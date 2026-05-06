Si recibes un cheque del Seguro Social, hay una nueva clase de engaño de la que debes estar muy pendiente: correos electrónicos que parecen venir “del gobierno”, pero en realidad buscan quedarse con tu dinero o tus datos personales. Estos mensajes se disfrazan como si fueran de la Administración del Seguro Social (SSA) y suelen asustar con supuestos problemas en tu beneficio o en tu cuenta. En esta nota te contamos, de forma sencilla, cómo darte cuenta si el correo es falso y qué pasos seguir si ya respondiste o compartiste información por equivocación.

ESTAFAN A JUBILADOS DEL SEGURO SOCIAL CON CORREOS ELECTRÓNICOS FALSOS

La SSA emitió una advertencia sobre una estafa que están usando delincuentes para acceder a tu estado de cuenta y a tu información personal. Se trata de correos electrónicos fraudulentos que buscan robar tu identidad, lo que puede provocarte pérdidas financieras y exponer datos sensibles tuyos y de tu beneficio.

La Oficina del Inspector General del Seguro Social advirtió en un comunicado que los estafadores están enviando correos electrónicos que imitan a la perfección los mensajes oficiales: usan el mismo tipo de lenguaje, logotipos, colores y diseño para que las personas crean que son reales y así las convenzan de hacer clic en enlaces o descargar archivos adjuntos. Por tal motivo, recordó que las comunicaciones oficiales de la SSA provienen de direcciones de correo electrónico que terminan en “.gov”.

Por lo tanto, si recibes un correo electrónico de este tipo, revisa con cuidado lo que dice. Si el mensaje asegura que tu estado de cuenta está listo para descargar e incluye enlaces o archivos adjuntos presentados como “documentos importantes” o con mensajes de urgencia para que actúes de inmediato, no hagas clic ni descargues nada: lo más probable es que sea una estafa.

Otras señales claras de que podrías estar frente a un timo son: mensajes que te exijan hacer un pago inmediato o que te amenacen con acciones legales, arresto o suspensión de tus beneficios si no depositas ese momento. También es una alerta roja si te piden pagar con tarjetas de regalo, tarjetas de débito prepagadas, transferencias bancarias, criptomonedas, efectivo o incluso lingotes de oro, o si te ofrecen “mover” tu dinero a otra cuenta supuestamente para protegerlo.

“Estamos observando un marcado aumento en los correos electrónicos fraudulentos diseñados para parecer comunicaciones oficiales de la Administración del Seguro Social. Estos mensajes no provienen del Seguro Social. Cualquier persona que reciba uno debe eliminarlo de inmediato y reportarlo”, señaló Michelle L. Anderson, inspectora general adjunta de auditoría.

Golpe a jubilados del Seguro Social: la estafa por correo electrónico que debes borrar de inmediato (Foto: Freepik)

¿CÓMO PROTEGERTE DE LAS ESTAFAS?

Evita hacer clic en enlaces o abrir archivos adjuntos que lleguen en correos que no pediste.

No respondas ni compartas ningún dato personal.

Si necesita entrar a tu cuenta del Seguro Social, escribe tú mismo a la dirección en el navegador y ve directo a ssa.gov/myaccount.

Informa de inmediato cualquier correo sospechoso.

¿CÓMO REPORTAR UNA ESTAFA?

Visita la página “Dónde reportar una estafa” en USA.gov. La herramienta le ayudará a encontrar el lugar adecuado para reportar este delito.

“Cuando usted reporta una estafa, nos está proveyendo datos muy importantes que podemos usar para informar a otros, identificar tendencias, perfeccionar estrategias y tomar acción legal en contra de los delincuentes que están detrás de estas actividades fraudulentas”, se lee en su sitio web.

¿QUÉ HACER DESPUÉS DE UNA ESTAFA DEL SEGURO SOCIAL?

Si ya fuiste víctima de una estafa relacionada con el Seguro Social, la SSA recomienda hacer lo siguiente:

Corta de inmediato todo contacto con la persona que te está intentando engañar.

Llama a tu banco u otras instituciones financieras para proteger tus cuentas y tarjetas.

Reporta lo ocurrido ante la Oficina del Inspector General del Seguro Social en oig.ssa.gov/report.

Presenta una denuncia en el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI (IC3) en ic3.gov.

Informa también la estafa a la Comisión Federal de Comercio (FTC) en ftc.gov.

Si perdiste dinero, haz un reporte con la policía local para dejar constancia oficial.

A continuación, lo que debes hacer de acuerdo con algunos escenarios tras haber caído en una estafa. Las recomendaciones son del sitio web de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU.

Si le pagaste al estafador

Con una tarjeta de crédito o tarjeta de débito: comunícate con la compañía o banco que emitió la tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Informa que fue un cargo fraudulento y pide que reviertan la transacción y que te devuelvan tu dinero.

comunícate con la compañía o banco que emitió la tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Informa que fue un cargo fraudulento y pide que reviertan la transacción y que te devuelvan tu dinero. Con una tarjeta de regalo: comunícate con la compañía que emitió la tarjeta de regalo para indicarle que se usó en una estafa y pedir que te devuelvan tu dinero. Guarda esta tarjeta y el recibo de compra de la tarjeta.

comunícate con la compañía que emitió la tarjeta de regalo para indicarle que se usó en una estafa y pedir que te devuelvan tu dinero. Guarda esta tarjeta y el recibo de compra de la tarjeta. Con dinero en efectivo a través del correo postal: comunícate con el Servicio de Inspección del Correo Postal marcando 1-877-876-2455 y pide que intercepten el paquete.

Si le diste información personal a un estafador

¿Le dio su número de Seguro Social a un estafador? Visite RobodeIdentidad.gov para consultar los pasos que debería seguir, incluido cómo monitorear su crédito.

Visite RobodeIdentidad.gov para consultar los pasos que debería seguir, incluido cómo monitorear su crédito. ¿Le dio su nombre de usuario y contraseña a un estafador? Crea una contraseña nueva y sólida. Si usa la misma contraseña en otros sitios, cambie también esas contraseñas.

Si un estafador tiene acceso a tu computadora o teléfono

¿Un estafador tiene acceso remoto a tu computadora? Actualiza el programa de seguridad de tu computadora, activa un escaneo y elimina todo lo que el programa identifique como problemático. Más información haciendo clic aquí.

Actualiza el programa de seguridad de tu computadora, activa un escaneo y elimina todo lo que el programa identifique como problemático. Más información haciendo clic aquí. ¿Un estafador tomó el control de tu número y cuenta de teléfono celular? Comunícate con tu proveedor de servicio para recuperar el control de tu número de teléfono. Después de hacerlo, cambia la contraseña de tu cuenta. También se recomienda revisar tu cuenta de tarjeta de crédito, cuenta bancaria y otras cuentas financieras para controlar si figuran cargos o cambios no autorizados.

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