Cada año, el fin de semana de Memorial Day marca el inicio no oficial del verano en Estados Unidos, y para millones de familias hispanas es casi una tradición: organizar el road trip a la playa, visitar parques temáticos como Disney o Universal, manejar a Las Vegas, Orlando o Miami, o simplemente cruzar de un estado a otro para reunirse con padres, hermanos y primos que viven lejos. En ciudades con grandes comunidades latinas —como Los Ángeles, Houston, Nueva York, Chicago, Dallas o el sur de Florida— las autopistas se llenan de SUVs y minivans cargadas con hieleras llenas de comida casera, sillas de playa, juguetes para los niños y hasta la bocina para poner música en el cookout o la carne asada. Esa misma emoción por salir termina convirtiendo las principales autopistas del país en embotellamientos kilométricos que pueden arruinar el inicio del descanso si sales a la hora equivocada.

Este 2026 no será la excepción: AAA proyecta que alrededor de 45 millones de personas viajarán al menos 50 millas durante el feriado, y unos 39.1 millones lo harán por carretera, lo que representa el 87% de todos los viajeros del Memorial Day y confirma que manejar sigue siendo la opción favorita para moverse dentro del país, incluso con la gasolina por encima de los US$4.45 por galón en promedio nacional.

El Memorial Day o Día de los Caídos es una de las festividades más patriotas de los Estados Unidos (Fuente: iStock) / MivPiv

LAS PEORES HORAS PARA SALIR A CARRETERA

Si algo recomiendan los expertos de AAA e INRIX es evitar las horas pico, porque las congestiones más severas se concentrarán entre la tarde del jueves y la noche del viernes, justo cuando millones de personas salen de las grandes ciudades. Para quienes planean manejar durante el fin de semana largo, este cuadro puede ayudarte a ahorrar horas atrapado en el tráfico:

Fecha Peor horario para conducir Mejor horario Jueves 21 de mayo 12:00 p.m. – 9:00 p.m. Después de las 9:00 p.m. Viernes 22 de mayo 11:00 a.m. – 8:00 p.m. Antes de las 11:00 a.m. Sábado 23 de mayo 12:00 p.m. – 5:00 p.m. Antes de las 11:00 a.m. Domingo 24 de mayo Tráfico moderado Todo el día Lunes 25 de mayo 12:00 p.m. – 5:00 p.m. Antes de las 10:00 a.m.

De acuerdo con INRIX, el domingo será el día más tranquilo para circular, mientras que el regreso del lunes por la tarde volverá a saturar muchas rutas importantes, especialmente cerca de las grandes áreas metropolitanas. Para quienes viven en zonas con alta población latina, como el sur de California, el sur de Texas, Nueva Jersey o el sur de Florida, es clave evitar esas ventanas si no quieres empezar el puente metido en un embotellamiento rumbo a la playa o al parque.

LAS CARRETERAS QUE TENDRÁN MÁS CONGESTIÓN

Hay ciertos tramos que prácticamente se convertirán en puntos críticos durante el Memorial Day, y algunas autopistas podrían duplicar sus tiempos habituales de viaje en las horas punta. Estas son las rutas donde se espera el peor tráfico:

Ciudad Ruta Momento más crítico Tiempo estimado Los Ángeles I-10 E hacia Palm Springs Viernes 5:30 p.m. 4 h 21 min Nueva York Garden State Parkway South Viernes 2:15 p.m. 2 h 57 min Washington D.C. Baltimore-Washington Parkway Jueves 4:15 p.m. 1 h 56 min Denver I-25 North hacia Fort Collins Lunes 5:00 p.m. 1 h 47 min Houston I-10 W y SR-71 W hacia Austin Viernes 3:00 p.m. 3 h 50 min San Francisco I-80 E hacia Napa Viernes 6:15 p.m. 2 h 47 min Tampa I-4 W hacia Tampa Viernes 4:15 p.m. 2 h 52 min

Uno de los casos más llamativos será el corredor entre Washington, D.C. y Baltimore, donde el tiempo de viaje podría aumentar hasta un 116% respecto a un día normal, algo que ya se ha visto en años recientes en fines de semana de alto tráfico. Quienes salen desde suburbios con alta presencia latina en Maryland y Virginia hacia cookouts, reuniones familiares o iglesias tendrán que considerar estos tiempos extra en su planificación.

Históricamente, las autopistas de California son de las más congestionadas en Estados Unidos (Foto: AFP) / DAVID MCNEW

¿POR QUÉ HABRÁ MÁS TRÁFICO ESTE AÑO?

La explicación tiene varios factores. Por un lado, la demanda turística sigue creciendo y las agencias de viaje hablan de un nuevo récord de viajeros para el feriado, con más personas haciendo escapadas de 3 a 5 días dentro del país. Además, el Memorial Day coincide con el inicio de vacaciones escolares en varias regiones y con un clima más estable, lo que anima a las familias —incluidas muchas latinas— a aprovechar cada feriado para visitar a los suyos o “despejarse” en la playa, los parques o Las Vegas.

