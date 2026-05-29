Moverse por Los Ángeles en transporte público está cambiando y, esta vez, se siente en el día a día de quien vive aquí. Tras años en los que muchos dependían casi exclusivamente de la TAP Card —la tarjeta recargable que se convirtió en sinónimo de subirse al Metro, al bus o al tren ligero— LA Metro ahora permite pagar directamente con tarjetas bancarias y billeteras digitales. Eso significa menos paradas en máquinas de recarga, menos preocupación por quedarte sin saldo cuando vas corriendo al Angel Stadium para ver un juego de los Dodgers o cuando vuelas desde LAX rumbo a casa después de pasar la tarde en Olvera Street. La actualización no solo facilita la vida de residentes que usan el transporte para ir al trabajo en Downtown o al campus de UCLA, sino que también busca ser más amigable para turistas y visitantes que vendrán por la Copa Mundial 2026. En una ciudad donde el tiempo se negocia con el tráfico de la I-405 y las distancias entre vecindarios pueden consumir el día, pagar con un gesto —acercando la tarjeta o el celular— promete agilizar la movilidad de millones.

¿LA TAP CARD DESAPARECERÁ?

La respuesta corta es no. La TAP Card seguirá funcionando en la red de LA Metro, pero deja de ser obligatoria para muchos pasajeros. La idea es ofrecer opciones: seguir con la tarjeta tradicional o usar pagos sin contacto cuando convenga.

El uso de TAP Card ya no es un medio obligatorio para usar los servicios de LA Metro (Foto: TAP Card)

¿CÓMO FUNCIONA EL PAGO SIN CONTACTO?

El mecanismo es directo y no requiere descargar apps obligatorias para pagar.

En trenes:

Acércate al lector del torniquete con tu tarjeta bancaria sin contacto o con tu teléfono.

El sistema valida el pago y la puerta se abre en segundos.

En buses:

Dentro del bus, acerca tu método de pago al terminal junto al conductor.

En pocos segundos el cobro se reconoce y ya puedes avanzar hacia un asiento.

MÉTODOS ACEPTADOS ACTUALMENTE

Método de pago ¿Funciona? Tarjetas Visa sin contacto Sí Mastercard contactless Sí Apple Pay Sí Google Wallet Sí Samsung Wallet Sí Smartwatch con NFC Sí TAP Card tradicional Sí

LA NUEVA APP OFICIAL DE LA METRO

Con el lanzamiento del pago sin contacto, LA Metro presentó también una aplicación móvil oficial pensada para mejorar la experiencia del pasajero. No se trata solo de pagar: la app agrupa varias funciones útiles:

Planificación de rutas

Información de llegadas en tiempo real

Alertas personalizadas por línea o estación

Herramientas de pago integradas

Ubicación de centros TAP

Información sobre servicios cercanos (paradas de bikeshare, estaciones de carga, etc.)

Consejo práctico: configura alertas para tus líneas habituales (por ejemplo, la A o la B según la rotación) para saber si hay demoras antes de salir de tu barrio, ya sea Echo Park, Boyle Heights o Koreatown.

UN CAMBIO PENSADO PARA EL MUNDIAL 2026

No es casualidad que la modernización llegue ahora. Los Ángeles será una de las sedes principales de la Copa Mundial 2026, y Metro quiere estar listo para mover a turistas, fans y trabajadores entre aeropuertos, estadios y zonas turísticas sin que el pago sea un cuello de botella. Reducir pasos innecesarios al pagar ayudará a disminuir filas y a hacer más fluidos los desplazamientos en días de alta demanda.

Estado actual del servicio:

Servicio Cantidad Buses de bajas emisiones Más de 2,200 Líneas ferroviarias 6 Viajes diarios registrados Cerca de 1 millón

EL LANZAMIENTO EN UNION STATION

El debut oficial se hizo en Union Station, un punto neurálgico para quienes llegan desde el Amtrak, Metrolink o desde el aeropuerto. Durante la presentación hubo demostraciones en vivo: artistas de freestyle soccer (muy presentes en festivales y plazas del área) atrajeron la atención de viajeros, mientras equipos de Metro mostraban los lectores y la app. Ese tipo de activaciones —muy en la onda de eventos callejeros en la ciudad— ayudó a explicar el sistema a gente que pasaba de prisa, turistas con maleta y vecinos curiosos.

¿QUÉ CAMBIA PARA LOS USUARIOS?

Para usuarios habituales, el cambio principal es la comodidad. Para visitantes, la experiencia será más intuitiva. Entre los beneficios que Metro destaca están:

Menos tiempo en filas

Acceso más rápido a estaciones y buses

Menor dependencia de tarjetas físicas

Integración con teléfonos y relojes inteligentes

Información de viajes en tiempo real

PREGUNTAS FRECUENTES RÁPIDAS

¿Puedo usar la misma tarjeta varias veces al día? Sí, el sistema cobra según la tarifa aplicable y las reglas de transferencia y pases siguen vigentes.

Sí, el sistema cobra según la tarifa aplicable y las reglas de transferencia y pases siguen vigentes. ¿Qué pasa si mi teléfono no tiene internet? El pago sin contacto funciona offline en el punto de pago; la validación ocurre en el lector.

El pago sin contacto funciona offline en el punto de pago; la validación ocurre en el lector. ¿Sigue habiendo centros TAP? Sí, para quienes prefieran recargar o usar opciones físicas.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA VIAJEROS Y RESIDENTES

Si vienes al Staples Center, el Banc of California Stadium o a partidos en SoFi, lleva también tu método sin contacto como alternativa a la TAP.

Para familias o quienes viajen en grupo, confirmar las reglas de tarifas y descuentos; algunos pases aún requieren la TAP Card.

Mantén actualizado el método de pago en tu dispositivo y revisa notificaciones de la app oficial para cambios de servicio.

El servicio de transporte público de Los Ángeles ha implementado esta nueva forma de pago (Foto: LA Metro)

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