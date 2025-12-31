A las intensas lluvias e inundaciones registradas en las últimas semanas en California ahora se suma una nueva preocupación que llega justo en la antesala de Año Nuevo 2026. Este 31 de diciembre, miles de residentes han recibido una advertencia poco habitual: permanecer en casa por la mala calidad del aire. La alerta toma por sorpresa a familias que intentaban retomar la rutina o preparar celebraciones, pero las autoridades insisten en no bajar la guardia. El llamado es claro, cercano y urgente, sobre todo para proteger la salud en un momento en el que muchos ya vienen lidiando con el impacto del clima extremo.

Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), comunidades como Summerville, Lewiston, Hayfork y Weaverville registraron niveles “no saludables” de contaminación por partículas finas (PM2.5) la mañana del martes 30 de diciembre, alrededor de las 6 a.m. ET, de acuerdo con el mapa de calidad del aire AirNow. Ante este panorama, la recomendación es mantenerse en interiores y reducir al máximo la exposición al aire exterior.

La EPA advierte que, cuando los niveles de PM2.5 alcanzan esta categoría, los grupos sensibles, personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades cardíacas o pulmonares, deben evitar o acortar cualquier actividad al aire libre. Para el resto de la población, el consejo es reducir la duración y la intensidad de estas actividades.

Las PM2.5 son partículas diminutas, de apenas 2.5 micrómetros, más pequeñas que un cabello humano. Justamente por su tamaño, pueden inhalarse sin que la persona lo note y penetrar profundamente en los pulmones o incluso llegar al torrente sanguíneo. La exposición a niveles elevados puede agravar enfermedades existentes o provocar síntomas como tos, irritación de ojos, nariz y garganta, dificultad para respirar y presión en el pecho.

Para comunicar el riesgo, la EPA utiliza el Índice de Calidad del Aire (AQI), una escala estandarizada que va de 0 a más de 300 y se divide en seis niveles:

Bueno (verde | 0–50): el aire es adecuado y es un buen día para actividades al aire libre.

el aire es adecuado y es un buen día para actividades al aire libre. Moderado (amarillo | 51–100): puede afectar a personas inusualmente sensibles.

puede afectar a personas inusualmente sensibles. No saludable para grupos sensibles (naranja | 101–150): adultos mayores, niños y personas con ciertas condiciones pueden presentar molestias.

adultos mayores, niños y personas con ciertas condiciones pueden presentar molestias. No saludable (rojo | 151–200): toda la población puede verse afectada; se recomienda limitar actividades al aire libre.

toda la población puede verse afectada; se recomienda limitar actividades al aire libre. Muy no saludable (morado | 201–300): los grupos sensibles deben evitar toda actividad exterior.

los grupos sensibles deben evitar toda actividad exterior. Peligroso (granate | 301–500): todos deben permanecer en interiores.

Hasta las 6 a.m. ET del 30 de diciembre, algunas zonas de California alcanzaron un AQI cercano a 154, ubicándose en la categoría “no saludable”.

La EPA fue enfática al señalar que la exposición a estas partículas representa un mayor riesgo de visitas a salas de emergencia u hospitalizaciones para personas con enfermedades del corazón o los pulmones, e incluso puede derivar en consecuencias graves. Además, aclara que incluso personas sanas pueden experimentar síntomas temporales.

Las autoridades recomiendan a los residentes de las zonas afectadas monitorear constantemente el mapa AirNow, seguir las indicaciones oficiales y tomar esta advertencia con seriedad, especialmente en un cierre de año que ya viene marcado por condiciones climáticas y ambientales fuera de lo común.