Muchas encuestas señalan que los estadounidenses siguen priorizando los viajes de ocio, incluso cuando los costos son más altos, incluyendo gasolina, hoteles, renta de autos y peajes. El promedio nacional de gasolina regular ronda los 4.45–4.53 dólares por galón entrando a la temporada de verano, muy por encima de los niveles prepandemia, presionado por el contexto internacional y por el ajuste de la oferta petrolera.

MÁS TIEMPO EN CARRETERA TAMBIÉN SIGNIFICA MÁS RIESGOS

No todo se trata de tener paciencia en el tráfico: el incremento de vehículos en las autopistas también eleva las probabilidades de accidentes y fallas mecánicas. Datos de aseguradoras muestran que durante el Memorial Day:

Los conductores suelen manejar trayectos más largos.

El exceso de velocidad extrema aumenta.

Las asistencias mecánicas se disparan desde la mañana hasta la tarde del lunes.

Las averías más comunes siguen siendo:

Baterías descargadas

Neumáticos pinchados

Sobrecalentamiento

Vehículos sin combustible

En el último Memorial Day, solo AAA reportó cientos de miles de llamadas de emergencia en carretera, desde baterías muertas hasta autos que se quedaron sin gasolina camino a sus destinos. Para muchas familias hispanas que viajan con niños o adultos mayores, una falla mecánica en plena autopista puede ser más que un susto: implica demoras largas y gastos que no estaban en el presupuesto del viaje.

LOS DESTINOS MÁS BUSCADOS DEL MEMORIAL DAY

Las ciudades turísticas también sentirán el impacto del aumento de viajeros. Según las reservas registradas por diferentes agencias y aerolíneas, estos son algunos de los destinos domésticos más visitados para el Memorial Day:

Orlando

Seattle

New York City

Las Vegas

Miami

San Francisco

Anchorage

Chicago

Denver

Boston

Muchos viajeros también optarán por vuelos nacionales: se calcula que millones de personas tomarán aviones durante el feriado, aprovechando que los boletos aéreos se han mantenido relativamente estables frente al año pasado. Para la comunidad hispana, estos destinos se traducen en visitas a familiares, escapadas a la playa, parques temáticos para los niños y fines de semana de casino y espectáculos en Las Vegas o Miami.

CONSEJOS PARA EVITAR DOLORES DE CABEZA EN LA CARRETERA

Con tanto movimiento en las autopistas, conviene tomar algunas precauciones básicas antes de salir:

Revisar presión de llantas y niveles de aceite.

Salir temprano por la mañana, idealmente antes del amanecer.

Evitar conducir durante la tarde del viernes.

Llevar agua, snacks y cargadores portátiles.

Consultar aplicaciones de tráfico en tiempo real (Google Maps, Waze, apps del estado).

Descansar bien antes de manejar largas distancias.

SUGERENCIAS PRÁCTICAS PARA LA COMUNIDAD HISPANA

Además de lo básico, hay detalles que marcan la diferencia cuando viajas en familia:

Si viajas con abuelos o familiares mayores, lleva medicamentos, copias de recetas y una lista de contactos de emergencia en una bolsa identificada.

Muchos restaurantes y taquerías en ruta se llenan rápido; considera llevar comida casera en una hielera (tamalitos, empanadas, pupusas, arepas, arroz con pollo) para evitar filas largas.

En varios estados los peajes aceptan pago electrónico (E-ZPass, SunPass, etc.), revisa si te conviene activarlos para evitar filas en cabinas.

Comparte tu hora estimada de llegada por WhatsApp con familiares y activa el seguimiento de ubicación temporal si vas por rutas poco conocidas.

UN FIN DE SEMANA CLAVE PARA PLANIFICAR BIEN

El Memorial Day sigue siendo uno de los fines de semana más importantes para viajar dentro de Estados Unidos, especialmente para familias hispanas que aprovechan el primer gran feriado del “verano” para reunirse y celebrar. Pero también puede convertirse en una pesadilla para quienes no planifican bien sus horarios y terminan atrapados en la hora pico en autopistas como la I-95, la I-10 o la I-4.

En un año con cifras muy altas de viajeros, elegir correctamente cuándo salir puede marcar la diferencia entre comenzar unas vacaciones relajadas o pasar horas mirando las luces de freno del auto de adelante. Si puedes ajustar tu agenda, salir muy temprano o esperar al domingo puede ser la clave para decirle realmente “adiós al tráfico” este Memorial Day.

Memorial Day marca el inicio “no oficial” del verano y dispara los viajes por carretera en todo el país, pero es importante que no te dejes llevar por la emoción y repetes las normas de tránsito, principalmente en momentos donde el tráfico colapsa, al igual que la paciencia de muchos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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