Estados Unidos avanza con una nueva norma federal que redefine por completo quién puede acceder a Medicaid y quién quedará fuera del programa a partir de octubre de 2026 . Esta actualización implica que miles de personas perderán tanto la cobertura médica como los pagos asociados, marcando el mayor recorte de elegibilidad desde la pandemia.

Las autoridades sanitarias han confirmado que el objetivo es “depurar” los padrones y focalizar los recursos en quienes cumplen estrictamente con los criterios de ingresos, residencia y documentación exigidos por la ley. En la práctica, esto significa que muchas familias que hoy dependen de Medicaid podrían quedarse sin esta ayuda clave si no actualizan su información a tiempo o ya no encajan en los nuevos parámetros.

El impacto será especialmente sensible en adultos en edad de trabajar con ingresos considerados “moderados”, personas que perdieron el empleo recientemente y ciertos beneficiarios que tenían cobertura continua gracias a medidas de emergencia. Para todos ellos, el mensaje es claro: revisar su situación, verificar su elegibilidad y estar atentos a las notificaciones oficiales será crucial para no perder el acceso a la atención médica y a los beneficios económicos vinculados al programa.

Quiénes seguirán siendo elegibles a partir de 2026

Los criterios exactos dependen de cada estado, pero hay patrones comunes que ya se están definiendo en guías oficiales y leyes estatales.

En general, seguirán teniendo más opciones para calificar:

Ciudadanos estadounidenses de bajos ingresos, incluyendo niños, padres/cuidadores, personas embarazadas y adultos con discapacidad.

Residentes permanentes legales (titulares de green card) que cumplan los requisitos de ingresos y los plazos de residencia que aplique cada estado.

Algunos grupos protegidos, como ciertos migrantes cubanos y haitianos, así como personas procedentes de países con acuerdos de libre asociación (COFA, como Micronesia, Islas Marshall o Palaos).

Además, la Administración federal exige que, antes de cortar la cobertura, los estados usen primero información que ya tienen (por ejemplo, datos del Seguro Social o agencias tributarias) para renovar automáticamente siempre que sea posible. Esto reduce el riesgo de perder Medicaid solo por no recibir o no devolver una carta a tiempo, aunque no lo elimina por completo.

Quiénes están en mayor riesgo de perder Medicaid

Aquí es donde el cambio se vuelve más duro para muchos hogares. A partir de 2026, algunas categorías que hoy reciben Medicaid podrían quedar fuera aunque sigan necesitando atención médica.

Entre los grupos señalados en propuestas y materiales legales recientes se encuentran:

Personas con ciertos estatus humanitarios, como refugiados, solicitantes de asilo o sobrevivientes de trata, en los estados que adopten las nuevas reglas más restringidas de inmigración.

Adultos con bajos ingresos que superen los nuevos límites estatales (por ejemplo, hogares que pasen del 138% del nivel federal de pobreza en jurisdicciones que reduzcan sus rangos).

Beneficiarios que no completen a tiempo los procesos de “redeterminación” cada seis o doce meses, aún si seguirían cumpliendo con todos los requisitos en el papel.

En el Distrito de Columbia se anunció que, desde el 1 de enero de 2026, los límites de ingresos para padres/cuidadores y adultos sin hijos bajarán hasta el 138% del nivel federal de pobreza. Eso significa que una familia que hoy califica con ingresos algo más altos dejará de hacerlo y recibirá una carta de terminación antes de que acabe 2025.

Qué pasa con la atención de emergencia y las excepciones

Aunque muchas personas perderán Medicaid completo, la ley federal obliga a mantener algunos tipos de cobertura limitada para evitar que una emergencia médica se convierta en una catástrofe financiera o de salud pública.

Entre los servicios que suelen mantenerse, incluso para personas sin estatus migratorio regular o sin Medicaid “completo”, están:

Atención médica de emergencia en hospitales para condiciones graves y potencialmente mortales.

Ciertas coberturas para mujeres embarazadas, que algunos estados extienden durante el posparto.

Programas específicos para niños que residen legalmente, como Medicaid infantil o CHIP, con reglas más flexibles que para adultos.

Sin embargo, estas coberturas parciales no sustituyen un Medicaid regular: por lo general no cubren controles rutinarios, medicación crónica o salud mental continua. Ahí es donde muchas familias sentirán el impacto real del cambio.

Cómo prepararte si vives en Estados Unidos

Para el público estadounidense, el punto clave no es solo entender las noticias, sino saber qué hacer antes de que llegue el corte. Estos pasos pueden marcar la diferencia entre mantener o perder la cobertura:

Verifica tu información de contacto: Asegúrate de que tu dirección, teléfono y correo electrónico estén actualizados en la oficina de Medicaid de tu estado; si se equivocan de dirección, podrías no recibir la carta de renovación. Revisa tu estatus migratorio y tus ingresos: Si tu situación migratoria o tus ingresos cambiaron en los últimos meses, consulta con un asesor legal o una organización comunitaria para saber si seguirás calificando con las nuevas reglas. Abre y responde toda carta de Medicaid: Cualquier notificación que diga “renewal”, “redetermination” o “eligibility review” es prioritaria; si la ignoras, el estado puede cerrar tu caso incluso si todavía eres elegible. Pregunta por otras opciones de cobertura: Si pierdes Medicaid, el Mercado de Seguros Médicos (HealthCare.gov) puede ofrecer planes con subsidios federales, y algunos estados tienen programas locales adicionales. Conserva todos tus documentos: Ten a mano comprobantes de ingresos, documentos migratorios y cartas de otros programas públicos; muchas redeterminaciones se resuelven más rápido cuando ya tienes todo listo.

Los cambios que empiezan a aplicarse hacia 2026 no son un “fin” total de Medicaid, pero sí dibujan un programa más estricto, con menos margen para quienes viven al límite de los requisitos de ingresos o dependen de estatus migratorios frágiles. Anticiparse, informarse en fuentes oficiales y moverse rápido ante cada carta del estado será la mejor forma de proteger tu acceso a la atención médica.