Miles de perros y gatos esperan encontrar una familia durante una nueva edición de Clear The Shelters, la campaña anual de adopción de mascotas impulsada por NBCUniversal Local. La iniciativa comenzó este fin de semana y permanecerá activa hasta finales de agosto con la participación de refugios y organizaciones de rescate de todo Estados Unidos.

Clear The Shelters es una campaña nacional creada en 2015 que reúne a las estaciones de NBC y Telemundo con refugios y grupos de rescate para promover la adopción responsable de animales y recaudar fondos para apoyar su labor.

Desde su lanzamiento, el programa ha contribuido a que más de 1.3 millones de mascotas encuentren un hogar definitivo y ha recaudado más de 5.6 millones de dólares para estas organizaciones.

La iniciativa reúne a refugios y organizaciones de rescate para encontrar hogares permanentes para miles de perros y gatos. (Foto referencial: Freepik)

Las adopciones continúan durante agosto

Según NBC 4 New York, la campaña de adopción estará vigente hasta el 31 de agosto, mientras que la recaudación de donaciones, que comenzó el 15 de julio, continuará abierta hasta el 15 de septiembre.

Durante este período, los interesados podrán visitar los refugios participantes para conocer a las mascotas disponibles y completar el proceso de adopción.

La edición de 2025 dejó resultados históricos. Más de 160,000 perros y gatos fueron adoptados y se reunieron más de 628,000 dólares en donaciones para los refugios participantes, la cifra de recaudación más alta obtenida por la iniciativa desde 2020.

Además de las adopciones, la campaña también recauda donaciones para apoyar el cuidado de los animales. (Foto referencial: Freepik)

Miles de refugios participan en todo el país

En la campaña del año pasado participaron más de 1,700 refugios y organizaciones de rescate distribuidos en 49 estados, Washington D. C., Puerto Rico y Guam.

Para la edición de 2026, la empresa Hill’s Pet Nutrition se incorporó como patrocinador principal, junto con organizaciones que ya colaboraban anteriormente, como Greater Good Charities, WeRescue y The Black Dog.

Las personas interesadas pueden consultar el mapa oficial de Clear The Shelters para localizar el refugio participante más cercano y conocer qué perros y gatos están disponibles para adopción.

También es posible realizar donaciones al fondo general de la campaña o apoyar directamente a un refugio u organización de rescate participante.

Desde su creación en 2015, el programa ha facilitado más de 1.3 millones de adopciones en Estados Unidos. (Foto referencial: Freepik)

Una oportunidad para cambiar la vida de una mascota

Además de ayudar a reducir la sobrepoblación en los refugios, la campaña busca que más animales encuentren un hogar permanente y reciban los cuidados que necesitan.

Incluso durante esta edición se realizaron traslados especiales de decenas de perros y gatos desde refugios saturados hacia otras comunidades para aumentar sus posibilidades de ser adoptados y comenzar una nueva vida con una familia.