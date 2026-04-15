Durante años, viajar en tren entre Penn Station y el MetLife Stadium ha sido una de esas rutas que muchos residentes del área triestatal conocen de memoria: rápida, práctica y relativamente accesible para quienes viven en Nueva York o Nueva Jersey y se mueven seguido entre Manhattan, Jersey City, Newark, Hoboken o la zona de Meadowlands. Pero con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ese trayecto podría dejar de ser una opción barata y convertirse en un gasto mucho más alto, justo en una región donde cada dólar cuenta para miles de trabajadores, familias latinas y aficionados que ya enfrentan tarifas elevadas en el transporte diario.

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Lo que hoy cuesta alrededor de US$12,90 ida y vuelta podría dispararse a más de US$100 en ciertos días de partido, según reportes de The Athletic y The New York Times. La propuesta, todavía bajo evaluación, ha generado molestia entre usuarios habituales, autoridades políticas y fanáticos que ven con preocupación el impacto económico de asistir a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

DE US$12,90 A MÁS DE US$100: EL SALTO QUE PREOCUPA

Tarifas estimadas del trayecto Penn Station – MetLife Stadium:

Concepto Precio aproximado Tarifa actual ida y vuelta US$12,90 Tarifa proyectada Mundial Más de US$100 Incremento estimado +700%

Según los reportes citados, el aumento respondería a un esquema de “precio especial por evento” que se aplicaría durante los ocho partidos del Mundial programados en el MetLife Stadium, incluida la final.

Otro punto que ha encendido aún más el debate es que, de acuerdo con esas versiones, se eliminarían los descuentos habituales para personas mayores, niños y pasajeros con discapacidad. En la práctica, eso dejaría a casi todos pagando una tarifa similar, algo que ya genera rechazo entre quienes dependen del sistema para trabajar, moverse o simplemente asistir a un evento deportivo.

El MetLife Stadium será sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (Foto: AP) / Adam Hunger

LA POSTURA OFICIAL: QUE NO PAGUEN LOS RESIDENTES

Desde el gobierno estatal, el mensaje ha sido claro. La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, advirtió en conferencia: “no vamos a trasladar el costo de transportar a los aficionados del Mundial a los contribuyentes de Nueva Jersey”.

NJ Transit también se pronunció, aunque con cautela: “los precios finales aún no están definidos”. La agencia reconoció que el costo operativo del evento ronda los US$48 millones y reiteró que los usuarios habituales no deberían asumir esa carga.

En esa misma línea, el CEO de la agencia, Kris Kolluri, fue enfático: “estamos siguiendo el mandato de la gobernadora: los pasajeros regulares no cargarán con este costo”.

CRÍTICAS POLÍTICAS: “PRECIOS EXCESIVOS”

Las reacciones no tardaron en llegar, sobre todo desde Nueva York, donde el impacto del Mundial también se sentirá entre quienes salen a diario desde Manhattan, Queens, Brooklyn o el Bronx y cruzan al otro lado del Hudson para trabajar o asistir a eventos.

El senador Chuck Schumer cuestionó duramente la situación: “la FIFA ganará miles de millones, pero los residentes están recibiendo la factura”.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul fue aún más directa: “cobrar más de US$100 por un viaje tan corto suena excesivo”. Ambos coinciden en una idea central: el Mundial debería ser una celebración accesible, no una carga extra para los residentes de la región.

UN SISTEMA BAJO PRESIÓN

El problema no se limita al precio. También está la logística. Durante los días de partido:

El acceso a Penn Station estará restringido.

Solo quienes tengan entradas al Mundial podrán ingresar en ciertos horarios.

Habrá ventanas de acceso controladas, hasta 4 horas antes del partido.

El estacionamiento en el estadio será limitado.

En otras palabras, el tren no solo será la opción principal: en la práctica, podría convertirse en la única alternativa real para llegar al estadio desde Nueva York y Nueva Jersey.

Eso crea un escenario de alta demanda, con más presión sobre un sistema que ya suele operar al límite en días de grandes eventos, especialmente cuando coinciden conciertos, juegos de los Giants o Jets, y el movimiento habitual de commuters del área metropolitana.

Usuarios de NJ Transit esperando para abordar un tren en Penn Station (Foto: AFP)

DESCUENTOS PARCIALES Y ALIVIOS

Para intentar equilibrar la situación, se han anunciado algunas medidas para pasajeros frecuentes:

Medidas para commuters:

Hasta 20% de descuento en boletos seleccionados.

Aplicable en días específicos de partidos.

Solo para pasajeros habituales que cumplan ciertas condiciones.

Sin embargo, esos beneficios no alcanzarían a quienes viajen exclusivamente para asistir al Mundial, que serían precisamente los más afectados por los precios especiales.

EL COSTO TOTAL DEL MUNDIAL

Detrás de la discusión por las tarifas hay una cifra que ayuda a entender la presión financiera del evento: más de US$307 millones invertidos por Nueva Jersey en mejoras para el MetLife Stadium, infraestructura de transporte y apoyo al comité organizador.

Lo más llamativo es que, hasta ahora, no existe un acuerdo claro con Nueva York para repartir esos costos, pese a que ambos estados impulsaron la candidatura conjunta. En una región donde la economía del deporte convive con el costo de vida más alto del país, ese vacío político y financiero no pasa desapercibido.

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