Si estás planificando transitar con tu vehículo por las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami durante esta semana, tienes que evitarlo o prepararte ante un escenario que te causará estrés. Sucede que han emitido una advertencia sobre una congestión vehicular que durará por una buena cantidad de horas . ¿Cuál es la razón de este intenso tráfico que se espera en estas zonas aledañas al terminal aéreo? En esta nota te brindaré la respuesta; además, te revelaré qué días debes evitar en circular por dicha área.

Aquellos que condujeron por las vías cercanas al terminal aéreo al inicio de la presente semana pudieron enfrentar demoras considerables que pusieron a prueba su paciencia; sin embargo, este congestionamiento vial solo representaría apenas el comienzo.

De acuerdo a Guamay Martell, periodista de NBC 6 y Telemundo 51, la razón de este tráfico vehicular se relaciona a la inauguración del NU Stadium del Inter Miami , club donde limita el astro mundial, Lionel Messi.

El estreno de este nuevo recinto se realizará este sábado 4 de abril, cuando el Inter Miami reciba a Austin FC a las 7:30 p.m. (hora local) por la MLS.

Es posible que muchos pasajeros reporten incomodidades o pierdan sus vuelos ante el intenso tráfico que se espera para esta semana. (Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP) / CHANDAN KHANNA

Con este duelo deportivo, se espera que una gran cantidad de fanáticos asista, lo que provocará una intensa congestión de automóviles en áreas cercanas al Aeropuerto de Miami y del NU Stadium. Por esa razón, se recomienda no conducir en el rango de horario entre las 4:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. (hora local) .

El tráfico será constante desde la inauguración

Si considerabas que el intenso flujo vehicular solo se registrará este sábado 4 de abril, la periodista Martell resalta que será el inicio de una pesadilla para los conductores o viajeros que necesitan desplazarse hacia el terminal aéreo.

Es una alta probabilidad de que exista tráfico en vías cercanas al Aeropuerto Internacional de Miami cada vez que Inter Miami tenga que competir futbolísticamente en los certámenes que participa.

La inauguración del NU Staidum está pactado para este sábado 4 de abril, cuando Inter Miami CF reciba a Austin FC por la MLS. (Crédito: @intermiamicf / Instagram)

Con la finalidad de que evites pasar mal tiempo por el tráfico pesado, te recomiendo que verifiques las fechas en las que este equipo deportivo disputará sus encuentros en el NU Stadium y así planifiques tus traslados con total tranquilidad.

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