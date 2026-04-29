La evasión de pasajes en el transporte público no es una novedad en Nueva York, pero sí se ha convertido en uno de esos temas que mucha gente comenta en el subway, en la parada del bus o incluso en la bodega del barrio, porque al final afecta a todos: a quienes pagan todos los días, a quienes dependen del transporte para ir al trabajo y a quienes sienten que el sistema ya venía arrastrando demasiados huecos. Ahora, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) prepara un cambio que puede marcar un antes y un después en los buses de la ciudad, con un esquema de fiscalización inspirado en modelos europeos, donde hay controles aleatorios y sanciones si no se puede demostrar el pago. En otras palabras, subir al bus ya no bastará por sí solo: habrá que tener el pasaje validado, ya sea con OMNY, tarjeta o celular, porque los revisores podrán pedir comprobante en cualquier momento.

UN SISTEMA INSPIRADO EN EUROPA

De acuerdo con una información publicada por varios medios locales como amNY, Secret NYC, News 12, etc., el presidente de NYC Transit, Demetrius Crichlow, confirmó que este nuevo esquema comenzará a aplicarse en las rutas de buses de la ciudad. La lógica se parece a la que ya funciona en ciudades como París o Berlín: el pasajero puede subir sin una validación inmediata en la puerta, pero debe estar listo para mostrar prueba de pago si un agente lo solicita dentro de la unidad.

La propuesta no aparece de la nada. Janno Lieber, titular de la MTA, ya había adelantado este plan meses atrás como parte de una estrategia más amplia para frenar la evasión y recuperar ingresos perdidos por el uso irregular del sistema.

Cuadro informativo: Equipos EAGLE

Elemento Detalle Nombre EAGLE teams Función Verificar el pago de pasajes dentro del bus Tipo de personal Agentes civiles Herramienta Dispositivos portátiles de validación

Estos equipos estarán dentro de los buses y usarán dispositivos electrónicos para comprobar si el usuario pagó el pasaje mediante OMNY, con tarjeta bancaria, tarjeta física o teléfono celular.

El equipo eagle de la MTA será el encargado de revisar los comprobantes de pago en los buses (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL CONTROL?

Para entenderlo mejor, así operará el sistema en la práctica:

Podrás pagar con tarjeta, celular o tarjeta OMNY.

No habrá revisión al subir en todos los casos.

Los controles serán aleatorios dentro del bus.

Deberás mostrar tu comprobante si te lo solicitan.

Si no puedes demostrar el pago, podrías recibir una sanción civil.

En la práctica, esto significa que el modelo pasará de un control fijo en la entrada a inspecciones sorpresa dentro de las unidades, algo que ya es común en varios sistemas de transporte fuera de Estados Unidos.

EL PROBLEMA DE FONDO: MILLONES EN PÉRDIDAS

La MTA sostiene que la evasión de pasajes ya representa una crisis financiera seria. Según sus estimaciones oficiales, las pérdidas superan los US$700 millones al año, y más de US$500 millones provienen solo de los buses.

En una ciudad donde el costo de vida no deja mucho margen, desde el alquiler hasta el café de la mañana, el tema no pasa desapercibido. Para muchos neoyorquinos, especialmente en comunidades latinas de barrios como Jackson Heights, Washington Heights, Sunset Park o el Bronx, el bus no es un lujo: es parte de la rutina diaria para llegar al trabajo, a la escuela o a una cita médica.

La MTA planea evitar que los usuarios de los buses suban a las unidades sin pagar pasajes (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

SEÑALIZACIÓN Y ADVERTENCIAS PARA LOS USUARIOS

La MTA también quiere evitar que los pasajeros digan que no estaban enterados. Por eso, se instalarán avisos en buses y paradas para advertir que habrá inspecciones activas.

El mensaje es directo: pagar el pasaje no será opcional ni algo que pueda pasarse por alto. La autoridad busca que la advertencia esté visible desde el primer momento para que nadie alegue desconocimiento.

DEBATE PARALELO: TARIFAS REDUCIDAS

Mientras se endurecen los controles, también sigue abierta otra discusión en la ciudad. El Concejo Municipal evalúa ampliar el programa de tarifas reducidas para personas de bajos ingresos, incluso con la posibilidad de viajes gratuitos en algunos casos.

Esa conversación toca una fibra sensible en Nueva York, donde miles de familias hispanas dependen del transporte público para sostener su vida diaria. El debate, en el fondo, no solo gira en torno al fraude, sino también a cómo mantener un sistema que sea justo, accesible y financieramente sostenible.

Al final, la señal que envía la ciudad es clara: en los buses de Nueva York, pagar el pasaje dejará de ser una recomendación implícita para convertirse en una obligación que podrá verificarse en cualquier momento. Y para una ciudad acostumbrada a moverse rápido, en hora pico y con el presupuesto ajustado, este cambio puede sentirse tan cotidiano como decisivo.

Se estima que la MTA pierde US$500 millones al año por la evasión de pasajes en los buses de Nueva York (Foto: MTA)

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