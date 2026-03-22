Un reciente informe de International Living enlistó los 21 pequeños pueblos alrededor del mundo donde los estadounidenses pueden vivir cómodamente con unos 2.000 dólares al mes. Estas localidades ofrecen viviendas más accesibles, comunidades fáciles de recorrer a pie y un estilo de vida más tranquilo en comparación con las grandes ciudades. Aunque destinos populares como Paris o Roma suelen atraer más atención, el informe señala que los expatriados pueden obtener una mejor calidad de vida en lugares menos conocidos. En estos pueblos, el dinero rinde más y el entorno suele ser más relajado y cercano.

“Estos pueblos más pequeños ofrecen algo que la gente está buscando cada vez más en este momento”, explicó Jennifer Stevens, editora de InternationalLiving.com, en un comunicado. “No solo estás reduciendo costos, estás ganando un sentido de comunidad, un ritmo de vida más saludable y experiencias diarias que se sienten más significativas”.

Uno de los lugares que destaca es Amarante, un pintoresco pueblo del norte de Portugal con raíces que se remontan a siglos atrás. Aunque es más pequeño que Lisboa, cuenta con restaurantes y panaderías de alta calidad, además de alquileres desde unos 1.000 dólares mensuales por viviendas de dos o tres habitaciones.

Estas localidades ofrecen vivienda más barata, comunidades caminables y un estilo de vida más relajado que las grandes ciudades. (Foto referencial: Freepik)

En Francia, Bormes-les-Mimosas destaca por su ambiente encantador, playas y viñedos. Es conocido por sus flores de invierno y su festival anual Corso Fleuri. Vivir allí puede costar alrededor de 3.400 dólares al mes para un departamento de dos habitaciones.

Otra opción es Nafpaktos, en Grecia, que combina playas con arquitectura histórica. Los alquileres son más económicos, desde unos 405 dólares al mes, y el costo de vida total puede mantenerse por debajo de los 1.700 dólares mensuales.

También figura Aigues-Mortes, una ciudad medieval en el sur de Francia con un estilo elegante y calles caminables llenas de restaurantes. Aunque es más accesible que otras zonas cercanas, el alquiler puede oscilar entre 2.200 y 2.600 dólares mensuales.

Lugares en Portugal, Francia, Grecia, Belice y Costa Rica figuran entre las opciones más atractivas. (Foto referencial: Freepik)

Para quienes prefieren un entorno tropical, Maya Beach en Belice ofrece una vida tranquila junto al mar, con alquileres desde unos 800 dólares al mes.

Finalmente, San Ramon combina naturaleza, servicios y buena conectividad, siendo una opción atractiva donde incluso es posible comprar vivienda por menos de 150.000 dólares, dependiendo de la propiedad.

Lista completa de destinos destacados por International Living

Europa

Bormes-les-Mimosas, Francia

Lorgues, Francia

Isle-sur-la-Sorgue, Francia

Aigues-Mortes, Francia

Lousã, Portugal

Amarante, Portugal

Castelo Branco, Portugal

Kavala, Grecia

Litochoro, Grecia

Nafpaktos, Grecia

América Latina

Valladolid, México

Izamal, México

San Ramón, Costa Rica

Tronadora, Costa Rica

Venao, Panamá

Volcán, Panamá

Portobelo, Panamá

Maya Beach, Belice

Sudeste Asiático

Chanthaburi, Tailandia

Si Racha, Tailandia

Pai, Tailandia

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