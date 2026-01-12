El gobierno de Donald Trump informó que, durante el primer año de su segundo mandato, se tomó una de las decisiones más contundentes en materia migratoria al revocar más de 100,000 visas. El anuncio fue presentado como parte de una estrategia más amplia para reforzar la seguridad nacional y endurecer los controles sobre el ingreso y permanencia de extranjeros en Estados Unidos. Aunque la cifra llamó la atención por su magnitud, en el primer momento no se detallaron públicamente todos los perfiles involucrados ni se desglosó por completo el alcance de la medida, lo que generó preguntas sobre a quiénes impactó directamente y bajo qué criterios se tomaron estas decisiones.

Horas después del anuncio inicial, el Departamento de Estado ofreció más información a través de su cuenta oficial en X. En ese mensaje, la dependencia señaló que las visas fueron canceladas a personas que tuvieron problemas con las autoridades estadounidenses relacionados con actividades delictivas.

Según el Departamento de Estado, EE.UU. canceló documentos a personas con antecedentes o problemas legales con las autoridades. | Crédito: adrian825 / iStock / TUDOR RAICIU

La publicación subrayó que la política forma parte de un enfoque de “tolerancia cero” frente a conductas que violen la ley y que, según el gobierno, comprometan la seguridad pública.

Posteriormente, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, amplió los detalles en otro mensaje difundido en la misma red social. Allí explicó que la revocación incluyó a miles de ciudadanos extranjeros acusados o condenados por delitos como agresión, robo y conducir bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con Pigott, estas acciones buscan enviar un mensaje claro sobre las consecuencias legales de cometer delitos mientras se posee una visa vigente en Estados Unidos.

La administración sostiene que estas medidas buscan mantener a EE.UU. seguro y fortalecer el control migratorio. | Crédito: Freepik

El Departamento de Estado también precisó algunas cifras concretas dentro del total reportado. Entre las visas canceladas se encuentran alrededor de 8,000 visas de estudiantes y unas 2,500 visas especializadas.

Sin embargo, no se ofrecieron detalles adicionales sobre el resto de las más de 89,000 visas revocadas, ni se aclaró a qué categorías pertenecían. La agencia aseguró que continuará aplicando estas medidas y que seguirá deportando a personas como parte de su compromiso, según afirmó, de mantener a Estados Unidos seguro.

🚨BREAKING: The State Department has now revoked over 100,000 visas, including some 8,000 student visas and 2,500 specialized visas for individuals who had encounters with U.S. law enforcement for criminal activity.



We will continue to deport these thugs to keep America safe. pic.twitter.com/wuHVltw1bV — Department of State (@StateDept) January 12, 2026

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!