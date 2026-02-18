El condado de Los Ángeles se encuentra bajo una advertencia severa por tormentas eléctricas emitida durante la madrugada de este miércoles por el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), luego de que una línea de tormentas intensas avanzara con rapidez por la región. El aviso, activado a la 1:42 a.m., puso en alerta a miles de residentes ante la posibilidad de ráfagas de viento de hasta 60 mph, capaces de causar daños en techos, desprender revestimientos, derribar árboles y afectar el tendido eléctrico, además de generar condiciones peligrosas en carreteras y zonas costeras.

Según el NWS Los Angeles/Oxnard, las tormentas severas se extienden desde la autopista 138 entre la I-15 y la Highway 2 hasta las cercanías de Carson, desplazándose hacia el noreste a cerca de 100 mph. Las autoridades advirtieron que, además del viento intenso y el granizo aislado, existe la posibilidad de que se desarrollen tornados de forma rápida.

En Los Ángeles, las ráfagas podrían alcanzar hasta 60 mph y causar daños aislados. | Crédito: Apu GOMES / AFP

Zonas impactadas por la advertencia

Entre las localidades bajo aviso se encuentran:

Long Beach

Seal Beach

Pomona

Rancho Palos Verdes

San Dimas

Glendora

West Covina

Whittier

Torrance

Buena Park

Chino Hills

La Habra

Montclair

Los Alamitos

Port of Los Angeles

La Verne

Carson

Rolling Hills

Brea

Los Angeles Harbor

Las autoridades recomiendan permanecer atentos ante cualquier señal de tornado. Si observa uno, debe refugiarse de inmediato en un sótano o en una habitación interior pequeña, ubicada en el nivel más bajo de una estructura sólida.

Cierres de carreteras y actualizaciones

Para conocer cierres viales en tiempo real, los residentes pueden consultar el sitio web o la aplicación móvil de Caltrans, o llamar al 800-427-7623.

Alertas de emergencia en el sur de California

En caso de riesgos “considerables o catastróficos”, las autoridades enviarán alertas automáticas a todos los teléfonos móviles habilitados en la zona. Para amenazas menores, se recomienda registrarse en los sistemas de alerta de cada condado y seguir las redes sociales oficiales.

Dónde conseguir sacos de arena

Si vive en una zona propensa a inundaciones, los sacos de arena pueden servir como una barrera temporal ante el avance del agua. Muchos departamentos de bomberos ofrecen cantidades limitadas gratuitas para residentes, aunque es necesario llevar pala y comprobante de domicilio. También pueden adquirirse en tiendas de mejoras para el hogar.

Las autoridades en Los Ángeles piden extremar precauciones ante el riesgo de tornados repentinos. | Crédito: Patrick T. Fallon / AFP

Cómo protegerse ante rayos

Cada año, los rayos impactan aproximadamente 25 millones de veces en Estados Unidos y causan alrededor de 20 muertes, según el NWS. Para reducir riesgos:

Si escucha truenos, busque refugio inmediato en interiores.

Evite usar teléfonos con cable, aparatos eléctricos o tuberías durante la tormenta.

Espere al menos 30 minutos tras el último trueno antes de salir nuevamente.

Si está al aire libre sin refugio, evite campos abiertos, colinas y árboles aislados.

Conducción segura bajo lluvia intensa

Las lluvias fuertes pueden generar inundaciones repentinas y carreteras resbaladizas. Para conducir con mayor seguridad:

Amplíe la distancia de seguimiento a cuatro segundos.

Reduzca la velocidad y evite frenadas bruscas.

Encienda las luces para mejorar visibilidad.

Evite estacionar o caminar cerca de desagües y canales con agua en movimiento.

Ante este escenario, la recomendación es clara: mantenerse informado, evitar desplazamientos innecesarios y priorizar la seguridad hasta que las condiciones mejoren en el condado de Los Ángeles.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!