Desde hace unos días, el clima no es el mismo en gran parte de Estados Unidos. Una masa de aire polar y ártico se volvió la responsable del frío extremo que trajo temperaturas bajo cero e intensas nevadas, incluso en el sur del país. Esta ola de frío afectó a millones de personas quienes tuvieron que sacar la ropa de abrigo semanas antes de que se iniciara el invierno. Ante la duda de cuándo acabarán las alertas de congelación en muchos estados, el meteorólogo Carlos Robles hizo un análisis de lo que se espera para los próximos días y la fecha tentativa en que volverá el otoño. Aquí los detalles.

Este masa de aire llegó desde Canadá y afectó tanto al norte como sur, incluso a Florida donde muchos disfrutaban del sol pero con una gran sensación de aire helado. Además, se registraron temperaturas históricamente bajas y nevadas, algo que usualmente no ocurre antes del 21 de diciembre, cuando oficialmente empieza la estación más fría del año.

La masa de aire polar es la causante del frío congelante en gran parte de EE.UU.(Foto: Boogich / iStock) / Boogich

¿Cuándo empezará a ceder el frío en Estados Unidos?

El martes 11 de noviembre fue anticipo de lo que puede ocurrir este invierno. La masa fría proveniente del ártico avanzó con fuerza, llegando hasta el sur de Florida, aunque de diferente manera. Varios estados reportaron carreteras heladas y temperaturas de hasta 30 ºF. Por el momento, se sabe que el frío empezará a ceder en el Sureste, pero se mantendrá con nevadas en los estados del Norte.

Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo, explicó que las temperaturas congelantes y la nieve redujeron la visibilidad en carreteras de Indiana y Ohio con acumulaciones de hasta 5 pulgadas. En Chicago las imágenes registradas por los ciudadanos mostraron la ciudad totalmente cubierta por nieve y recomendó el evitar viajes innecesarios para no ponerse en peligro en las vías que se vuelven escenarios de accidentes.

El invierno en Estados Unidos se inicia oficialmente el 21 de diciembre, pasando el Día de Acción de Gracias y previo a Navidad, pero muchos lo experimentaron en pleno noviembre. (Foto: Willowpix / iStock) / Willowpix

El otoño volverá a Estados Unidos tras frente frío

Ante la información de que cerca de 182 millones de personas afrontaron temperaturas por debajo del punto de congelación la mañana del 11 de noviembre, el especialista recalcó que el miércoles 12 “es el último día, pero existen aviso de congelación para 3 millones de personas en Georgia y Florida porque la masa de aire ha sido tan fría que ha estado alcanzando localidades subtropicales del extremo sur de la Florida”.

“Pese a toda la radiación solar que se ha estado recibiendo, realmente el aire es tan frío que las temperaturas no se han estado recuperando lo suficiente”, dijo para luego explicar que poco a poco volverá el otoño y las condiciones más normales en el fin de semana. “El calorcito comenzará a moverse mucho más al este de los Estados Unidos así que conforme la semana transcurra dejaremos de un lado el invierno y regresa el otoño con temperaturas mucho más cálidas”.

Además, hizo énfasis en que “estos extremos de igual forma están relacionados con la emergencia climática que estamos viviendo y que permite que estas temperaturas tan frías puedan caer de esta magnitud tan temprano en la temporada”.

