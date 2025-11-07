El cierre inesperado una aerolínea de Estados Unidos con más de 66 años de servicio tomó por sorpresa a comunidades de Alaska que dependían de sus vuelos para mantenerse conectadas con otras ciudades. La empresa Kenai Aviation confirmó la cancelación inmediata de todos sus servicios a través de una publicación en Facebook.

Según explicó el propietario Joel Caldwell, el banco exigió el pago urgente de deudas acumuladas durante la pandemia, lo que dejó sin margen para continuar operando. Como resultado, los vuelos cancelados dejaron a muchos pasajeros sin alternativas de traslado en rutas clave.

Kenai Aviation cierra tras 66 años de operaciones, dejando cancelados todos sus vuelos en Alaska. (Foto: Facebook / Kenai Aviation)

¿Qué motivó el cierre de Kenai Aviation?

Fundada en 1959, Kenai Aviation había mantenido operaciones en regiones remotas como Fairbanks, Homer, Valdez y Unalakleet. Desde 2018, Caldwell intentó sostener la compañía ampliando la flota y buscando inversionistas, pero las presiones financieras se intensificaron en los últimos años, informó The Sun.

La aerolínea también enfrentó una fuerte competencia en rutas donde intentó expandirse. Su tarifa inicial de 495 dólares hacia Unalakleet desató una guerra de precios con otras compañías regionales, lo que profundizó sus pérdidas y aceleró la decisión de cierre.

¿Cómo afecta el cierre a las comunidades de Alaska?

El fin de operaciones deja a varias localidades con pocas opciones de transporte aéreo, especialmente aquellas que dependen de vuelos para conectarse con Anchorage y otros centros urbanos. Para muchas de estas comunidades, Kenai era una de las pocas alternativas tras el retiro de Ravn Alaska.

Este caso se suma a una serie de quiebras recientes en la aviación regional estadounidense. Empresas como Verijet, en Florida, y Kachina Air, en Texas, también suspendieron sus servicios por bancarrota. Incluso Spirit Airlines enfrenta un escenario complejo con una segunda bancarrota en el año. Por ahora, se desconoce si los viajeros afectados recibirán reembolsos por los vuelos no realizados.