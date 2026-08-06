Las aerolíneas de Estados Unidos comenzaron a endurecer sus procedimientos internos frente al aumento de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en aeropuertos del país. La decisión surge luego de que agentes federales ampliaran las detenciones más allá de los controles de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), llegando incluso a puertas de embarque y mostradores de boletos. Ante este escenario, varias compañías exigen ahora una mayor base legal antes de colaborar con las autoridades migratorias, según informó The Wall Street Journal.

El cambio ocurre en medio de la presión de la administración del presidente Donald Trump para incrementar el número de arrestos diarios relacionados con inmigración. De acuerdo con The Wall Street Journal, las aerolíneas sostienen que las nuevas medidas buscan proteger la seguridad de los pasajeros, garantizar el cumplimiento de la ley y evitar interrupciones en las operaciones aeroportuarias.

¿Qué protocolos están aplicando las aerolíneas de EE.UU.?

Medida ¿En qué consiste? Exigencia de documentos legales Las aerolíneas solicitan órdenes judiciales u otra autorización legal adecuada antes de permitir ciertas acciones de ICE. Protección de datos de pasajeros Las compañías no entregan información de clientes sin la documentación legal correspondiente. Coordinación con el DHS Representantes de las aerolíneas solicitaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reglas más claras sobre cómo deben realizarse los operativos en los aeropuertos. Restricción de zonas de arresto Algunas empresas plantearon que las detenciones se limiten a los puntos de control de la TSA para reducir riesgos e interrupciones.

El caso de Southwest Airlines en Dallas

Uno de los incidentes que marcó esta nueva postura ocurrió el 25 de julio en el aeropuerto de Dallas. Según documentos revisados por The Wall Street Journal, un agente del ICE intentó abordar un vuelo de Southwest Airlines con destino a Orlando para arrestar a un pasajero.

Sin embargo, empleados de la aerolínea impidieron el acceso al agente porque únicamente presentaba una orden administrativa y no la documentación legal que la empresa consideraba necesaria para realizar la detención dentro del avión. Asimismo, el personal rechazó entregar información del pasajero sin la autorización correspondiente.

Posteriormente, Southwest afirmó que continuará cumpliendo las leyes federales y estatales, pero que exige la documentación legal adecuada antes de compartir datos de sus clientes.

Los operativos de ICE en aeropuertos de EE.UU. generan cambios en los procedimientos de varias aerolíneas. | Crédito: RYAN MURPHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Otras aerolíneas también fijan límites a los operativos de ICE

La resistencia no se limita a Southwest. JetBlue señaló que no recopila el estatus migratorio de sus clientes y que no dispone de ningún programa diseñado para identificar pasajeros con fines de control migratorio.

Además, representantes de distintas aerolíneas se reunieron con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para solicitar directrices más claras sobre los procedimientos de ICE en los aeropuertos y definir si los arrestos deberían concentrarse únicamente en las áreas de control administradas por la TSA.

ICE amplía los operativos en aeropuertos de EE.UU.

De acuerdo con el citado medio, los agentes del ICE han incrementado las detenciones en aeropuertos de todo EE.UU., ampliando sus operaciones desde los puntos de control de la TSA hacia mostradores de boletos y puertas de embarque.

Durante julio, la agencia habría realizado entre una y tres decenas de arrestos diarios en aeropuertos ubicados en ciudades como San Francisco y Miami. Paralelamente, ABC News informó que ICE efectuó alrededor de 51.000 arrestos en todo el país durante ese mes, la cifra mensual más alta registrada en la historia del Departamento de Seguridad Nacional.

Las acciones de ICE en aeropuertos de EE.UU. impulsan nuevas medidas para proteger las operaciones y a los pasajeros. | Crédito: MATTHEW HATCHER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

DHS defiende los operativos de ICE en aeropuertos de EE.UU.

El DHS sostiene que las acciones responden al cumplimiento de la legislación migratoria vigente y asegura que revirtió políticas implementadas durante la administración de Joe Biden que permitían a algunos inmigrantes indocumentados viajar dentro del país.

Mientras tanto, abogados especializados en inmigración afirman que ICE está deteniendo con mayor frecuencia a personas con visas vencidas, incluso cuando mantienen solicitudes pendientes de asilo o de residencia permanente. También sostienen que la agencia estaría utilizando información del programa Secure Flight de la TSA para identificar posibles infractores migratorios.

La administración de Donald Trump defiende la expansión de los operativos como parte de su estrategia para reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias. En contraste, las aerolíneas insisten en que se establezcan protocolos claros que permitan proteger a los pasajeros, a sus trabajadores y al funcionamiento normal de los aeropuertos.

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