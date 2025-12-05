En cualquier aeropuerto de Estados Unidos es fácil ver a los viajeros conectados a los puertos USB gratuitos, revisando redes sociales o realizando trámites digitales mientras esperan el embarque. Con el ritmo actual de los viajes es normal querer aprovechar esos minutos, pero en los últimos meses la Transportation Security Administration (TSA) ha emitido advertencias que vale la pena considerar.

La razón es simple: muchos hábitos que parecen inofensivos pueden exponer información personal sin que uno lo note. Y cuando organismos como la Federal Communications Commission (FCC) se suman a estas alertas, queda claro que no se trata de un detalle menor, sino de una recomendación basada en incidentes reales y riesgos cada vez más frecuentes.

EVITA HACER ESTO EN LOS AEROPUERTOS

Evitar cargar el teléfono en puertos USB públicos

La TSA ha insistido en que no conviene conectar el teléfono directamente a los puertos USB del aeropuerto. Según la agencia, estos pueden ser manipulados para instalar malware que permite el robo de datos al instante. Por eso recomiendan llevar un adaptador de corriente compatible o una batería portátil.

La FCC también ha reforzado esta idea y sugiere que, si es necesario usar un punto de energía público, se opte por un tomacorriente de corriente alterna (AC outlet) o por un cable de “solo carga”, adquirido en un proveedor confiable, para impedir el intercambio de datos.

Precauciones con el Wi-Fi gratuito

La conexión Wi-Fi abierta de los aeropuertos suele ser muy tentadora, pero la TSA aconseja evitarla cuando se maneja información sensible. Realizar compras, introducir contraseñas o revisar cuentas desde una red sin protección puede abrir la puerta a interceptaciones.

Eric Plam, ejecutivo de la compañía de conectividad SIMO, explicó a USA TODAY que cualquier intercambio de contraseñas en una red insegura representa un riesgo. Entre las soluciones que plantea están los administradores de contraseñas y el uso de una VPN para encriptar la conexión.

OTRAS RECOMENDACIONES

Proteger los datos como parte del viaje

Las advertencias de las agencias federales se centran en la prevención. La idea no es generar preocupación, sino recordar que los aeropuertos son espacios donde circulan miles de dispositivos y, por extensión, miles de oportunidades para ataques digitales.

Llevar herramientas propias de seguridad

Un power bank, un cable seguro o un adaptador personal reducen la dependencia de los puertos públicos. Sumado a eso, mantener activada la verificación en dos pasos y evitar actividades sensibles hasta llegar a una red confiable puede marcar la diferencia.

Evitar trámites delicados durante la espera

Aunque el tiempo de espera puede parecer ideal para resolver pendientes, conviene dejar ciertos procesos —como operaciones bancarias, cambios de contraseñas o el envío de documentos privados— para un entorno más seguro.

Planificar antes de salir hacia el aeropuerto

Llevar el equipo adecuado permite minimizar riesgos y evita improvisaciones. Esto no solo facilita el viaje, sino que reduce la necesidad de recurrir a servicios públicos que podrían no ser seguros.

