Los habitantes de Nueva York están disfrutando de unos días inusualmente cálidos que ponen fin a un largo periodo de frío en la ciudad; sin embargo, este respiro no durará mucho, ya que se espera que las temperaturas vuelvan a bajar hacia el final de la semana. Según el meteorólogo senior de AccuWeather, Matt Benz, las temperaturas podrían alcanzar los 70 grados Fahrenheit (21 °C) el martes y mantenerse alrededor de los 60 grados (15 °C) el miércoles. Después de esos días templados, el clima comenzará a enfriarse nuevamente a medida que avance la semana.

El pronóstico indica que el jueves la temperatura máxima será de aproximadamente 57 grados Fahrenheit (13.9 °C) y existe posibilidad de lluvia. Para el viernes, el clima será más frío, con máximas cercanas a los 48 grados (8.9 °C). Durante el fin de semana, las temperaturas subirán ligeramente, con máximas alrededor de los 50 grados (10 °C).

“Mucho más frío en comparación con el [lunes] y el [martes], pero todavía se esperan temperaturas superiores al promedio para esta época del año al menos hasta el jueves y luego nuevamente el sábado y el domingo”, dijo Benz en conversación con el New York Post.

El pronóstico indica que los termómetros podrían llegar a los 70°F el martes y mantenerse templados el miércoles. (Foto referencial: Freepik)

El meteorólogo explicó que el clima cálido que comenzó el domingo puso fin a una racha de 118 días en los que la temperatura en Central Park no superó los 60 grados (15 °C). La última vez que ocurrió una racha tan larga fue en 1982.

Benz también señaló que el récord histórico de días consecutivos con temperaturas por debajo de los 60 grados fue de 151 días, registrado en 1877.

A partir del jueves se espera un descenso gradual, con máximas cercanas a los 48°F el viernes. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Aunque estos días templados se convierten en un alivio después de un invierno especialmente frío, que incluyó casi diez días seguidos con temperaturas bajo cero, dos fuertes tormentas de nieve y hasta un día de nieve para estudiantes de escuelas públicas, el calor no durará.

De hecho, el pronóstico extendido indica que para mediados de la próxima semana las temperaturas podrían bajar hasta unos 39 grados (4 °C), cuando la primavera comenzará oficialmente el 20 de marzo.

Pronóstico del tiempo en Nueva York: de los 22°C al regreso del frío en una semana clave

Nueva York inicia la semana con condiciones inusualmente cálidas y cielos soleados. Según los pronósticos de AccuWeather, este lunes 9 de marzo, las temperaturas alcanzarán una máxima de 22 °C, con una sensación térmica de 23 °C. El martes se mantendrá una tendencia similar con 21 °C, aunque la jornada comenzará con niebla disipándose en la mañana para dar paso a un cielo parcialmente soleado.

A partir del miércoles 11 de marzo, el panorama empezará a cambiar debido a una nubosidad variable y un 55% de probabilidad de chubascos. Aunque la temperatura máxima será de 18 °C, la presencia de ráfagas de viento del sur-sureste de 19 km/h hará que la sensación térmica descienda hasta los 14 °C, marcando el fin del breve periodo de calor seco.

El giro hacia el frío se dará entre el jueves y el viernes. Para el 12 de marzo, se espera un día nublado y con viento, con una probabilidad de lluvia del 84% y una mínima que caerá hasta 1 °C. El viernes 13 será el día más frío de la semana laboral, con una máxima de apenas 7 °C y una sensación térmica que podría bajar hasta los 2 °C durante la tarde debido a la brisa.

Finalmente, el fin de semana presentará condiciones mixtas. El sábado se espera un cielo parcialmente soleado con una máxima de 12 °C y vientos de 19 km/h; sin embargo, para el domingo 15 de marzo, la probabilidad de chubascos vuelve a subir al 55% en una jornada mayormente nublada, donde la sensación térmica se mantendrá en unos fríos 3 °C a pesar de que el termómetro marque 12 °C.

