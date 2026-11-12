La cadena estadounidense de ropa infantil The Children’s Place se declaró en bancarrota y anunció que contempla cerrar algunas de sus tiendas mientras busca nuevos propietarios. La compañía, que también es dueña de la marca Gymboree, inició un proceso legal para reorganizar su situación financiera y concretar la venta de sus operaciones, con la intención de mantener el negocio bajo una nueva administración.

The Children’s Place inicia un proceso de bancarrota y busca compradores

El domingo, la empresa presentó una solicitud de protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Nueva Jersey. Como parte de este procedimiento, pretende vender prácticamente la totalidad de sus activos y ya inició conversaciones con posibles compradores. Además, solicitó autorización judicial para avanzar con la operación y estableció el 9 de diciembre como fecha límite para que los interesados presenten sus ofertas.

“Durante casi 60 años, The Children’s Place ha apoyado a las familias en crecimiento con prendas de vestir que los clientes han llegado a conocer y amar”, señaló Rudy Morando, codirector de reestructuración de la compañía, en un comunicado de prensa. “Reconocemos la importancia de este acontecimiento para nuestros empleados, clientes, proveedores y otros socios, y estamos comprometidos a llevar a cabo un proceso de venta eficiente y transparente”.

La compañía cuenta actualmente con 514 establecimientos físicos en Estados Unidos, pero adelantó que algunos tendrán que cerrar como parte de su reorganización. Sobre esta decisión, explicó: “Estamos realizando una evaluación continua de nuestra presencia operativa y comunicaremos las decisiones confirmadas a medida que se tomen”.

La cadena, propietaria de Gymboree, contempla cerrar algunos de sus 514 establecimientos físicos mientras negocia con posibles compradores. (Foto referencial: Pexels / Pixabay)

¿Qué pasará con las tiendas y las compras en The Children’s Place y Gymboree?

Pese al anuncio de bancarrota, los establecimientos físicos y las plataformas de comercio electrónico de The Children’s Place y Gymboree permanecían abiertos hasta el miércoles, según informó la empresa en su página web. Los clientes también podían encontrar promociones y descuentos especiales; sin embargo, existe una condición importante: las compras realizadas después del 6 de noviembre son ventas definitivas y no admiten devoluciones.

La compañía también indicó que, por el momento, continuará recibiendo pedidos y realizando entregas sin interrupciones. Asimismo, las tarjetas de regalo y los puntos del programa de recompensas My Place todavía pueden utilizarse durante un periodo limitado, siempre que exista la aprobación del tribunal.

La fecha definitiva para canjear estos beneficios será comunicada posteriormente.

Las deudas y la caída de ventas detrás de la bancarrota

Según NBC Chicago, la decisión llega después de que la cadena todavía mostrara planes de expansión. Durante el segundo trimestre de 2026, The Children’s Place abrió 19 nuevas tiendas; no obstante, su situación financiera se deterioró y los documentos presentados ante el tribunal reflejan aproximadamente US$742 millones en activos frente a US$881 millones en deudas.

Entre los factores que afectaron su desempeño, la empresa mencionó la inflación y los aranceles, los cuales repercutieron en el gasto de los consumidores. Según se explicó en los documentos judiciales, estas condiciones “provocaron una disminución sostenida de las ventas netas y la rentabilidad”.

Ahora, el futuro de The Children’s Place y Gymboree dependerá del resultado del proceso de venta y de la posibilidad de continuar sus operaciones bajo nuevos propietarios.