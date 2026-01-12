El estado de Washington se encuentra nuevamente bajo advertencia debido a un sistema meteorológico que amenaza con saturar los suelos y elevar el nivel de los ríos en diversas regiones. La combinación de intensas lluvias y fenómenos atmosféricos recientes ha puesto en alerta a las autoridades locales, quienes advierten sobre la posibilidad de desbordamientos inminentes. A continuación, te revelaré qué sectores presentan mayor vulnerabilidad para que tomes tus precauciones y garantices la seguridad de tus seres cercanos.

Los expertos en meteorología señalan que el riesgo de inundaciones parte de un sistema pluvial atmosférico, la cual traerá varios centímetros de lluvias en la región. Cabe resaltar que, en el mes de diciembre, esta área fue devastada con deslizamientos mortales.

Además de las precipitaciones, este fenómeno suele incrementar el riesgo de deslizamientos de tierra, avalanchas y olas peligrosas, ya que la caída de gotas aumenta el nivel del caudal de los ríos que conforman este estado.

El río Skokomis será la causante de inundaciones moderadas, ya que su nivel de agua superó los 5,3 metros. (Crédito: AP fotos/Manuel Valdes)

La alerta ya fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), señalando que el río atmosférico, conocido como Pineapple Express , tuvo un impacto considerable en el oeste de Washington y la advertencia se mantendrá vigente hasta la mañana del martes 13 de enero, pero se podría extender.

Las zonas de Washington que resultarían afectadas por fuertes lluvias

Los reportes meteorológicos pronostican lluvias de entre 2,5 a 7,6 centímetros en en la costa, y de aproximadamente 2,5 centímetros en las zonas bajas de Puget Sound. Estas precipitaciones podrían causar serias afectaciones en diversos puntos de la región.

Por ejemplo, la situación será especialmente preocupante en los ríos Skokomish y Bogachiel, ya que se prevé que alcancen un punto máximo de 5,3 metros, superando su de inundación de 5 metros.

Los equipos están trabajando para restaurar la carretera principal, pero tanto Leavenworth como Skykomish, que está al otro lado de la carretera cerrada, están teniendo dificultades para que la gente regrese a la ciudad. (Crédito: Ivy Ceballo/The Seattle Times via AP) / Ivy Ceballo

Dicho escenario resultaría suficiente para provocar salidas de cauce, amenazando directamente la seguridad y la infraestructura de los hogares construidos cerca de las riberas de estos ríos.

Las precipitaciones también podrían ocasionar inundaciones en los corredores urbanos, incluyendo el de la Interestatal 5, situada cerca de Seattle y Bellingham, así como en el área metropolitana de Vancouver, en la Columbia Británica.

