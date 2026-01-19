La calma climática en Texas está a punto de interrumpirse por un drástico cambio en las condiciones meteorológicas. Las autoridades locales y los meteorólogos han emitido una advertencia ante la llegada de un frente ártico que amenaza con transformar el paisaje de la región en los próximos días. Se esperan acumulaciones de nieve y presencia de hielo, lo que conlleva a que sus ciudadanos se preparen para este escenario de frío extremo. En los siguientes párrafos, te revelaré el momento exacto en que estos fenómenos impactarán en el estado de la Estrella Solitaria.

Este pronóstico surge ante el mal tiempo en zonas del sureste del país, donde se registraron bajas temperaturas, nieve y hielo. Ahora, estas condiciones climáticas se trasladarían desde Texas hasta Virginia, según los señalado por FOX Weather.

Aunque todavía es prematuro definir el impacto total de este fenómeno meteorológico, el medio citado señaló una clara división en las precipitaciones. Por ejemplo, la caída de nieve se registrará en la parte norte, la lluvias en la región sur y la formación de posibles capas de hielo en zonas centrales del sistema.

“Es demasiado pronto para evaluar la gravedad de cualquier amenaza de hielo, pero el patrón merece mucha atención”, indicó el Centro Pronóstico de FOX.

Desde cuándo se registrará una tormenta invernal en Texas

Según el meteorólogo Max Velocity , este sistema de tormentas posiblemente impactará en Texas desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de enero, trayendo consigo nieve, hielo significativo, lluvia helada y aguanieve.

Para el climatólogo Ryan Maue , las áreas que resultarían afectadas por estas condiciones climáticas -específicamente aguanieve intensa y lluvia helada- se extenderán desde Dallas hasta Houston. Ante este inminente riesgo, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Fort Worth ya emitió la alerta.

“Crece la confianza en la posibilidad de una intrusión significativa de aire ártico y precipitaciones invernales de gran impacto desde el viernes hasta el próximo fin semana. Siga de cerca el pronóstico durante los próximos días”, precisó la agencia.

Por consecuente, es crucial que los residentes del estado de la Estrella Solitaria tomen sus precauciones. Se recomienda usar ropa abrigadora y evitar cualquier tipo de viaje; solo conducir cuando se trate de un hecho importante.

