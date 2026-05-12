Durante más de una década, el salario mínimo federal en Estados Unidos ha permanecido en US$7,25 por hora, una cifra que para muchos trabajadores ya no alcanza ni para cubrir lo básico en ciudades donde el alquiler se dispara, la compra del supermercado pesa cada vez más y hasta llenar el tanque o pagar la luz se ha vuelto una preocupación constante. En medio de ese panorama, el debate sobre cuánto debería ganar realmente una persona para vivir con dignidad vuelve a tomar fuerza en Washington, pero también en comunidades latinas de lugares como California, New York, Florida, Texas e Illinois, donde miles de familias dependen de empleos con sueldos ajustados y sienten de cerca el impacto del costo de vida.

Ahora, un nuevo proyecto de ley impulsado por legisladores demócratas busca llevar el salario mínimo federal hasta US$25 por hora. La propuesta no solo plantea un aumento histórico, sino también eliminar los llamados “salarios submínimos” que todavía afectan a ciertos grupos de trabajadores. Y aunque el camino legislativo aún es largo, la conversación ya se instaló con fuerza en Washington y en varios estados del país.

Desde 2009, el salario mínimo federal en Estados Unidos es de US$7,25 (Foto: Freepik)

¿QUÉ ES LA PROPUESTA PARA SUBIR EL SALARIO MÍNIMO A US$25?

La iniciativa se llama Living Wage for All Act y fue presentada por las congresistas Delia Ramirez y Analilia Mejia.

El proyecto propone aumentar gradualmente el salario mínimo federal hasta alcanzar los US$25 por hora y, al mismo tiempo, eliminar los pagos especiales inferiores al mínimo que actualmente reciben algunos trabajadores.

Entre los sectores que podrían verse beneficiados están:

Empleados que dependen de propinas.

Trabajadores jóvenes.

Personas con discapacidad.

Empleados con salarios reducidos bajo excepciones estatales.

La propuesta cuenta con el respaldo de más de 100 organizaciones laborales y de derechos civiles agrupadas en la coalición Living Wage for All Coalition.

Entre los grupos más conocidos que apoyan la medida aparecen:

Organización Rol dentro del debate NAACP Defensa de derechos civiles American Federation of Teachers Apoyo sindical y educativo National Education Association Impulso a reformas laborales One Fair Wage Campañas para aumentar salarios

¿CÓMO FUNCIONARÍA EL AUMENTO?

Uno de los puntos más importantes del proyecto es que el incremento no sería inmediato. La idea es aplicar aumentos progresivos para que empresas y empleadores puedan ajustarse con el tiempo.

Este sería el esquema planteado:

Tipo de empresa Fecha estimada para llegar a US$25 Grandes compañías Hasta 2031 Pequeños negocios Hasta 2038

Además, la iniciativa busca evitar que el salario mínimo vuelva a quedarse congelado durante tantos años. Para eso, contempla futuros ajustes vinculados con la inflación y el costo de vida.

En otras palabras, si los precios siguen subiendo, el salario también podría actualizarse automáticamente.

Miles de inmigrantes en EE. UU. dependen del salario mínimo para vivir y solventar a sus familias (Foto: AFP)

EL MOVIMIENTO QUE PASÓ DEL “FIGHT FOR $15” AL “$25 POR HORA”

Quienes siguen este debate desde hace años saben que la discusión comenzó mucho antes. Primero apareció el movimiento Fight for $15, que impulsó el reclamo para subir el salario mínimo a US$15 por hora.

Ahora, varios sindicatos y organizaciones consideran que esa cifra ya no alcanza en muchas ciudades del país.

La presidenta de One Fair Wage, Saru Jayaraman, aseguró que trabajadores de distintas regiones ya están impulsando salarios de US$25 y hasta US$30 por hora porque consideran que es lo necesario para cubrir gastos básicos.

Y lo cierto es que algunas ciudades ya comenzaron a moverse en esa dirección.

LAS CIUDADES Y ESTADOS QUE YA IMPULSAN SALARIOS MÁS ALTOS

Aunque el salario mínimo federal sigue siendo de US$7,25, muchos estados ya pagan bastante más.

Por ejemplo, California, New York, Illinois, Colorado, Florida y Arizona han aprobado incrementos constantes en los últimos años. En varios de esos lugares, especialmente en zonas con fuerte presencia latina como Los Angeles, Miami, Houston, Chicago o el área metropolitana de New York, el debate sobre salarios, rentas y costo de vida se siente en el día a día.

Incluso algunas ciudades ya hablan de salarios cercanos a US$30 por hora.

Casos que están marcando el debate:

Ciudad o estado Propuesta o medida Los Ángeles Plan para llegar hasta US$30 por hora de manera gradual New York City Debate sobre propuesta “US$30 by ‘30” Oakland Iniciativa electoral para elevar salarios

Sin embargo, todavía existen estados que continúan utilizando exclusivamente el salario mínimo federal.

Entre ellos destacan:

Alabama.

Mississippi.

Tennessee.

Louisiana.

¿QUÉ FALTA PARA QUE EL AUMENTO SE CONVIERTA EN LEY?

Aquí está el punto clave: la propuesta todavía no ha sido aprobada.

Para convertirse en ley, el proyecto debe superar varias etapas:

Ser aprobado en la Cámara de Representantes. Obtener votos suficientes en el Senado. Recibir la firma del presidente Donald Trump.

Y aunque el respaldo sindical es fuerte, el debate político promete ser intenso.

Quienes apoyan la medida aseguran que millones de trabajadores necesitan salarios más altos para enfrentar el aumento del costo de vida. Del otro lado, algunos empresarios advierten que incrementos tan elevados podrían aumentar costos operativos, afectar contrataciones y generar presión sobre pequeños negocios.

Por ahora, lo que está claro es que Estados Unidos volvió a discutir una pregunta que cada vez genera más interés entre trabajadores y familias: cuánto debería ganar realmente una persona para vivir con estabilidad económica en 2026.

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