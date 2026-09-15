Los días comienzan a acortarse en septiembre y varias ciudades de Estados Unidos están a punto de perder uno de los últimos vestigios de las tardes largas del verano: los atardeceres después de las 7 p.m. El cambio ocurre de manera progresiva y depende de la ubicación de cada ciudad, pero esta semana marca una fecha importante para algunas de las principales áreas urbanas del país. Los residentes de lugares como Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Nueva Orleans verán llegar sus últimos atardeceres después de las 7 p.m. de 2026, de acuerdo con datos de salida y puesta del Sol analizados por Nexstar a partir de información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). ¿Cuándo ocurrirá en cada ciudad?

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¿Cuándo serán los últimos atardeceres después de las 7 p.m.?

El proceso ya comenzó. Honolulu dejó atrás este tipo de atardeceres a mediados de agosto, mientras que Panama City, Florida, y Las Vegas fueron algunas de las primeras ciudades consideradas para este análisis en perderlos durante septiembre.

De acuerdo con los cálculos citados por Nexstar, Los Ángeles tendrá su último atardecer después de las 7 p.m. el 14 de septiembre, mientras que Chicago llegará a esa fecha el 15 de septiembre. New Haven y Springfield también aparecen con el 15 de septiembre como referencia.

Los horarios exactos del ocaso dependen de la ubicación. Las tablas de NOAA muestran cómo, durante septiembre, el Sol se pone cada vez más temprano en distintas ciudades debido al progresivo acortamiento de las horas de luz.

Varias ciudades de EE.UU. tendrán esta semana sus últimos atardeceres tardíos. | Crédito: Magnific

Ciudades que ya pierden las tardes después de las 7 p.m.

Ciudad Último atardecer después de las 7 p.m. Primer atardecer después de las 7 p.m. en 2027 Honolulu, Hawái 17 de agosto Principios de mayo Panama City, Florida 5 de septiembre Finales de marzo Las Vegas, Nevada 7 de septiembre Finales de marzo Birmingham, Alabama 10 de septiembre Finales de marzo Nashville, Tennessee 11 de septiembre Finales de marzo San Diego, California 11 de septiembre Mediados de marzo Providence, Rhode Island 12 de septiembre Finales de marzo Los Ángeles, California 14 de septiembre Mediados de marzo Chicago, Illinois 15 de septiembre Mediados de marzo New Haven, Connecticut 15 de septiembre Mediados de marzo Springfield, Massachusetts 15 de septiembre Mediados de marzo

Las fechas corresponden a los cálculos citados por Nexstar. Pueden existir pequeñas variaciones según las coordenadas específicas de cada ciudad.

¿Qué ciudades tendrán su último atardecer de 7 p.m. esta semana?

La lista no termina en Los Ángeles y Chicago. Nueva York y Nueva Orleans también están entre las ciudades que se encaminan a despedirse esta semana de los atardeceres posteriores a las 7 p.m.

En otras zonas del país, el cambio llegará durante las próximas semanas. Más de 60 ciudades fueron analizadas para determinar cuándo ocurrirá su último atardecer después de las 7 p.m. y cuándo volverán a tener uno en 2027.

En la mayoría de los casos, los residentes tendrán que esperar hasta el regreso del horario de verano en marzo para volver a disfrutar de un ocaso después de las 7 p.m.

En EE.UU., los días seguirán acortándose durante las próximas semanas. | Crédito: Magnific

¿Por qué los días se están haciendo más cortos?

El cambio está relacionado con la transición hacia el otoño. A medida que se aproxima el equinoccio de septiembre, las horas de luz disminuyen en el hemisferio norte y el Sol se oculta cada día un poco más temprano.

Además, el horario oficial de cada lugar influye directamente en la hora que aparece en el reloj. Por eso, dos ciudades situadas en diferentes zonas del país pueden perder los atardeceres después de las 7 p.m. en fechas distintas.

Los datos de NOAA muestran, por ejemplo, que en San Diego el ocaso pasa de aproximadamente las 7:13 p.m. el 1 de septiembre a las 6:33 p.m. el 1 de octubre.

¿Cuándo volverán los atardeceres después de las 7 p.m.?

Por ahora, la referencia general es marzo de 2027, cuando vuelva a comenzar el horario de verano. Sin embargo, existe una propuesta que podría modificar este calendario.

El llamado Sunshine Protection Act plantea mantener el horario de verano durante todo el año. La medida ya ha avanzado en el Congreso y ha recibido el respaldo público del presidente Donald Trump, según la información citada por The Hill.

Si el Congreso aprobara el cambio y entrara en vigor, algunas ciudades recuperarían los atardeceres después de las 7 p.m. mucho antes de lo previsto actualmente.

Austin, por ejemplo, tendría su primer ocaso posterior a las 7 p.m. aproximadamente a finales de enero bajo un escenario de horario de verano permanente, en lugar de esperar hasta marzo.

Sin embargo, por ahora no existe ese cambio de horario permanente. Si no se modifica la normativa vigente, los relojes volverán al horario estándar el 1 de noviembre de 2026.

Así que, para muchas ciudades de Estados Unidos, las tardes con luz solar después de las 7 p.m. están llegando a su fin por este año.