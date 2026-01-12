Las condiciones meteorológicas extremas han puesto en máxima alerta a diversas regiones del país, obligando a las autoridades respectivas a emitir avisos preventivos para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ante el riesgo de posibles desbordamientos, tanto las familias en sus hogares como aquellos que conducen por las vías principales deben tomar precauciones de manera inmediata. En los siguientes párrafos, te revelaré cuáles son los estados que resultarían afectados por inundaciones y qué medidas de emergencia deberás tomar en caso te encuentren en las áreas de peligro.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) se encargó de activar una alerta crítica a partir de este lunes 12 de enero. Según el reporte oficial, las consecuencias en dichas regiones afectadas podrían ser de gran magnitud.

Ante la advertencia, la agencia recomendó a los conductores que eviten rodear barricadas y no circulen por zonas inundadas, ya que podrían perder el control de sus vehículos y ser arrastrados por la corriente.

Es un gran riesgo para los conductores circular por tramos inundados, ya que perderían el control de sus vehículos. (Crédito: AFP)

Los estados de EE.UU. con alerta de inundaciones

Washington

La alerta está vigente en el condado de Mason, ya que se pronostica que el río Skokomish, alcance los 5.3 metros durante la mañana del martes 13 de enero. Al superar la marca de inundación de 5 metros, el riesgo de desbordamiento en la zona ha puesto en aviso a las comunidades aledañas.

El incremento de caudal también tendrá un impacto directo en el valle de Skokomish. Los daños podrían afectar considerablemente a viviendas locales, interrumpir el tránsito en carreteras y la producción agrícola.

Para el NWS, posiblemente estas carreteras resulten inundadas: Bourgault Road West, Purdy Cutoff Road y la autopista 106.

Mississippi

Se espera que el nivel del río Chickasawhay, en Leakesville, alcance los 6,9 metros durante la noche de este lunes 12 de enero. Si bien el caudal bajará para el martes 13, nuevamente ascenderá a 7 metros para el jueves 15. Por consecuente, se produciría inundaciones en los condados de George y Greene.

Durante la noche del domingo 11 de enero, el río Tangipahoa alcanzó los 4,5 metros, suficiente para que quede inundados bosques y algunos cultivos aledaños. Sin embargo, dicho nivel bajó durante la tarde de este lunes 12.

Mississippi será uno de los estados que resultarían afectados por posibles inundaciones. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Luisiana

El NWS alertó que las carreteras secundarias y los caminos al de la comunidad de Robert se inundarán debido al desbordamiento del arroyo Chappepeela. Asimismo, se espera que el río Tickfaw presente una situación similar, alcanzando un nivel de 4,5 metros para el miércoles 14 de enero.

Ante la advertencia, la agencia solicitó a los agricultores que tomen sus precauciones y trasladen sus ganados a zonas más elevadas.

