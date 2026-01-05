Un nuevo reporte meteorológico advierte sobre la presencia de un sistema de tormentas en Estados Unidos , el cual generaría complicaciones para aquellos ciudadanos que acostumbran a transportarse en vehículos. Los pronósticos señalan que cuatro estados del país registrarán acumulaciones de nieve. En caso tienes planeado viajar durante estos días, te invito a descubrir qué regiones resultarán afectadas, con el propósito de que tomes tus precauciones.

La alerta ha sido emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), señalando que estas áreas podrían recibir aproximadamente 18 pulgadas de nieve hasta el martes 6 de enero.

De cumplirse este pronóstico, representa un alto riesgo para los conductores, ya que la presencia de nieve en las carreteras perjudican notoriamente el funcionamiento del coche: derraparía con facilidad y está expuesto a un gran accidente.

La presencia de nieve sería perjudicial para los conductores que circulan por estos cuatro estados. (Crédito: Joed Viera / AFP).

Qué estados resultarán afectados por acumulaciones de nieve de hasta 18 pulgadas

Según el NWS, los estados que registrarán nieve hasta el martes 6 de enero son Alaska, Michigan, California y Utah.

Alaska

Las áreas que resultarán afectadas entre 5 y 11 pulgada de nieve son el bajo Yukón, el alto Kuskokwim, los valles de Innoko y las laderas septentrionales de la cordillera occidental del mencionado estado. Es más, también se registrarán vientos que superarán los 56 km/h.

Las ciudades de Hyder y Takutat también presenciarían la caída de nieve en estos días. Según la agencia meteorológica, podrían recibir hasta 12 pulgadas.

Michigan

El NWS precisa que el condado de Schoolcraft podría registrar entre 2 y 3 pulgadas de nieve durante este lunes 5 de enero. Estas condiciones serían suficientes para reducir la visibilidad a “un cuarto de milla o menos”.

El condado de Schoolcraft será uno de las zonas afectadas con nieve para este lunes 5 de enero. (Crédito: GollyGforce/Flickr)

California

En las laderas orientales de la Sierra se esperan acumulaciones de hasta 23 pulgadas de nieve por encima de los 3,000 metros, acompañadas de vientos que alcanzarían velocidades de hasta 64 km/h. Estas condiciones climáticas serían suficientes para causar retrasos en los viajes.

Es más, en ciertas zonas del centro de California se podrían registrar hasta 18 pulgadas de nieve, lo que haría poco viables los viajes por carretera.

Utah

Los pronósticos señalan que la cadena montañosa Bear River Range recibiría hasta 8 pulgadas de nieve por debajo de los 7,000 pies; mientras que en las zonas por encima de dicha altitud se esperan hasta 24 pulgadas.

