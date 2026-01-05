La administración del presidente Donald Trump puso en marcha una ampliación de la prohibición de viajes, una medida que ahora incluye la suspensión de visas vinculadas a procesos de adopción para ciudadanos de 39 países. La decisión afecta directamente a familias que buscaban adoptar niños desde el extranjero hacia Estados Unidos. Según el Departamento de Estado, la proclamación firmada por Trump el 16 de diciembre dejó en pausa cuatro tipos de visas de adopción: IR-3, IR-4, IH-3 e IH-4. Entre los países afectados se encuentran Nigeria, Haití y Venezuela, independientemente de que tengan una prohibición de viaje total o parcial.

La llamada ‘travel ban’ ya había sido una política emblemática del primer mandato de Trump y fue retomada en 2025; sin embargo, la exclusión de visas de adopción es un elemento nuevo en esta versión actualizada. Aunque la proclamación original no detallaba los tipos de visas suspendidas, sí eliminó las excepciones para visas familiares, lo que permitió al Departamento de Estado aplicar estas nuevas restricciones.

Además de las visas de adopción, el gobierno también suspendió visas de familiares inmediatos, como las IR-1/CR-1 (cónyuges), IR-2/CR-2 (hijos) e IR-5 (padres).

La administración Trump defiende estas medidas bajo el argumento de la seguridad nacional y la prevención del fraude migratorio. Meses atrás, el presidente ya había anunciado restricciones a viajeros de varios países.

La decisión incluye la cancelación de varios tipos de visas familiares y se aplica sin importar si el país tiene un veto total o parcial. (Foto referencial: Freepik)

Entre los países con prohibiciones o limitaciones se encuentran Afganistán, Haití, Irán, Somalia, Yemen y Venezuela, entre otros, además de nuevas incorporaciones y restricciones ampliadas para 2026.

En su proclamación del 16 de diciembre, Trump afirmó: “Estados Unidos debe ejercer una vigilancia extrema durante los procesos de emisión de visas e inmigración para identificar, antes de su admisión o entrada al país, a extranjeros que tengan la intención de dañar a los estadounidenses o nuestros intereses nacionales”.

Añadió que el gobierno debe asegurarse de que quienes ingresan no busquen “amenazar a sus ciudadanos, socavar o desestabilizar su cultura, gobierno, instituciones o principios fundacionales, ni apoyar a terroristas u otras amenazas a la seguridad nacional”.

La medida generó críticas por su impacto en familias y por afectar de forma desproporcionada a países africanos y de mayoría musulmana. (Foto referencial: Freepik)

Las críticas no se hicieron esperar. Ricky Murray, exalto funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., declaró previamente a Newsweek: “Una de las cosas que me resulta más problemática es que parecen ser países musulmanes y africanos los que están soportando el peso de estas listas de alto riesgo. Están siendo señalados por su raza, nacionalidad y color de piel, y eso es profundamente antiestadounidense”.

Aun así, el Departamento de Estado indicó que podrían concederse exenciones si el secretario de Estado o el de Seguridad Nacional consideran que otorgar una visa responde al interés nacional.

