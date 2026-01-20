En las últimas horas, una noticia acaparó la atención por su magnitud. El clima invernal provocó un choque de más de 100 autos en la I-96 de Michigan haciendo que la importante vía permanezca cerrada en ambas direcciones. En esta ocasión, felizmente, no se registraron víctimas mortales y los 9 heridos fueron trasladados a hospitales de la zona. Esto activó las alertas para prevenir futuros accidentes ya que Estados Unidos se encuentra bajo una alerta meteorológica invernal del Servicio Meteorológico Nacional. Y es que enero está siendo más frío de lo normal para el país y muchos estados están afrontando condiciones bajo cero o hasta situaciones fuera de lo normal como la nieve en Florida. Si te preguntas cómo afectará esto a los conductores, déjame contarte que se activó una advertencia para más de un millón de personas en Pensilvania este lunes para retrasar sus viajes o salir inmediatamente de la carretera en medio de inminentes tormentas de nieve que los harían “difíciles” y “peligrosos” en cuestión de minutos. Esto continuará en diversos estados y hay que estar prevenidos y saber cómo actuar. Aquí la información que necesitas.

Los efectos del invierno no solo han provocado la emisión de alertas de tormenta invernal para esta semana, sino también avisos de clima invernal, intenso frío, y fuertes nevadas que podrían causar ventiscas. Esto afectará la visibilidad que podría disminuir a menos de 400 metros debido a la nieve que cae y se arrastra. Esto hace peligroso y potencialmente mortal cualquier viaje.

Las condiciones de viaje peligrosas se están sintiendo en diversas partes de Estados Unidos, con advertencias generalizadas de tormentas de nieve emitidas en Pensilvania y Nueva York el lunes por la tarde. “La fuerte nevada causada por el efecto lago y la intensificación del mismo persistirán a sotavento de los Grandes Lagos y producirán algunas condiciones de ventisca que podrían dificultar las condiciones de viaje”, dijo el NWS en un pronóstico del lunes.

Las carreteras se pueden volver un total peligro en cuestión de minutos debido a la intensa nevada. (Foto: JOSH EDELSON / AFP) / JOSH EDELSON

Advertencia en carreteras por clima invernal en EE.UU.

Numerosas alertas meteorológicas invernales, incluyendo avisos de frío y advertencias de tormenta invernal, están activas en Estados Unidos. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) describe que la combinación de fuertes vientos y la nieve crearán chubascos de nieve que se transformarán en “condiciones repentinas de nieve blanca combinadas con temperaturas más bajas que producen carreteras heladas en tan solo unos minutos”.

“Se desplazan rápidamente y suelen durar menos de una hora... Pueden ocurrir donde no hay una gran tormenta invernal en curso y podrían producir solo acumulaciones menores. Las borrascas de nieve pueden causar impactos extremos localizados a los viajeros y al comercio durante breves periodos. Desafortunadamente, existe un largo historial de accidentes de tráfico mortales asociados con las borrascas de nieve. Aunque las acumulaciones de nieve suelen ser de 2,5 cm o menos, la combinación de vientos racheados, descenso de las temperaturas y rápidas reducciones de la visibilidad puede causar condiciones extremadamente peligrosas para los conductores”, explicaron en su sitio web.

La preparación comienza antes de viajar: consultar el pronóstico del tiempo, planificar rutas alternativas, llevar suministros de emergencia y saber cuándo retrasar o cancelar un viaje. (Foto: @ChicagoMWeather / X)

Si viajar es absolutamente necesario, sigue estas recomendaciones que comparten desde Newsweek:

Conduce con extrema precaución.

Considera llevar un kit para tormentas de invierno, que incluya artículos como cadenas para neumáticos, cables de arranque, linterna, pala, mantas y ropa extra.

Lleva agua, un botiquín de primeros auxilios y cualquier otra cosa que te ayude a sobrevivir en caso de quedar varado.

Además, la Policía Estatal de Michigan explicó en X qué hacer: “La preparación comienza antes de viajar: consultar el pronóstico del tiempo, planificar rutas alternativas, llevar suministros de emergencia y saber cuándo retrasar o cancelar un viaje. Los conductores preparados ayudan a reducir las emergencias, proteger al personal de emergencia y mantener los recursos críticos disponibles cuando más se necesitan”.

Qué hacer si me quedo varado en un automóvil durante una tormenta de nieve

Basándome en los consejos otorgados por los expertos del NWS, estos son capaces de garantizar tu seguridad y que mantengas un temperatura corporal adecuada. Presta atención a la siguiente guía.

Enciende tu motor unos 10 minutos por cada hora. El propósito es que esta parte se mantenga caliente.

Abre un poco tu ventana para que ingrese aire fresco y evites la intoxicación por monóxido de carbono.

Verifica si el tubo de escape de tu auto está libre de cualquier obstrucción.

Trata de estirar los brazos, las piernas, los dedos de tus manos y de los pies. Así permites que la sangre de tu cuerpo circule y te mantengas caliente.

Intenta captar la atención de los rescatistas. Si estás varado en plena noche, enciende las luces del techo de tu vehículo.

Levanta el capó de tu vehículo después de que la nieve deje de caer.

