United Airlines presentó esta semana el rediseño de sus cabinas, apostando por una mayor cantidad de asientos premium y reduciendo el espacio destinado a la clase económica tradicional. La decisión responde a la creciente demanda de opciones más cómodas por parte de los pasajeros. Según los planes de la aerolínea, se incorporarán unos 250 aviones nuevos antes de abril de 2028, cifra que marcaría un récord pues sería la mayor cantidad de entregas realizadas por una aerolínea en un periodo de dos años.

Según CNBC, la nueva flota incluirá aviones Airbus A321neo, los cuales estarán pensados para vuelos transcontinentales. Estos modelos contarán con 12 asientos de clase económica premium y 36 asientos con espacio extra para las piernas, además de la cabina económica estándar.

Para dar lugar a más comodidad, también se añadirá un área de snacks en la parte trasera del avión, lo que implicará eliminar tres asientos respecto al diseño tradicional.

La compañía incorporará 250 aviones con más espacios de lujo, como asientos reclinables tipo cama y áreas mejoradas. (Foto: @united / X)

En la parte más exclusiva, los aviones incorporarán 20 asientos Polaris que pueden convertirse en camas completamente reclinables, con acceso directo al pasillo para todos los pasajeros.

Además, estos espacios premium ofrecerán mayor amplitud para hombros y brazos, divisores semitransparentes y servicios adicionales como ropa de cama de Saks Fifth Avenue, productos de cuidado de la piel de Perricone MD y audífonos de alta calidad.

“El main cabin también está mejorando, y hemos visto una demanda muy fuerte en general para United en el primer trimestre, pero la clase premium volvió a liderar en el trimestre y continúa haciéndolo”, explicó Andrew Nocella, director comercial de la aerolínea.

Esta decisión responde a la creciente demanda de los pasajeros por experiencias más cómodas. (Foto: @united / X)

Eso sí, esta mayor comodidad tendrá un costo elevado. Por ejemplo, un vuelo entre Newark y San Francisco puede costar alrededor de 423 dólares en clase económica, pero superar los 5,500 dólares en la clase Polaris.

Esta tendencia no es exclusiva de United, ya que otras aerolíneas como Delta, JetBlue y Southwest también están apostando por ofrecer más opciones premium ante el cambio en las preferencias de los viajeros.

Cuáles son los planes de American Airlines para los próximos años

American Airlines planea modernizar su flota incorporando cientos de nuevos aviones Airbus A321neo y Boeing 737 MAX 10. El objetivo financiero es reducir su deuda total por debajo de los $35 mil millones, optimizando costos operativos.

La aerolínea expandirá su red internacional desde hubs como Filadelfia y Miami hacia destinos como Praga, Budapest y Atenas. Estas rutas aprovecharán el nuevo Airbus A321XLR, diseñado para vuelos de larga distancia con mayor eficiencia de combustible.

Para 2026, aumentarán significativamente su oferta de asientos premium con las nuevas Flagship Suites, que incluyen puertas de privacidad. Además, buscan que su capacidad en cabinas de lujo crezca un 45% en vuelos internacionales y un 30% en su flota doméstica para 2030.

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