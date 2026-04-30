Los estudiantes de Connecticut podrían enfrentar una nueva restricción sobre el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas. Legisladores estatales avanzaron con un proyecto que prohibiría utilizar estos dispositivos desde el inicio hasta el final de la jornada escolar.

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La propuesta permite que los alumnos lleven sus celulares al colegio, pero una vez que suene la primera campana deberán apagarlos y guardarlos fuera de vista hasta que termine el día. Cada institución decidirá cómo almacenarlos, ya sea en mochilas, casilleros o fundas de seguridad bloqueadas.

El gobernador Ned Lamont, impulsor de la iniciativa, podría convertirla en ley si recibe la aprobación final. De concretarse, las escuelas tendrían plazo hasta el ciclo académico 2027-2028 para implementar la medida.

Con esta decisión, Connecticut se sumaría a otros 35 estados, incluidos Nueva York y Rhode Island, que ya endurecieron las reglas sobre celulares en aulas.

Los estudiantes podrán llevar sus teléfonos, pero deberán mantenerlos apagados y guardados hasta el final del día. (Foto referencial: Freepik)

Los defensores aseguran que estos dispositivos afectan la concentración y fomentan una mayor dependencia de redes sociales.

“Estos dispositivos, aunque a veces son herramientas tecnológicas útiles, en realidad se han convertido en una adicción para nuestros jóvenes y cada vez son más disruptivos durante la jornada escolar”, dijo la representante demócrata Jennifer Lepper según WFSB.

Otros legisladores aseguran que las escuelas que ya aplican restricciones más estrictas están viendo resultados positivos.

La representante demócrata Robin Comey afirmó: “Han informado que los resultados han sido abrumadoramente positivos. Reportan mejoras medibles en las interacciones entre compañeros. Han aumentado la participación estudiantil”.

Cada escuela decidirá cómo almacenarlos, ya sea en mochilas, casilleros o fundas especiales. (Foto referencial: Freepik)

Muchos padres también respaldan la propuesta. Carissa Holmes, madre de tres hijos, señaló: “Creo que es una buena idea, honestamente, porque los mantendrá concentrados en la escuela, en sus tareas y cosas así”.

Por su parte, el educador Jim Slattery agregó: “Los he encontrado como nada más que una enorme distracción durante el día escolar, y les da a nuestros hijos la oportunidad de enfocarse en aprender. Ese es el propósito principal de la escuela, y no podría estar más feliz de que estén avanzando en esta dirección”.

Sin embargo, la medida también enfrenta críticas. La legisladora republicana Christie Carpino declaró: “Los padres ya están manejando esto. Confío en nuestros padres y confío en nuestras juntas educativas”.

Si la propuesta se convierte en ley, entraría plenamente en vigor para el año académico 2027-2028. (Foto referencial: Freepik)

“Nuestros niños de 5 años deberían ser tratados de manera muy diferente a nuestros estudiantes de 18 años”, agregó.

A esto se sumó la representante republicana Lezlye Zupkus, quien dijo: “Les decimos a los niños: hagan lo que digo, no lo que hago. Básicamente eso es lo que está pasando aquí. Los maestros y administradores pueden caminar con sus teléfonos celulares, pero los estudiantes no. Esto no es un buen ejemplo en nuestras escuelas”.

Florida: los resultados de la ley que prohibió los celulares en las aulas

Uno de los casos más conocidos es Florida, que en 2023 se convirtió en uno de los primeros estados en aprobar restricciones estatales para limitar el uso de celulares en escuelas públicas. La ley restringe el uso de teléfonos durante el horario de clases y exige a los distritos educativos establecer reglas claras sobre dispositivos electrónicos.

GovFacts señala que, desde entonces, varios distritos escolares reportaron mejoras en la concentración y participación de los alumnos. Docentes y administradores señalaron menos distracciones en clase, mayor interacción entre estudiantes y una reducción en problemas de disciplina vinculados al uso de redes sociales o grabaciones dentro de las escuelas.

El modelo de Florida impulsó a otros estados como Nueva York, Georgia y Virginia a adoptar restricciones similares. De hecho, más de 35 estados ya cuentan con leyes o políticas para limitar celulares en aulas, reflejando una tendencia nacional para reducir distracciones y mejorar el ambiente escolar.

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