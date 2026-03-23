La Corte Suprema de Estados Unidos parece inclinarse a favor de una propuesta impulsada por republicanos que podría cambiar las reglas del voto por correo en todo el país. El caso busca exigir que las boletas no solo sean enviadas antes del día de las elecciones, sino que también sean recibidas ese mismo día, eliminando los plazos adicionales que algunos estados permiten actualmente.

USA Today informa que, durante más de dos horas de audiencia el 23 de marzo, la mayoría conservadora del tribunal mostró dudas sobre una ley de Mississippi que permite contar votos siempre que hayan sido emitidos a tiempo, incluso si llegan hasta cinco días después.

Este posible fallo representaría una victoria política para Donald Trump y podría endurecer las normas electorales a nivel nacional.

El juez Samuel Alito expresó preocupación por la falta de un límite claro en estos plazos. “Tienes una variedad de problemas para trazar la línea”, señaló al abogado del estado, cuestionando aspectos como la duración de los periodos de gracia y si las boletas deben llevar sello postal.

Por otro lado, la jueza Ketanji Brown Jackson señaló que este tipo de decisiones corresponde al Congreso y a los estados, no a la Corte.

El posible fallo favorecería la postura republicana y endurecería las normas de votación a nivel nacional. (Foto: Robyn Beck / AFP)

“Creo que tenemos varios estatutos federales que sugieren que el Congreso estaba al tanto de los plazos de boletas posteriores al Día de las Elecciones que los estados habían establecido”, afirmó.

El voto por correo, aunque disminuyó desde su punto máximo durante la pandemia, sigue siendo utilizado por cerca del 30% de los votantes. Además, casi 30 estados permiten contar algunas boletas que llegan después del día electoral.

Este método es más utilizado por votantes demócratas y es defendido por facilitar la participación de jubilados, militares y personas en zonas rurales; sin embargo, Donald Trump ha criticado reiteradamente este sistema, asegurando sin pruebas que es vulnerable al fraude y que influyó en su derrota en 2020.

Su postura fue respaldada en este caso por el Departamento de Justicia, que apoya la impugnación republicana contra la ley de Mississippi.

Los críticos de los plazos extendidos argumentan que los resultados pueden generar desconfianza si cambian días después de la elección.

Donald Trump criticó el voto por correo alegando que facilita el fraude masivo y la manipulación de resultados, aunque auditorías oficiales no han hallado pruebas de irregularidades. (Foto: EFE/EPA/Aaron Schwartz).

“Si la elección va a depender de boletas que llegan tarde de una manera que significa que lo que todos pensaban que era el resultado el día de la elección termina siendo lo opuesto una semana después, 21 días después, los perdedores no van a aceptar ese resultado”, dijo Paul Clement, abogado del Partido Republicano, ante la Corte Suprema. “Y eso es malo para nuestro sistema.”

El debate legal gira en torno a qué se entiende exactamente por “elección” según la ley federal.

Mientras los republicanos sostienen que es la fecha límite para recibir votos, el estado de Mississippi argumenta que se trata del momento en que los ciudadanos emiten su decisión.

“Los estados deben tomar una decisión final sobre los cargos para el día de las elecciones”, explicó el procurador estatal Scott Stewart. “Ese es el significado claro de una elección.”

Cómo funciona el voto por correo en Estados Unidos y por qué ha sido criticado por Donald Trump

El sistema de voto por correo permite que los electores reciban su balota en casa, la completen y la devuelvan por correo postal o en buzones oficiales. Dependiendo del estado, la boleta se envía automáticamente o debe ser solicitada previamente. Para garantizar la seguridad, las autoridades validan la identidad del votante comparando su firma con los registros oficiales antes de contar el voto.

Según TIME, Donald Trump criticó este método alegando que “facilita el fraude masivo y la manipulación de resultados”, aunque auditorías oficiales no han hallado pruebas de irregularidades.

Sus cuestionamientos se basan en el envío masivo de boletas, el cual califica de “corrupto”. Debido a esto, propuso restringir la práctica mediante leyes como la SAVE America Act o permitiéndola solo bajo excepciones estrictas.

A pesar de las críticas, este sistema es muy popular por su conveniencia y capacidad para aumentar la participación ciudadana. En las elecciones de 2024, cerca de un tercio de los votantes eligió esta vía.

Sus defensores destacan que es una herramienta vital para personas con movilidad reducida, adultos mayores o ciudadanos con jornadas laborales que les impiden asistir a las urnas.

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