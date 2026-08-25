Otro golpe para quienes buscan hacer realidad el sueño americano. La administración del presidente Donald Trump prepara un plan para revocar hasta 200,000 visas de negocios y turismo a extranjeros que entraron a Estados Unidos como visitantes temporales y después solicitaron, o buscan solicitar, asilo. La iniciativa aún no es definitiva ni cuenta con una fecha oficial de inicio, aunque el Departamento de Estado podría comunicar las primeras decisiones durante las próximas semanas. Para numerosas familias inmigrantes, incluidas las comunidades hispanas de California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, Nueva Jersey, etc., la información despierta preocupación por parientes que llegaron con un permiso B1/B2 y hoy mantienen un expediente de protección migratoria pendiente. De aplicarse en la magnitud prevista, sería la mayor revocación masiva de este tipo en la historia reciente del país.

Documentos revisados por The Associated Press (AP) y declaraciones de funcionarios estadounidenses señalan que el procedimiento se desarrollaría en coordinación con el Department of Homeland Security (DHS). La cantidad final puede modificarse, ya que las autoridades contemplan una revisión gradual y caso por caso.

¿QUIÉNES PODRÍAN SER AFECTADOS?

El plan apuntaría a extranjeros que recibieron una visa B1, B2 o B1/B2 entre 2016 y 2026 y, posteriormente, presentaron una petición de asilo o están por iniciar ese trámite en Estados Unidos.

Las visas B1 y B2 corresponden a la categoría de no inmigrante. En otras palabras, se emiten para viajes de duración limitada y no para establecer residencia permanente.

Tipo de visa Finalidad principal B1 Viajes de negocios, reuniones, conferencias o negociaciones comerciales B2 Turismo, visitas a familiares, vacaciones o determinados tratamientos médicos B1/B2 Actividades comerciales y turísticas durante una estancia temporal

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, indicó que la agencia trabaja con el DHS para identificar a personas que llegaron como visitantes de corto plazo y luego solicitaron protección bajo las leyes de asilo.

La posible decisión tiene especial relevancia para hogares donde alguien ingresó inicialmente para visitar a familiares, acudir a una boda, conocer a hijos o nietos residentes, o pasar una temporada durante Navidad y Año Nuevo, pero después optó por pedir resguardo migratorio debido a circunstancias personales o condiciones de su país de origen.

Las visas de miles en Estados Unidos podrían quedar eliminadas (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿DESDE CUÁNDO REVOCARÍAN LAS VISAS?

Por ahora, no existe una fecha pública precisa. AP informó que el Departamento de Estado espera anunciar las primeras cancelaciones en las próximas semanas, siempre que la propuesta no sea modificada, suspendida o cuestionada ante los tribunales.

La cifra de hasta 200,000 no implica que todos esos documentos hayan sido anulados. El cálculo representa una estimación inicial y puede variar conforme avance el análisis de expedientes.

El proceso involucraría a varias instituciones federales:

El Department of State , responsable de emitir y cancelar permisos consulares.

, responsable de emitir y cancelar permisos consulares. El Department of Homeland Security (DHS) , que participaría en la identificación de los casos.

, que participaría en la identificación de los casos. El U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) , encargado de procesar solicitudes de asilo afirmativo.

, encargado de procesar solicitudes de asilo afirmativo. Otras autoridades migratorias podrían intervenir según el historial individual y la fase del procedimiento.

PERDER LA VISA NO EQUIVALE A DEPORTACIÓN INMEDIATA

La cancelación de un permiso B1/B2 no significa, por sí sola, que una persona reciba una orden de expulsión ni que sea detenida inmediatamente por agentes de inmigración.

Funcionarios citados por AP señalaron que varios solicitantes con procesos pendientes podrían ser reclasificados dentro del sistema migratorio, aunque dejarían de tener la condición de visitantes por turismo o negocios.

El efecto dependerá de factores como los siguientes:

Si la persona presentó formalmente una petición de asilo.

Si el expediente sigue ante USCIS o una corte de inmigración.

Si posee autorización de empleo u otra protección disponible.

Si registra una orden previa de deportación o un proceso ante un juez.

Si reúne los requisitos para otro alivio migratorio.

Por ese motivo, no es correcto afirmar que perder este documento implica una deportación automática. Tampoco garantiza que el caso de asilo permanezca sin modificaciones, pues cada situación presenta antecedentes y condiciones particulares.

¿QUÉ VISAS ESTÁN BAJO REVISIÓN?

Aspecto Lo que se conoce hasta ahora Cantidad potencial Hasta 200,000 visas Documentos involucrados B1, B2 y B1/B2 Periodo de emisión Entre 2016 y 2026 Personas bajo revisión Extranjeros que solicitaron o buscan solicitar asilo Agencias involucradas Department of State y DHS Inicio previsto Posiblemente en las próximas semanas Deportación automática No necesariamente Estado de la propuesta Aún no definitivo

La Casa Blanca sostiene que algunas personas emplean permisos de visitante para ingresar al país y luego presentar solicitudes de asilo con el objetivo de permanecer a largo plazo. Christopher Landau, subsecretario de Estado, cuestionó públicamente esta práctica, según información difundida por AP.

LA CIFRA TODAVÍA PUEDE CAMBIAR

El elemento central es que la propuesta sigue en desarrollo y no constituye una decisión aplicada de forma general. AP reportó que el total podría ajustarse a medida que avance el análisis, por lo que las hasta 200,000 cancelaciones representan una proyección, no una cifra cerrada.

También es posible que, una vez anunciado formalmente el programa, se presenten impugnaciones judiciales. Organizaciones de defensa de inmigrantes y abogados especializados suelen cuestionar disposiciones que afectan a solicitantes con trámites en curso, especialmente si pueden alterar la estabilidad de familias que ya viven, trabajan y estudian en Estados Unidos.

Para la comunidad hispana, la recomendación es evitar decisiones impulsivas basadas en videos virales, publicaciones de Facebook o cadenas de WhatsApp. Quienes tengan un documento B1/B2 y una petición de asilo pendiente deberían consultar con un abogado de inmigración autorizado o una organización legal sin fines de lucro antes de viajar, salir del territorio estadounidense o realizar cambios en su proceso.