Amazon enfrenta un nuevo desafío en la ciudad de Nueva York debido a un proyecto de ley que podría cambiar por completo su sistema de entregas. La propuesta, conocida como Delivery Protection Act, obligaría a la empresa a contratar directamente a miles de repartidores, lo que podría elevar los costos para los clientes. La iniciativa fue reintroducida este año por la concejal demócrata de Queens, Tiffany Cabán, y tendrá su primera audiencia pública en el Ayuntamiento. De aprobarse, afectaría el modelo actual de Amazon, que depende de más de 40 subcontratistas que emplean a unos 5,000 trabajadores para realizar entregas en la ciudad.

“Este proyecto de ley enciende una tonelada de dinamita en la industria del reparto”, señaló al New York Post una fuente del sector que trabaja con Amazon y sus proveedores logísticos.

Un análisis económico citado por el mismo medio indica que, si la ley entra en vigor, Amazon podría trasladar sus 10 centros de distribución fuera de los límites de la ciudad, hacia zonas cercanas como Nueva Jersey, Long Island o el condado de Westchester. Este cambio tendría consecuencias directas en los tiempos y costos de entrega.

Según el estudio, los envíos serían más lentos y más caros, lo que podría significar que los hogares en Nueva York paguen hasta 664 dólares adicionales al año.

La propuesta exige contratar directamente a miles de repartidores y obtener licencias para operar. (Foto referencial: Frederic J. BROWN / AFP)

“Los transportistas advierten que la puntualidad se verá afectada”, advierte el informe. “Los clientes pueden esperar más tiempo en promedio para recibir sus pedidos y será más difícil cumplir con plazos de entrega ajustados, como el servicio al día siguiente o el mismo día en muchas áreas”.

El proyecto de ley propone que los centros de distribución de última milla obtengan licencias municipales y contraten directamente a sus repartidores. En caso de incumplimiento, podrían enfrentarse al cierre de sus operaciones.

Amazon, por su parte, advirtió que esta medida podría obligarla a reconsiderar su presencia en la ciudad.

“Estamos comprometidos a crear buenos empleos, apoyar a nuestros miles de empleados y socios de pequeñas empresas locales en la ciudad de Nueva York y brindar entregas rápidas y asequibles en un entorno de trabajo seguro”, afirmó la portavoz de Amazon Kelly Nantel.

Expertos advierten que esto podría provocar retrasos y un aumento de hasta 664 dólares al año para los clientes. (Foto referencial: Freepik)

“Tal como está escrita, esta legislación socavaría directamente ese compromiso, amenazando a los más de 40 socios de servicios de entrega con los que trabajamos en la ciudad de Nueva York todos los días y poniendo en riesgo los empleos de sus más de 5,000 empleados”, agregó.

El proyecto cuenta con el respaldo del sindicato Teamsters, que sostiene que la medida mejorará la seguridad y las condiciones laborales de los trabajadores. Según sus representantes, también ayudaría a garantizar que los vehículos de reparto estén en buen estado.

Sin embargo, varias empresas y pequeños negocios que trabajan con Amazon se oponen a la iniciativa. Argumentan que podría poner en riesgo miles de empleos y afectar a otras compañías de logística como FedEx, DHL o DoorDash, que también tendrían que adaptarse a las nuevas reglas.

La iniciativa generó un fuerte debate entre autoridades, empresas y sindicatos. (Foto: Justin Sullivan / Getty Images / AFP)

“No somos operaciones pasajeras”, afirmó Juan Martinez, dueño de COPR Industries, quien destacó que sus empleados reciben buenos salarios, seguro de salud y capacitación en seguridad.

“Hay mucha desinformación sobre lo que hacemos y quiénes somos”, señaló Kris Basmagy, propietario de DashWave Delivery, quien advirtió que su empresa podría desaparecer si la ley se aprueba.

El debate continúa en la ciudad, donde tanto partidarios como opositores del proyecto se preparan para manifestarse mientras avanza el proceso legislativo.

Por ahora, las autoridades locales aún no toman una decisión definitiva sobre esta controvertida propuesta.

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