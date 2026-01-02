Los expertos en meteorología han emitido una advertencia urgente ante la llegada de una tormenta invernal que afectaría considerablemente en diversas regiones de Estados Unidos este fin de semana. El pronóstico señala una combinación de acumulaciones de nieve y ráfagas de viento que alcanzarían velocidades históricas. Ante este posible escenario de visibilidad nula y condiciones nulas de viaje, te mencionaré cuáles son los cuatros estados que resultarían afectados.

La alerta ha sido emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), señalando que estas posibles áreas afectadas podrían recibir hasta 48 pulgadas de nieve y vientos que superarán las 100 mph.

Las nevadas ocasionarían que las carreteras y los puentes estén resbaladizos, siendo un grave peligro para los conductores y las personas. Además, las fuertes ráfagas causarían el derrumbe de los árboles y cortaría la electricidad.

La posible presencia de nieve y fuertes vientos ocasionarían riesgos de accidentes de tránsito.

Cuáles son los estados que serían afectados por nieve y fuertes vientos

Según el NWS, los estados de California, Nevada, Nueva York y Michigan registrarán estas condiciones climáticas durante el primer fin de semana del 2026. A continuación, te brindaré una información más detallada sobre el reporte climático en cada área.

California

Se espera que la nieve esté presente en el Parque Nacional Yosemite, Kings Canyon, Sequoia y Sierra Nevada; también se incluye al condado de Mono. Se estima que estas áreas registrarían acumulaciones de hasta 55 pulgadas y vientos que superarán las 100 mph.

Nevada

Los pronósticos señalan que el área metropolitana del Lago Tahoe recibirá entre 12 y 36 pulgadas de nieve, específicamente por encima de los 7,000 pies, desde este viernes 2 hasta el domingo 4 de enero.

Nevada registraría entre 12 a 36 pulgadas de nieve para este fin semana. (Crédito: AP foto/Nam Y. Huh) / Nam Y. Huh

Nueva York

La áreas que resultarían afectadas por estas condiciones climáticas en este estado son los condados de Wayne, Cayuga, Oswego, Jefferson, Lewis, Wyoming y Chautauqua. La alerta se mantendrá hasta el sábado 3 de enero. Se prevén acumulaciones de hasta 36 pulgadas.

Michigan

Se prevé que el condado de Chippewa recibirá entre 6 y 10 pulgadas adicionales de nieve. Si bien la alerta está vigente hasta este viernes 2 de diciembre, se podrá extender en los días restantes del presente fin de semana.

Qué recomendaciones tener en cuenta si conduciré en nieve y fuertes vientos

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a estas poblaciones que cancelen cualquier tipo de traslado por carretera; sin embargo, si se trata de un viaje de emergencia, es necesario que los conductores lleven consigo suministros como comida, agua y linterna.

También es recomendable reducir la velocidad y mantenerse atento a los cambios repentinos de visibilidad, ya que se podría registrar un accidente de tránsito a causa de estas condiciones climáticas.

