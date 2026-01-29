Todo el sureste de Texas, incluyendo el área metropolitana y condados costeros, afrontan desde este jueves 29 de enero una Advertencia por Frío Extremo emitida por el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) de Houston/Galveston. Esta noticia llega en medio de la alerta por la tormenta invernal Gianna que azotará Estados Unidos y que mantiene a millones de personas preocupadas por los peligros del ciclón bomba de este fin de semana. Además, a esto se suma el hielo que acompaña el paso de un frente ártico muy potente, capaz de congelar caminos, traer una sensación térmica peligrosa y varias noches de heladas fuertes para Houston. Si vives en esta zona del país o estás próximo a llegar por un viaje de turismo o negocios, es importante que conozcas los pronósticos para estar preparado y no pasarla tan mal a causa del clima.

Según explican desde Fox26 Houston, este evento no es un “frente frío normal”, sino una masa de aire ártico que puede causar hipotermia en minutos, reventar tuberías y generar cortes de luz localizados, especialmente donde el hielo se acumule en líneas eléctricas y árboles.

¿Cuándo llega el frente frío?

De acuerdo con el NWS Houston/Galveston, el frente ártico principal ya cruzó la costa el pasado fin de semana, dejando detrás vientos del norte muy fríos y el escenario listo para lluvia helada, aguanieve y posibles acumulaciones de hielo sobre caminos elevados, puentes y pasos a desnivel desde la madrugada del domingo y durante el día. La mayor caída de temperatura se concentra entre la noche del sábado y la mañana del domingo, cuando el aire ártico “se desploma” sobre la región y mantiene los valores cerca o por debajo de congelación por varias horas.

Se activa una advertencia por frío extremo para Houston

La advertencia por temperaturas frías comenzará el próximo sábado 31 de enero de 2026 a las 3 a.m. y se extenderá hasta las 10 a.m.; el termómetro podrá descender hasta los 30 °F.

“Definitivamente hoy (jueves 29) será el mejor día de la semana. Y es que las temperaturas de esta tarde estarán alcanzando entre los 66° y los 70° en varias de nuestras zonas en el sureste de Texas, así que definitivamente un alivio en el termómetro. Y es que después de tantos días con frío, imagínense que el Servicio Meteorológico Nacional ha estado dejando sus reportes y, por ejemplo, Houston entre el sábado en la noche y el amanecer del miércoles estuvo cerca de 45 horas por debajo del punto de congelación. Zonas más al norte, como Conroe, College Station en el mismo periodo estuvo hasta casi 60 horas por debajo del punto de congelación. Así que disfruta de esas temperaturas que definitivamente van a sentirse más agradables esta tarde y no van a estar durando por mucho tiempo porque seguimos esperando el paso de ese frente frío esta noche. Detrás del frente, una masa de aire de origen ártico también estará llegando a nuestra zona y vamos a estar viendo nuevamente el termómetro cayendo cerca o por debajo del punto de congelación el fin de semana. Algunas zonas pudieran incluso estar experimentando temperaturas mínimas por debajo de los 20 grados, sobre todo las zonas más hacia el interior. En esos sectores no se descarta que el Servicio Meteorológico Nacional pueda estar emitiendo alguna advertencia por frío hasta el fin de semana. Hasta el momento no tenemos ningún aviso en relación a estas temperaturas bajas, pero tenga en cuenta que vamos a estar viendo nuevamente este cambio en el termómetro. Hay que abrigarse muy bien, ajuste sus planes para el fin de semana”, explicó Arletis Roque, meteoróloga de N+ Univisión 45.

Especialistas destacan la importancia de “prepararse antes de que llegue el peor frío”, especialmente para quienes tal vez no están acostumbrados a condiciones invernales extremas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Qué significa la advertencia por frío extremo en Houston

La Advertencia por Frío Extremo del NWS se emite cuando se esperan temperaturas y sensaciones térmicas capaces de causar daño serio a la salud en poco tiempo, con frío sostenido y peligroso para infraestructura básica.

Para Houston y el sureste de Texas, esta advertencia implica que el aire ártico no solo será intenso durante unas horas, sino que se mantendrá suficiente tiempo como para congelar el agua en tuberías, formar hielo en caminos y poner en riesgo a personas sin refugio.

Temperaturas previstas: frío intenso y peligroso

Bajo la Advertencia por Frío Extremo, se esperan temperaturas mínimas reales en la zona de Houston cayendo a los 20s Fahrenheit (aprox. -6 a -1 °C), con valores de sensación térmica (wind chill) que pueden bajar a un dígito, e incluso cerca de 0 °F en áreas más expuestas. El NWS señala que estos valores de sensación térmica son lo suficientemente bajos como para provocar hipotermia rápidamente en personas sin abrigo adecuado, y recomienda limitar el tiempo al aire libre.

La oficina de Houston/Galveston anticipa heladas fuertes (“hard freezes”) en sectores del norte de la región la noche del viernes y una helada más generalizada el sábado en la noche, abarcando la mayor parte del área. Incluso con algo de sol entre sistemas, se espera que varias noches vuelvan a caer por debajo de 32 °F, prolongando el riesgo para personas, mascotas, plantas y tuberías.

Houston afrontará el paso del frente frío que avanza sobre Texas. (Foto: Mark Felix / AFP)

Recomendaciones para residentes y turistas por frío extremo en Houston

Tanto el NWS como medios locales como FOX 26 Houston subrayan la importancia de “prepararse antes de que llegue el peor frío”.

Una de las recomendaciones es aplicar la regla de las “4 P” : personas, mascotas, plantas y tuberías. Esto quiere decir revisar que la familia tenga abrigos, gorros y guantes; meter a las mascotas; cubrir o entrar plantas sensibles; y proteger tuberías exteriores con aislamiento o toallas.

: personas, mascotas, plantas y tuberías. Esto quiere decir revisar que la familia tenga abrigos, gorros y guantes; meter a las mascotas; cubrir o entrar plantas sensibles; y proteger tuberías exteriores con aislamiento o toallas. Verificar el estado de vuelos y posibles cancelaciones.

Revisar el pronóstico antes de conducir largas distancias y considerar rutas alternas si hay reportes de hielo en autopistas.

Llevar un kit básico en el auto (agua, cobija, cargador de teléfono, linterna) en caso de quedar atrapados en tráfico lento o cierres por accidentes relacionados con el hielo.

El NWS insiste en seguir las actualizaciones oficiales por sus canales en español y en redes sociales porque las temperaturas cambian constantemente y es importante seguir la evolución del frente frío y tormenta invernal.

