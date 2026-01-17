Si resides en Chicago y creías que el aire gélido estaría ausente por varios días, es necesario que nuevamente recurras a la ropa abrigadora. Te comentaré que la ciudad enfrentará uno de los desafíos climáticos más rigurosos de la temporada, con un pronóstico que alerta la presencia de nieve y bajas temperaturas. Estas condiciones climáticas serían suficientes para ocasionar escenarios riesgosos en los conductores que pretenden trasladarse por las vías durante este fin de semana. En los siguientes párrafos, te detallaré lo que se espera para este sábado 17 y domingo 18 de enero.

Según Pete Sack, meteorólogo del Equipo Tormentas de NBC 5 , durante este sábado 17 de enero los valores térmicos se mantendrán en un solo dígito a causa de los vientos provenientes del noroeste, evidenciando que el frío será intenso para los residentes de esta área.

Eso no sería lo único preocupante, ya que el especialista avisó de posibles nevadas en el área metropolitana de la ciudad, con acumuladas más probables en el norte y noroeste del área. Se prevén que las acumulaciones serán ente 0,5 a 1 pulgada hasta horas de la noche.

Además de la ciudad, la oficina del Servicio Meteorológico Nacional Chicago (NWS, por sus siglas en inglés) añadió que los condados de Cook y Lake (Illinois) esperan posibles bandas de nieve por efecto del lago Michigan.

Durante este fin de semana, la ciudad de Chicago registrará un mal tiempo. (Crédito: Tyler LaRiviere/Chicago Sun-Times/via AP) / Tyler LaRiviere

Si tienes alguna salida o realizarás una actividad al aire libre a partir de las 9:00 p.m. (hora local en Chicago), lo recomendable será que desistas o que uses ropa muy abrigadora; el climatólogo Sack precisó que la sensación térmica caerá a 0° en horas de la noche.

Para el domingo 18 de enero, la tendencia gélida seguirá vigente. Se espera que en la mañana del último día de la presente semana mantenga una temperatura de 66 °F (19 °C). Conforme transcurra la jornada, se espera un ronda de nieve y el termómetro se situará en los 59 °F (15 °C).

Las nevadas y el fuerte frío seguirá manteniéndose en la ciudad este fin de semana. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Aunque el especialista citado pronostica un aumento de uno o dos dígitos aproximadamente a las 5:30 p.m. (hora local), no significa que los ciudadanos sentirán un ambiente templado; al contrario, la sensación térmica se mantendrá en 0°.

Respecto a la nieve, seguirá presente en la ciudad durante este fin de semana; sin embargo, comenzará a disminuir las acumulaciones desde el próximo lunes 19 de enero, fecha que se celebra el Día de Martin Luther King Jr.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí