh — Wantagh
- Seaford — Seaford
- Massapequa — Massapequa
- Massapequa Park — Massapequa Park
- Amityville — Amityville
- Copiague — Copiague
- Lindenhurst — Lindenhurst
- Babylon — Babylon
Línea Hempstead
- Jamaica — Queens
- Hollis — Queens
- Queens Village — Queens
- Bellerose — Queens
- Floral Park — Floral Park
- Stewart Manor — Stewart Manor
- Nassau Boulevard — Garden City South
- Garden City — Garden City
- Country Life Press — Garden City
- Hempstead — Hempstead
Línea Long Beach
- Jamaica — Queens
- Valley Stream — Valley Stream
- Lynbrook — Lynbrook
- Centre Avenue — East Rockaway
- East Rockaway — East Rockaway
- Oceanside — Oceanside
- Island Park — Island Park
- Long Beach — Long Beach
Línea Far Rockaway
- Jamaica — Queens
- Locust Manor — Queens
- Laurelton — Queens
- Rosedale — Queens
- Valley Stream — Valley Stream
- Gibson — Valley Stream
- Hewlett — Hewlett
- Woodmere — Woodmere
- Cedarhurst — Cedarhurst
- Lawrence — Lawrence
- Inwood — Inwood
- Far Rockaway — Far Rockaway
Línea Port Jefferson
- Hicksville — Hicksville
- Syosset — Syosset
- Cold Spring Harbor — Cold Spring Harbor
- Huntington — Huntington
- Greenlawn — Greenlawn
- Northport — East Northport
- Kings Park — Kings Park
- Smithtown — Smithtown
- St. James — St. James
- Stony Brook — Stony Brook
- Port Jefferson — Port Jefferson
Línea Oyster Bay
- Mineola — Mineola
- East Williston — East Williston
- Albertson — Albertson
- Roslyn — Roslyn
- Greenvale — Greenvale
- Glen Head — Glen Head
- Glen Street — Glen Cove
- Sea Cliff — Sea Cliff
- Oyster Bay — Oyster Bay
Línea Montauk
- Babylon — Babylon
- Bay Shore — Bay Shore
- Islip — Islip
- Great River — Great River
- Oakdale — Oakdale
- Sayville — Sayville
- Patchogue — Patchogue
- Bellport — Bellport
- Mastic–Shirley — Shirley
- Speonk — Speonk
- Westhampton — Westhampton
- Hampton Bays — Hampton Bays
- Southampton — Southampton
- Bridgehampton — Bridgehampton
- East Hampton — East Hampton
- Amagansett — Amagansett
- Montauk — Montauk
Línea West Hempstead
- Valley Stream — Valley Stream
- Westwood — Malverne
- Malverne — Malverne
- Lakeview — Lakeview
- Hempstead Gardens — West Hempstead
- West Hempstead — West Hempstead
Línea Atlantic Terminal
- Atlantic Terminal — Brooklyn
- Nostrand Avenue — Brooklyn
- East New York — Brooklyn
- Jamaica — Queens