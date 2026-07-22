El intenso calor en diversas zonas de Estados Unidos ha llevado a millones de personas a quedarse en casa para evitar el sofoco, mientras quienes deben salir a la calle buscan lugares más frescos para no exponerse de más. En Texas, los termómetros se preparan para superar nuevamente la barrera de los 100 °F, lo que ha encendido las alertas de las autoridades ante el riesgo de golpes de calor, deshidratación y otros problemas de salud. En este contexto, los gobiernos locales y estatales han empezado a emitir avisos especiales y mensajes de prevención dirigidos, sobre todo, a adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. En las próximas líneas te contaremos cuáles son las medidas básicas que recomiendan seguir para atravesar esta ola de calor con mayor seguridad.

Un niño bebe agua de una botella bajo un sol abrasador (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

CIUDADES DE TEXAS QUE SUPERAN LOS 100 °F

En las olas de calor más recientes en Texas, varias zonas han estado por encima de los 100 °F (unos 38 °C), especialmente en:

El corredor de la I‑35, incluyendo Dallas–Fort Worth, Waco y áreas del centro del estado, donde se han pronosticado máximas de 100–102 °F en días consecutivos.

Ciudades del centro y sur como Austin, San Antonio y partes de la Costa del Golfo, que suelen rebasar los 100 °F, con índices de calor (sensación térmica) que pueden llegar a 105–115 °F.

Por lo tanto, en un escenario de calor extremo como el que ya se vive, lo más probable es que ciudades como Dallas–Fort Worth, Austin, San Antonio, Waco y otras del centro/sur de Texas estén en el rango de 100 °F o más.

Cabe precisar que según el Servicio Nacional de Meteorología, este miércoles 22 de julio se registraron temperaturas peligrosas en gran parte del centro-sur de Texas, incluyendo San Antonio. La advertencia estuvo vigente desde el mediodía hasta las 8:00 p.m. y abarcó los condados de Bexar, Comal, Guadalupe, Hays, Travis, Williamson, Bastrop, Frio, Atascosa, Wilson, Karnes, Gonzales, DeWitt, Lavaca, entre otros.

Las elevadas temperaturas pueden ocasionar que ciertos habitantes texanos sufran de un golpe de calor. (Foto: Magnific)

¿QUÉ RECOMIENDAN LAS AUTORIDADES POR EL CALOR EXTREMO?

Las autoridades estatales y locales de Texas suelen insistir en varias medidas básicas de seguridad durante estas olas de calor intenso:

Hidratación constante

Tomar agua con frecuencia, incluso si no sientes sed.

Evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas, porque pueden favorecer la deshidratación.

Evitar horas de máximo calor

Limitar actividades al aire libre entre el mediodía y las últimas horas de la tarde, cuando el calor y la radiación solar son más fuertes.

Si tienes que trabajar afuera, hacer pausas frecuentes en lugares frescos o con sombra.

Buscar espacios con aire acondicionado

Permanecer en viviendas con aire acondicionado o, si no tienes, acudir a centros públicos (bibliotecas, centros comunitarios, centros comerciales) que funcionan como “cooling centers” durante las alertas de calor.

Mantener cerradas cortinas y persianas en las horas de más sol para evitar que la casa se recaliente.

Vestimenta y cuidado personal

Usar ropa ligera, de colores claros y tejidos transpirables.

Aplicar protector solar y usar gorra o sombrero al salir.

Tomar duchas o baños frescos si te sientes sobrecalentado.

Atención a grupos vulnerables

Revisar con frecuencia a adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, niños pequeños y personas sin hogar, que son quienes corren mayor riesgo de sufrir golpes de calor.

Nunca dejar niños o mascotas dentro de autos estacionados, aunque sea por pocos minutos.

Reconocer síntomas de golpe de calor

Buscar ayuda médica inmediata si alguien presenta confusión, desmayo, piel caliente y seca, dolor de cabeza intenso, náuseas o dificultad para respirar.

Mientras llega la ayuda, mover a la persona a un lugar fresco, aflojar la ropa y tratar de bajar la temperatura con paños húmedos o agua fresca (si está consciente

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